Додано: Пон 12 гру, 2022 00:21

otg написав: . Знает и очень хорошо знает . Знает и очень хорошо знает

поэтому он отвёл войска с Киевской Черниговской сумской области и Херсона? Многоходовочка) чтобы нас всех запутать. У него безвыходная ситуация. Прекратить войну он не может, наша сторона не готова остановится на существующих линиях фронта. И продолжать не может, запасы БК не бесконечны. Мобиков то он соберёт, а чем они воевать будут.Медленное отползание к границам 1991 - единственный вариант развития событий. И по вашей логике он это "знает и хочет". Так же были ожидаемы санкции на нефть. Тоже получается, продолжая войну он их хочет.Много событий не увязывается с хотелками адекватного человека.Или он заложник ситуации, которую сам создал и которой более не управляет. Теперь уже хвост машет собакой.