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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2965296629672968
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 23:44

  Schmit написав:........
Але чисто моя порохоботська думка .....

Вест Ваш текст вытекает исключительно из этого. :)
Поэтому даже спорить не буду.
Даже не буду спрашивать, каким образом Безсмертный предотвратил бы войну. После его описания пребывания в оккупации у меня лично на его счёт большие сомнения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 23:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Безсмертный
Ну что Вы. Он же суперспециалист. Помните как провел прекрасно децентрализацию и реформу местного самоуправления?
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 00:18

Опять одесса

Некоторые юристы говорили что вчерашняя новость устарела. Ага. Одесситы на зло Косте собрались. https://t.me/voynareal/44965
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 00:20

antichamber
Не буду разбирать всё, слишком много. Только некоторые фразы.
  antichamber написав:....
- "русский народ велик, как может быть велик держиморда, угнетающий другие народы"
....
- "русский человек плохой работник по сравнению с передовыми нациями..."

Это не так? Вы не согласны?

- " В политике нет нравственности, а есть целесобразность."

К сожалению, это просто правда. Хоть и горькая.

- "У нас нет национальной власти, у нас власть интернациональная".

Да, это так. Благодаря этому было столько украинцев в правящих кругах Союза.
Идеология коммунизма однозначно интернациональна. И сегодня это вполне в духе времени.
И, кстати, благодаря таким взглядам Ленина возникла и существовала УССР. Сталин был против национальных республик и предлагал ограничиться автономией.. Что, в общем-то, отразилось впоследствии на его политике - он старался ограничить фактические права республик.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 12 гру, 2022 00:28, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 00:21

  otg написав:. Знает и очень хорошо знает
поэтому он отвёл войска с Киевской Черниговской сумской области и Херсона? Многоходовочка) чтобы нас всех запутать. У него безвыходная ситуация. Прекратить войну он не может, наша сторона не готова остановится на существующих линиях фронта. И продолжать не может, запасы БК не бесконечны. Мобиков то он соберёт, а чем они воевать будут.

Медленное отползание к границам 1991 - единственный вариант развития событий. И по вашей логике он это "знает и хочет". Так же были ожидаемы санкции на нефть. Тоже получается, продолжая войну он их хочет.

Много событий не увязывается с хотелками адекватного человека.

Или он заложник ситуации, которую сам создал и которой более не управляет. Теперь уже хвост машет собакой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 12 гру, 2022 00:32, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 00:28

  otg написав:
  Schmit написав:Але чисто моя порохоботська думка - вибравши у 2019 не Зе, а когось з досвідчених проукраїнських політиків (наприклад Безсмертного) у крупномасштабну війну конфлікт би не переріс.
А ще ліпше Чорновола молодшого. :) Тоді б в загалі пєсня :)

Будь-який досвідчений проукраїнський політик - однозначно кращий варіант.
І до чого тут Чорновіл, який участі у виборах не приймав? (не здивований вашою необізнаністю).
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 00:32

  vitaliian написав:Некоторые юристы говорили что вчерашняя новость устарела. Ага. Одесситы на зло Косте собрались. https://t.me/voynareal/44965

да, ты ещё хуже, чем я думал

Это старое видео.
И если кто-то его опубликовал ночью - это не делает видео актуальным
Вылезай уже из ТГ-каналов в реальность
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 00:34

  vitaliian написав:........
И продолжать не может, запасы БК не бесконечны. Мобиков то он соберёт, а чем они воевать будут.
..........
он заложник ситуации, которую сам создал и которой не управляет. Теперь уже хвост машет собакой.

Пока что есть, чем воевать. И ещё достаточно долго будет.
Он заложник. Но и мы тоже.
наша сторона не готова остановится на существующих линиях фронта

Вопрос не в готовности. Мы не можем себе позволить оставаться на существующих линиях фронта. Это будет означать если не гибель, то уж точно занепад Украины.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 00:48

  vitaliian написав:Зображення

Старлей в очках Терминатора смотрит в сторону или в будущее?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 01:16

Небольшая иллюстрация к фразе "В политике нет нравственности, а есть целесообразность."
Да и сама по себе статья любопытная, даёт понимание к некоторым событиям и заявлениям - Ссора из-за ракет Patriot свидетельствует об углублении раскола в Европе из-за Украины https://www.nytimes.com/2022/12/10/world/europe/poland-germany-ukraine-patriots-missiles.html.
ЛАД
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  #<1 ... 2965296629672968
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