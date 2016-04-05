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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 29642965296629672968>
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:40

Kudrjavuy читайте генерала в оригинале
https://t.me/generalsvr/1271
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:40

Kudrjavuy ето с ТГ канала Генерал СВР, в свое время мне подсказал Виталик.
Знаете, хорошее успокоительное для людей старшего возраста, получше марафона новин.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:41

  antichamber написав:
нет смысла восстанавливать все , что было разрушено (там было много дублирующих трансформаторов, это успешно было использовано)
очень надеюсь, что профессионалы, наоборот, убедятся насколько не зря в систему закладывались дублирующие мощности.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Kudrjavuy написав:???
https://donpress.com/news/11-12-2022-sm ... s-lestnicy
Сожалею не сжимается:
Зображення
Джерело смердить як і пуйло в цьому тексті
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:46

  Faceless написав:
Kudrjavuy написав:???
https://donpress.com/news/11-12-2022-sm ... s-lestnicy
Сожалею не сжимается:
Зображення
Джерело смердить як і пуйло в цьому тексті
о, ещё один черный археолог подтянулся....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:57

  vitaliian написав:Kudrjavuy читайте генерала в оригинале
https://t.me/generalsvr/1271


  Goodman написав:Kudrjavuy ето с ТГ канала Генерал СВР, в свое время мне подсказал Виталик.
Знаете, хорошее успокоительное для людей старшего возраста, получше марафона новин.

Так вот, что за "операция", на которую с ожиданием ставят все диссиденты!

Жаль, жаль их, "глубоко" разочаруются. Ибо не зависимо от перемены слагаемых, суть не поменяется.

Хотя попытку затягивания запустят обязательно.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 22:10

  Shaman написав:
  ЛАД написав:..........
Вы об интернет-анализе собеседника верно пишете. Но сами грешите тем же.
Вы мне порой приписываете вещи, которые я не говорил и даже не думал.
Я не сторонник диктатуры. Просто понимаю недостатки демократии (надеюсь, Вы не скажете, что это безупречная форма правления?).
И так же понимаю преимущества диктатуры в определённых ситуациях. Но и её недостатки тоже.

P.s. К вопросу о демократии. Ваше отношение к посту https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5516113#p5516113?

а ось й декілька нюансів.

всі переваги диктатури тимчасові, або уявні. в цілому це погана форма для суспільства. але диктатура краще, ніж повне безвладдя, це так.

В целом да.
Но бывают моменты в истории, когда у диктатуры есть преимущества.

головний недолік - відсутність негативного зв'язку для влади, залишаються тільки ті, хто каже так, все правильно.

Это не исключает полностью обратную связь.

приклади Сінгапуру, Південної Кореї та можливо Чілі - це як виключення. в своїй більшості диктатури закінчуються суспільними заворушеннями тій чи іншій степені.

Вы привели мало примеров. Их значительно больше - Салазар ("Салазар в начале XXI века остаётся достаточно популярным среди португальцев. 26 марта 2007 года Салазар в результате интерактивного голосования на шоу «Великий португалец» был назван самым великим португальцем в истории страны, обойдя Генриха Мореплавателя и Афонсу I (первого короля и основателя Португалии) - из Вики), Франко, даже наш тов. Сталин.

про недоліки демократії поговоримо, коли побудуємо у нас більш-меньш працюючу модель. а то про недоліки полюбляють говорити ті, насправді не дуже й хоче її будувати, - майте це на увазі.

Я, вооюще-то, говорил о демократии в принципе, а не в Украине.

й оця ваша думка, що самоорганізація можлива тільки під чиїмось чутким керівництвом - теж від ідеї, що народ дурний, їм цар потрібен. запоребриком таки так, але в нас - ні.

Я не считаю, что "народ дурний".
Но даже в маленькой компании людей нужен человек с организаторскими способностями и желанием. Иначе ничего не получится. А для большого общественного движения нужно многое, в частности, большие финансы.
Для более конкретного разговора приведите, пожалуйста, пример в истории, где, по-вашему, сработала самоорганизация.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 22:22

  ЛАД написав:В целом да.
Но бывают моменты в истории, когда у диктатуры есть преимущества.

А что это ты за диктатуру стал топить ?
Всё за совком скучаешь ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 22:23

  Shaman написав:.........
навіть Піночету ті Лі Куану закидають, що при їх перебуванні при владі бізнес родичів непогано так почувався :) детально не вивчав, але таке є.

Такое вполне себе имеет место быть и при демократии. :)

й що таке народ? Ленін та Сталін начебто теж думали про народ, а що з цього вийшло...

Что вышло из мыслей Ленина говорить не приходится. Он фактически не успел поуправлять государством в мало-мальски нормальных условиях. Всё же гражданская война и интервенция немного ненормальная ситуация. После этого он начал НЭП и... всё.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 22:29

  Starikan написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав: Эти лозунги поддержали 73% избирателей.
Так что запас прочности был.
Не было. Его электорат слишком пассивен между выборами. В отличие от.

Что-то вы все увлеклись. По-моему, основной упор в предвыборной кампании делался на "барыгу", "свинарчуков" и "президенте голобородько". Именно на этих люмпенских лозунгах возникли 73%, а вовсе не на договоре с х.лом.

В основном да. Но и на проблеме армии и мира тоже, а здесь это ближе к теме.
ЛАД
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  #<1 ... 29642965296629672968>
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