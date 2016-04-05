ЛАД написав:
Пока что есть, чем воевать. И ещё достаточно долго будет.
Он заложник. Но и мы тоже
откуда вы знаете что долго? Но речь шла не о том.
Речь не шла кто заложник а кто нет, речь шла по плану ли идёт война у Путина, если он знает что делает.
Вот на эту фразу был мой ответ
otg написав:
Я знаю Вашу навязчивую мысль что он не знает что делает, но я Вам уже говорил, она ошибочна. Знает и очень хорошо знает
Если все идёт по плану, Путин "знает что делает", то план какой-то странный - постепенно отказываться от всех завоеваний. Что вместе с поздней мобилизацией деморализует общество.
Людей надо всё больше, а завоёванных территорий становится все меньше. Помните фразу Скабеевой "не потерять бы Херсон"
На победу не сильно похоже.
Если не по плану, то его "знает что делает" уже несколько раз сменилось, диаметрально с ног на голову.
Развеселило недавнее видео, где он как достижения говорил про новые территории. Зачем они ему? Некуда на старых людей селить? Не хватает с/х угодий или каких природных ресурсов?
Напомню до этого песков заявлял, что нет цели захвата территорий, и в том ключе была хоть какая то логика, почему они оставили Киевскую, Черниговскую, Сумскую области.
А теперь оказывается цель войны - захват территорий, от большинства которых... отказались.