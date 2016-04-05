ЛАД написав:.......... Вы об интернет-анализе собеседника верно пишете. Но сами грешите тем же. Вы мне порой приписываете вещи, которые я не говорил и даже не думал. Я не сторонник диктатуры. Просто понимаю недостатки демократии (надеюсь, Вы не скажете, что это безупречная форма правления?). И так же понимаю преимущества диктатуры в определённых ситуациях. Но и её недостатки тоже.
всі переваги диктатури тимчасові, або уявні. в цілому це погана форма для суспільства. але диктатура краще, ніж повне безвладдя, це так.
В целом да. Но бывают моменты в истории, когда у диктатуры есть преимущества.
головний недолік - відсутність негативного зв'язку для влади, залишаються тільки ті, хто каже так, все правильно.
Это не исключает полностью обратную связь.
приклади Сінгапуру, Південної Кореї та можливо Чілі - це як виключення. в своїй більшості диктатури закінчуються суспільними заворушеннями тій чи іншій степені.
Вы привели мало примеров. Их значительно больше - Салазар ("Салазар в начале XXI века остаётся достаточно популярным среди португальцев. 26 марта 2007 года Салазар в результате интерактивного голосования на шоу «Великий португалец» был назван самым великим португальцем в истории страны, обойдя Генриха Мореплавателя и Афонсу I (первого короля и основателя Португалии) - из Вики), Франко, даже наш тов. Сталин.
про недоліки демократії поговоримо, коли побудуємо у нас більш-меньш працюючу модель. а то про недоліки полюбляють говорити ті, насправді не дуже й хоче її будувати, - майте це на увазі.
Я, вооюще-то, говорил о демократии в принципе, а не в Украине.
й оця ваша думка, що самоорганізація можлива тільки під чиїмось чутким керівництвом - теж від ідеї, що народ дурний, їм цар потрібен. запоребриком таки так, але в нас - ні.
Я не считаю, что "народ дурний". Но даже в маленькой компании людей нужен человек с организаторскими способностями и желанием. Иначе ничего не получится. А для большого общественного движения нужно многое, в частности, большие финансы. Для более конкретного разговора приведите, пожалуйста, пример в истории, где, по-вашему, сработала самоорганизация.
Shaman написав:......... навіть Піночету ті Лі Куану закидають, що при їх перебуванні при владі бізнес родичів непогано так почувався детально не вивчав, але таке є.
Такое вполне себе имеет место быть и при демократии.
й що таке народ? Ленін та Сталін начебто теж думали про народ, а що з цього вийшло...
Что вышло из мыслей Ленина говорить не приходится. Он фактически не успел поуправлять государством в мало-мальски нормальных условиях. Всё же гражданская война и интервенция немного ненормальная ситуация. После этого он начал НЭП и... всё.
ЛАД написав: Эти лозунги поддержали 73% избирателей. Так что запас прочности был.
Не было. Его электорат слишком пассивен между выборами. В отличие от.
Что-то вы все увлеклись. По-моему, основной упор в предвыборной кампании делался на "барыгу", "свинарчуков" и "президенте голобородько". Именно на этих люмпенских лозунгах возникли 73%, а вовсе не на договоре с х.лом.
В основном да. Но и на проблеме армии и мира тоже, а здесь это ближе к теме.