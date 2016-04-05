|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 11 гру, 2022 22:32
juristkostya написав: Faceless написав:
Джерело смердить як і пуйло в цьому тексті
о, ещё один черный археолог подтянулся....
Я той тг канал не читаю, якщо ви про це. Бачив, що дейлі мейл на нього посилався у статті
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32371
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7628 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Нед 11 гру, 2022 22:33
Ой+ написав:
.......
Чи зумів би По викрутись ще, якби він далі залишався головнокомандуючим, від війни, важко сказати, але що віднісся би серйозніше до загроз, то навіть не сумніваюсь.
К сожалению, от серьёзности отношения у нас не появились бы до войны ни танки, ни самолёты, ни Патриоты, ни Хаймерсы, ни даже снаряды и патроны.
И мечты о тысяче (тысячах?) ракет кажутся реальными только некоторым фантазёрам на форуме.
А локальность или полномасштабность конфликта уж точно не зависела ни от Порошенко, ни от Зеленского.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23540
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 11 гру, 2022 22:46
Успіх написав: roberto dark написав:
Тиждень тому поховали мого родича зі Львова. Відслужив лише 2 місяці і загинув в Бахмуті від осколочного поранення у віці 34 роки. Читав в "жовтій пресі" ніби там більше 10 000 наших бійців вже полягло. Тому будьте обережні.
Дякую, та на все - воля Божа!
Як би я не ховався/не залягав/не оберігався - лише Бог може мене вберегти!
Все в його руках!
На бога надейся, но сам не плошай.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23540
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 11 гру, 2022 22:47
vitaliian написав:
он и сейчас считает что побеждает. Ну или победит как только ...(тут ряд условий которые он считает будет не сложно выполнить).
Побеждает или победит как только... это разные вещи. Не считает он что побеждает. Но победить надеется.
Он неадекватен, а вы пытаетесь его решения натянуть на здоровую логику.
Вполне здоровая логика. Когда бьются на ринге 2 боксера, каждый считает что победит. Я знаю Вашу навязчивую мысль что он не знает что делает, но я Вам уже говорил, она ошибочна. Знает и очень хорошо знает.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3299
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 гру, 2022 22:52
Shaman написав:
ми ж з вами у реальному світі.
навіть Піночету ті Лі Куану закидають, що при їх перебуванні при владі бізнес родичів непогано так почувався
детально не вивчав, але таке є.
А как же сказочка что посадил 3-х друзей?
Не читайте с утра советских газет.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3299
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 гру, 2022 23:07
vitaliian написав:
И ни один русский не спросит зачем им новые территории, им мало Сибири и Дальнего востока? Неделю поездом ехать во Владивосток. 95% русских никогда не были ни там ни в Крыму
Вам надо было общаться с ними. До войны они говорили. Зачем нам ваши территории? -Еще кормить их. Сегодня им партия сказала надо, они ответили есть
Это не русским надо, а Пуйлу надо и не территории, а Украина. Вам сложно понять. А народу через ящик что угодно можно внушить.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3299
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 гру, 2022 23:21
antichamber написав: vitaliian написав:
Кроме того, надпотужна армия без надпотужной экономики это как, за чей счёт?
таких прецедентов в истории пруд пруди: наемники
служили императорам священной римской империи (Вестготы, Гунны, Варяги, Славяне)
Тут важное слово - наёмники.
Надеюсь, Вы не предполагаете, что они уж очень дёшево ценили свои услуги.
И их услуги могли позволить себе государства с сильной экономикой.
война закончиться года через полрока-два, часть армии уйдет в запас(200%), а часть под эгидой ООН будет гарантом мира не только в регионе, но и на всей планете
роисия распадеться и московия уменьшиться до территории двух федеральных округов (Центрального и привожского, с общим населением 68-69млн)-может наши бригады будут миротворцами между москалями и остальной территорией бывшей империи (по реке Волга будет граница): Татарстан, Башкирия, Кавказ, Сибирь -получат свободу
Это уже даже не прогноз, а мечты. Ну кроме первого пункта, часть армии точно уйдёт в запас.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23540
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 11 гру, 2022 23:26
antichamber написав:
.........
почему старье? как раз в эту субботу Одессе прилетело (фактически реально первый раз за 9 месяцев)-полобласти без света и без связи больше суток. мне дали свет час назад (кому-то раньше около 10 утра), интернет появился после 11.00
Как в Одессе при отсутствии света со всем остальным - вода, магазины, транспорт...?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23540
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 11 гру, 2022 23:31
ЛАД написав: Ой+ написав:
.......
Чи зумів би По викрутись ще, якби він далі залишався головнокомандуючим, від війни, важко сказати, але що віднісся би серйозніше до загроз, то навіть не сумніваюсь.
К сожалению, от серьёзности отношения у нас не появились бы до войны ни танки, ни самолёты, ни Патриоты, ни Хаймерсы, ни даже снаряды и патроны.
Не факт.
Лише по одних Вільхах (тих же Хаймарсах) лінія могла три роки працювати, а не простоювати (вже мовчу про відсутність замовлень на всі інші, простіші озброєння). Маючи на складах не 100, а трохи значно більше такої зброї у перші дні війни, а також вчасно "риючи окопи" (як нам радили західні партнери), не вилучаючи клістрони і не страждаючи три роки "херньою" можна було не втратити майже без бою величезні території Півдня разом з ЗАЕС, не пустити москалів до Бучі, Гостомеля...
Але чисто моя порохоботська думка - вибравши у 2019 не Зе, а когось з досвідчених проукраїнських політиків (наприклад Безсмертного) у крупномасштабну війну конфлікт би не переріс.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3365
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 гру, 2022 23:41
Schmit написав:
Але чисто моя порохоботська думка - вибравши у 2019 не Зе, а когось з досвідчених проукраїнських політиків (наприклад Безсмертного) у крупномасштабну війну конфлікт би не переріс.
А ще ліпше Чорновола молодшого.
Тоді б в загалі пєсня
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3299
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|108844
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|474431
|
|
|1
|4352
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|