Додано: Нед 11 гру, 2022 22:10

Shaman написав: ЛАД написав: ..........

Вы об интернет-анализе собеседника верно пишете. Но сами грешите тем же.

Вы мне порой приписываете вещи, которые я не говорил и даже не думал.

Я не сторонник диктатуры. Просто понимаю недостатки демократии (надеюсь, Вы не скажете, что это безупречная форма правления?).

И так же понимаю преимущества диктатуры в определённых ситуациях. Но и её недостатки тоже.



P.s. К вопросу о демократии. Ваше отношение к посту ..........Вы об интернет-анализе собеседника верно пишете. Но сами грешите тем же.Вы мне порой приписываете вещи, которые я не говорил и даже не думал.Я не сторонник диктатуры. Просто понимаю недостатки демократии (надеюсь, Вы не скажете, что это безупречная форма правления?).И так же понимаюв определённых ситуациях. Но и её недостатки тоже.P.s. К вопросу о демократии. Ваше отношение к посту https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5516113#p5516113

а ось й декілька нюансів.



всі переваги диктатури тимчасові, або уявні. в цілому це погана форма для суспільства. але диктатура краще, ніж повне безвладдя, це так. а ось й декілька нюансів.всі переваги диктатури тимчасові, або уявні. в цілому це погана форма для суспільства. але диктатура краще, ніж повне безвладдя, це так.

головний недолік - відсутність негативного зв'язку для влади, залишаються тільки ті, хто каже так, все правильно.

приклади Сінгапуру, Південної Кореї та можливо Чілі - це як виключення. в своїй більшості диктатури закінчуються суспільними заворушеннями тій чи іншій степені.



про недоліки демократії поговоримо, коли побудуємо у нас більш-меньш працюючу модель. а то про недоліки полюбляють говорити ті, насправді не дуже й хоче її будувати, - майте це на увазі.

й оця ваша думка, що самоорганізація можлива тільки під чиїмось чутким керівництвом - теж від ідеї, що народ дурний, їм цар потрібен. запоребриком таки так, але в нас - ні.

В целом да.Но бывают моменты в истории, когда у диктатуры есть преимущества.Это не исключает полностью обратную связь.Вы привели мало примеров. Их значительно больше - Салазар ("Салазар в начале XXI века остаётся достаточно популярным среди португальцев. 26 марта 2007 года Салазар в результате интерактивного голосования на шоу «Великий португалец» был назван самым великим португальцем в истории страны, обойдя Генриха Мореплавателя и Афонсу I (первого короля и основателя Португалии) - из Вики), Франко, даже наш тов. Сталин.Я, вооюще-то, говорил о демократии в принципе, а не в Украине.Я не считаю, что "народ дурний".Но даже в маленькой компании людей нужен человек с организаторскими способностями и желанием. Иначе ничего не получится. А для большого общественного движения нужно многое, в частности, большие финансы.Для более конкретного разговора приведите, пожалуйста, пример в истории, где, по-вашему, сработала самоорганизация.