Вест Ваш текст вытекает исключительно из этого.
Поэтому даже спорить не буду.
Даже не буду спрашивать, каким образом Безсмертный предотвратил бы войну. После его описания пребывания в оккупации у меня лично на его счёт большие сомнения.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 23:44
Додано: Нед 11 гру, 2022 23:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 12 гру, 2022 00:18
Опять одесса
Некоторые юристы говорили что вчерашняя новость устарела. Ага. Одесситы на зло Косте собрались.
Додано: Пон 12 гру, 2022 00:20
antichamber
Не буду разбирать всё, слишком много. Только некоторые фразы.
Это не так? Вы не согласны?
К сожалению, это просто правда. Хоть и горькая.
Да, это так. Благодаря этому было столько украинцев в правящих кругах Союза.
Идеология коммунизма однозначно интернациональна. И сегодня это вполне в духе времени.
И, кстати, благодаря таким взглядам Ленина возникла и существовала УССР. Сталин был против национальных республик и предлагал ограничиться автономией.. Что, в общем-то, отразилось впоследствии на его политике - он старался ограничить фактические права республик.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 12 гру, 2022 00:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 12 гру, 2022 00:21
поэтому он отвёл войска с Киевской Черниговской сумской области и Херсона? Многоходовочка) чтобы нас всех запутать. У него безвыходная ситуация. Прекратить войну он не может, наша сторона не готова остановится на существующих линиях фронта. И продолжать не может, запасы БК не бесконечны. Мобиков то он соберёт, а чем они воевать будут.
Медленное отползание к границам 1991 - единственный вариант развития событий. И по вашей логике он это "знает и хочет". Так же были ожидаемы санкции на нефть. Тоже получается, продолжая войну он их хочет.
Много событий не увязывается с хотелками адекватного человека.
Или он заложник ситуации, которую сам создал и которой более не управляет. Теперь уже хвост машет собакой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 12 гру, 2022 00:32, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 12 гру, 2022 00:28
Будь-який досвідчений проукраїнський політик - однозначно кращий варіант.
І до чого тут Чорновіл, який участі у виборах не приймав? (не здивований вашою необізнаністю).
Додано: Пон 12 гру, 2022 00:32
да, ты ещё хуже, чем я думал
Это старое видео.
И если кто-то его опубликовал ночью - это не делает видео актуальным
Вылезай уже из ТГ-каналов в реальность
Додано: Пон 12 гру, 2022 00:34
Пока что есть, чем воевать. И ещё достаточно долго будет.
Он заложник. Но и мы тоже.
Вопрос не в готовности. Мы не можем себе позволить оставаться на существующих линиях фронта. Это будет означать если не гибель, то уж точно занепад Украины.
Додано: Пон 12 гру, 2022 00:48
Додано: Пон 12 гру, 2022 01:16
Небольшая иллюстрация к фразе "В политике нет нравственности, а есть целесообразность."
Да и сама по себе статья любопытная, даёт понимание к некоторым событиям и заявлениям - Ссора из-за ракет Patriot свидетельствует об углублении раскола в Европе из-за Украины
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