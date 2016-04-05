Министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре в Twitter указывает на резкий рост военных расходов в России. Статья расходов на армию, а также спецслужбы и полицию в 2023 году превысит 9 трлн рублей (143 млрд долларов) - это более 30 процентов всего бюджета РФ, пишет ведомство, ссылаясь на закон о федеральном бюджете на 2023 год, подписанный президентом РФ 5 декабря. При этом в Лондоне расценивают российский бюджет на следующий год как "слишком оптимистичный" с учетом прогнозируемых доходов. "Следовательно, вероятно все большее увеличение нагрузки на другие части российского бюджета с целью покрыть расходы на войну", - отмечается далее.
Украинское подкрепление направляется на Донбасс 11 декабря 2022 г.
Наконец-то началась долгожданная ротация украинских частей на Донбассе.
Успешное наступление украинских войск в Херсонской области и выход к Днепру позволили украинскому командованию перебросить ряд подразделений из Херсонской области на Донбасс.
Северный Донбасс
Украинская 24-я механизированная бригада возвращается на восток Украины после непродолжительной дислокации в Херсонской области. Сообщается, что она заменяет 93-ю механизированную бригаду, которая в течение нескольких месяцев обороняла окрестности Бахмута и Соледара.
Украинская 57-я мотострелковая бригада движется в район Бахмута. В настоящее время неизвестно, какое подразделение было заменено, но есть некоторые признаки того, что 58-я мотострелковая бригада может немного отдохнуть.
Также из Херсонской области в район Бахмута передислоцирован артиллерийско-пехотный дивизион 36-й бригады морской пехоты.
Подразделения 28-й механизированной бригады были замечены западными журналистами на земле в районе Константиновки, к юго-западу от Бахмута.
В район Бахмута передислоцирован как минимум один батальон 46-й аэромобильной бригады.
Южный Донбасс
По крайней мере, один батальон 35-й бригады морской пехоты, 18-й батальон морской пехоты, перебазирован в район Невельского и Первомайского для стабилизации ухудшающейся ситуации в этом районе.
На самом деле удивительно, что части украинских бригад морской пехоты перебрасываются на Донбасс, а не, например, в сторону Мелитополя или оставляются в районе Херсона для возможного наступления за Днепр. Большой приток украинских подразделений на Донбасс из Херсона свидетельствует о том, что украинское командование не планирует никаких наступательных операций через Днепр в ближайшее время.
Вся приведенная выше информация основана на общедоступной информации, и ни частный разговор, ни личные данные не использовались в качестве источника для этой статьи.
vitaliian написав:Развеселило недавнее видео, где он как достижения говорил про новые территории. Зачем они ему? Некуда на старых людей селить? Не хватает с/х угодий или каких природных ресурсов?
Олігархам грошей не вистачає, імперцям землі. Нові землі, і є справжня мета війни. Він себе бачить новим петром першим, який модернізував армію і створив імперію. Наразі, найбільш вірогідним сценарієм є природня заморозка конфлікта через виснаження запасів зброї в обох сторін, на жаль. Хоча це не означає, що ми не визволемо окуповані землі, це означає, що будуть не прориви, а поступова демотивація ворога, поки вони самі не підуть, як з Херсона.
путин, понимая, что его изображение на экранах участников совещания отсутствует, разговорился больше обычного, но он впервые, на столь широкий круг лиц, допустил потерю ВСЕХ оккупированных территорий включая Крым. Для некоторых участников совещания эти откровения стали большой неожиданностью, так как до этого, в основном, путину предлагали разные варианты по «корректировке линии фронта «путем её уменьшения и сдачи части территорий для укрепления позиций на других направлениях, о Крыме даже не заикаясь, на что президент в лучшем случае мрачно молчал, а в худшем начинал кричать что-то вроде «только прос..рать всё умеете». На выходных путин прямым текстом допустил потерю «новых территорий», правда в среднесрочной перспективе, дословно: «в конце следующего- начале 24-го года». Само высказывание было в контексте обсуждения уничтожения крупных городов перед и во время отступления из них. Для российских граждан отступление должно быть обосновано полным уничтожением «вооружениями НАТО бывших украинских городов», дескать, там защищать нечего, там выжженная земля. По мнению путина Донецк и Луганск должны быть стерты полностью, тот же план по Крыму. Но это, как утверждает президент, «крайний случай».
vitaliian написав:Некоторые юристы говорили что вчерашняя новость устарела. Ага. Одесситы на зло Косте собрались. https://t.me/voynareal/44965
одесситы примонили как в 1975 тх АдольфГитлер давал электро энергия на город...да они такие, всё помнят (я тоже помню этот год)-свет давали только на больницы, порт, СРЗ , (еще какие-то заводы) -в школу ходили не на 8 часов а на 9 (когда расвет), уроков было 4 (а не 6, убрали конечно физкультуру, труд)) в классе градусов 15с (топили слабо) https://dumskaya.net/news/trofeynyy-elektrohod-i-pervyy-kosmonavt-kak-snab-171253/ua/