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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2963296429652966>
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:00

  vitaliian написав:
Після восьми хвиль ракетних атак пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, — прем’єр-міністр Шмигаль.

«Різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів мережі. Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії».
https://t.me/lachentyt/23879


Від року до двох, а може, навіть більше знадобиться на повне відновлення всіх зруйнованих об'єктів енергоінфраструктури, — директор ДТЕК Сахарук.

Окрім того, він заявив, що в Україні не відновлюватимуть абсолютно всю зруйновану обстрілами енергоінфраструктуру.
https://t.me/lachentyt/23878


нет смысла восстанавливать все , что было разрушено (там было много дублирующих трансформаторов, это успешно было использовано)
antichamber
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:01

  antichamber написав:Ленин Якову Свердлову: на народ мне насрать, категорически насрать
вы поняли о чем я. Что Ленин что Сталин были кровавыми диктаторами, унижавшими и уничтожавшими русский и другие народы. Ленин мало уничтожил потому что мало прожил.

А Сталин оторвался на полную.
Есть хорошая книга которую написал сбежавший заграницу его секретарь
https://lib.misto.kiev.ua/MEMUARY/BAZHANOW/stalin.dhtml
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 11 гру, 2022 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:03

почему обошли молчанием тему питания Бута в тюрьме (которому не давали земляники),
кстати Бута продвигают в совет педерации

antichamber
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Іранські дрони-камікадзе не чутливі до холоду, – речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Хтось припустив, що, може, холодно літачкам. Холодна погода ніяк не впливає, лише нельотна погода – шквальний вітер, який на площину крила «Шахеда» може впливати».
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:11

  antichamber написав:
  vitaliian написав:otg
Не напал бы. Не хочу объяснять. Он бы и на Украину не напал бы если б знал что за 3 дня не заберет
он и сейчас считает что побеждает. Ну или победит как только ...(тут ряд условий которые он считает будет не сложно выполнить). Он неадекватен, а вы пытаетесь его решения натянуть на здоровую логику.


у него чайник протекает однозначно-
он так с ехидной улыбкой вскольз упомянул про новые территории
(а старые территории почему выглядят как после бомбежки?)

И ни один русский не спросит зачем им новые территории, им мало Сибири и Дальнего востока? Неделю поездом ехать во Владивосток. 95% русских никогда не были ни там ни в Крыму
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:32

Правду - не спинити! ;)

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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Іранські дрони-камікадзе не чутливі до холоду, – речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Хтось припустив, що, може, холодно літачкам. Холодна погода ніяк не впливає, лише нельотна погода – шквальний вітер, який на площину крила «Шахеда» може впливати».

про чутливість все правильно , пластик ломкий на морозі . І якщо раніш кацапьо позицінувало цей пластик як стійкий до стріл.зброї , то наразі став геть не стійкий.
Останні збивали стрілецькой зброєю, а не зенітними ракетами.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:34

Это намек что президент рф - собака?

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Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 11 гру, 2022 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:38

vitaliian це постанова для картинки. У кожного цього малюка голова за іншим, за смартом чи гаджетом. Їм ці всі "херої" до сраки - як результат великий ісход русськой молоді , коли пуйло заговорив про мобілізацію.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:38

  Успіх написав:https://www.tiktok.com/@bendera_1973/video/7175754903699164422?_t=8Y62CiISYys&_r=1



Об этом ещё в 15м публично говорилось о "возвращении "Хетьманом" Голштинской системы"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 11 гру, 2022 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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