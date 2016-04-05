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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 01:52

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Министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре в Twitter указывает на резкий рост военных расходов в России. Статья расходов на армию, а также спецслужбы и полицию в 2023 году превысит 9 трлн рублей (143 млрд долларов) - это более 30 процентов всего бюджета РФ, пишет ведомство, ссылаясь на закон о федеральном бюджете на 2023 год, подписанный президентом РФ 5 декабря. При этом в Лондоне расценивают российский бюджет на следующий год как "слишком оптимистичный" с учетом прогнозируемых доходов. "Следовательно, вероятно все большее увеличение нагрузки на другие части российского бюджета с целью покрыть расходы на войну", - отмечается далее.

https://www.dw.com/ru/vlasti-odessy-soobsili-o-pereboah-s-vodosnabzeniem/a-64055636
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 02:58

  ЛАД написав:Пока что есть, чем воевать. И ещё достаточно долго будет.
Он заложник. Но и мы тоже
откуда вы знаете что долго?

Речь не шла кто заложник а кто нет, речь шла по плану ли идёт война у Путина, если он знает чего хочет.

Если по плану то план какой-то странный. Если не по плану, то "знает чего хочет" уже несколько раз сменилось с ног на голову. Что фактически означает "не знает".
vitaliian
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