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Додано: Нед 11 гру, 2022 21:40
Kudrjavuy читайте генерала в оригинале
Додано: Нед 11 гру, 2022 21:40
Kudrjavuy ето с ТГ канала Генерал СВР, в свое время мне подсказал Виталик.
Знаете, хорошее успокоительное для людей старшего возраста, получше марафона новин.
Додано: Нед 11 гру, 2022 21:41
Додано: Нед 11 гру, 2022 21:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Джерело смердить як і пуйло в цьому тексті
Додано: Нед 11 гру, 2022 21:46
о, ещё один черный археолог подтянулся....
Додано: Нед 11 гру, 2022 21:57
Так вот, что за "операция", на которую с ожиданием ставят все диссиденты!
Жаль, жаль их, "глубоко" разочаруются. Ибо не зависимо от перемены слагаемых, суть не поменяется.
Хотя попытку затягивания запустят обязательно.
Додано: Нед 11 гру, 2022 22:10
В целом да.
Но бывают моменты в истории, когда у диктатуры есть преимущества.
Это не исключает полностью обратную связь.
Вы привели мало примеров. Их значительно больше - Салазар ("Салазар в начале XXI века остаётся достаточно популярным среди португальцев. 26 марта 2007 года Салазар в результате интерактивного голосования на шоу «Великий португалец» был назван самым великим португальцем в истории страны, обойдя Генриха Мореплавателя и Афонсу I (первого короля и основателя Португалии) - из Вики), Франко, даже наш тов. Сталин.
Я, вооюще-то, говорил о демократии в принципе, а не в Украине.
Я не считаю, что "народ дурний".
Но даже в маленькой компании людей нужен человек с организаторскими способностями и желанием. Иначе ничего не получится. А для большого общественного движения нужно многое, в частности, большие финансы.
Для более конкретного разговора приведите, пожалуйста, пример в истории, где, по-вашему, сработала самоорганизация.
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