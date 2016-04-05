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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2966296729682969
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 01:52

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Министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре в Twitter указывает на резкий рост военных расходов в России. Статья расходов на армию, а также спецслужбы и полицию в 2023 году превысит 9 трлн рублей (143 млрд долларов) - это более 30 процентов всего бюджета РФ, пишет ведомство, ссылаясь на закон о федеральном бюджете на 2023 год, подписанный президентом РФ 5 декабря. При этом в Лондоне расценивают российский бюджет на следующий год как "слишком оптимистичный" с учетом прогнозируемых доходов. "Следовательно, вероятно все большее увеличение нагрузки на другие части российского бюджета с целью покрыть расходы на войну", - отмечается далее.

https://www.dw.com/ru/vlasti-odessy-soobsili-o-pereboah-s-vodosnabzeniem/a-64055636
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 02:58

  ЛАД написав:Пока что есть, чем воевать. И ещё достаточно долго будет.
Он заложник. Но и мы тоже
откуда вы знаете что долго? Но речь шла не о том.

Речь не шла кто заложник а кто нет, речь шла по плану ли идёт война у Путина, если он знает что делает.

Вот на эту фразу был мой ответ
  otg написав:Я знаю Вашу навязчивую мысль что он не знает что делает, но я Вам уже говорил, она ошибочна. Знает и очень хорошо знает


Если все идёт по плану, Путин "знает что делает", то план какой-то странный - постепенно отказываться от всех завоеваний. Что вместе с поздней мобилизацией деморализует общество.

Людей надо всё больше, а завоёванных территорий становится все меньше. Помните фразу Скабеевой "не потерять бы Херсон"

На победу не сильно похоже.

Если не по плану, то его "знает что делает" уже несколько раз сменилось, диаметрально с ног на голову.

Развеселило недавнее видео, где он как достижения говорил про новые территории. Зачем они ему? Некуда на старых людей селить? Не хватает с/х угодий или каких природных ресурсов?

Напомню до этого песков заявлял, что нет цели захвата территорий, и в том ключе была хоть какая то логика, почему они оставили Киевскую, Черниговскую, Сумскую области.

А теперь оказывается цель войны - захват территорий, от большинства которых... отказались.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 03:34

Гуглоперевод:
Украинское подкрепление направляется на Донбасс
11 декабря 2022 г.

Наконец-то началась долгожданная ротация украинских частей на Донбассе.

Успешное наступление украинских войск в Херсонской области и выход к Днепру позволили украинскому командованию перебросить ряд подразделений из Херсонской области на Донбасс.

Северный Донбасс

Украинская 24-я механизированная бригада возвращается на восток Украины после непродолжительной дислокации в Херсонской области. Сообщается, что она заменяет 93-ю механизированную бригаду, которая в течение нескольких месяцев обороняла окрестности Бахмута и Соледара.

Украинская 57-я мотострелковая бригада движется в район Бахмута. В настоящее время неизвестно, какое подразделение было заменено, но есть некоторые признаки того, что 58-я мотострелковая бригада может немного отдохнуть.

Также из Херсонской области в район Бахмута передислоцирован артиллерийско-пехотный дивизион 36-й бригады морской пехоты.

Подразделения 28-й механизированной бригады были замечены западными журналистами на земле в районе Константиновки, к юго-западу от Бахмута.

В район Бахмута передислоцирован как минимум один батальон 46-й аэромобильной бригады.

Южный Донбасс

По крайней мере, один батальон 35-й бригады морской пехоты, 18-й батальон морской пехоты, перебазирован в район Невельского и Первомайского для стабилизации ухудшающейся ситуации в этом районе.

На самом деле удивительно, что части украинских бригад морской пехоты перебрасываются на Донбасс, а не, например, в сторону Мелитополя или оставляются в районе Херсона для возможного наступления за Днепр. Большой приток украинских подразделений на Донбасс из Херсона свидетельствует о том, что украинское командование не планирует никаких наступательных операций через Днепр в ближайшее время.

Вся приведенная выше информация основана на общедоступной информации, и ни частный разговор, ни личные данные не использовались в качестве источника для этой статьи.

Оригинал - https://militaryland.net/news/ukrainian ... to-donbas/
yanyura
 
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