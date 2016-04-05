Додано: Пон 12 гру, 2022 02:58

ЛАД написав: Пока что есть, чем воевать. И ещё достаточно долго будет.

Он заложник. Но и мы тоже Пока что есть, чем воевать. И ещё достаточно долго будет.Он заложник. Но и мы тоже

otg написав: Я знаю Вашу навязчивую мысль что он не знает что делает, но я Вам уже говорил, она ошибочна. Знает и очень хорошо знает Я знаю Вашу навязчивую мысль что он не знает что делает, но я Вам уже говорил, она ошибочна. Знает и очень хорошо знает

откуда вы знаете что долго? Но речь шла не о том.Речь не шла кто заложник а кто нет, речь шла по плану ли идёт война у Путина, если он знает что делает.Вот на эту фразу был мой ответЕсли все идёт по плану, Путин "знает что делает", то план какой-то странный - постепенно отказываться от всех завоеваний. Что вместе с поздней мобилизацией деморализует общество.Людей надо всё больше, а завоёванных территорий становится все меньше. Помните фразу Скабеевой "не потерять бы Херсон"На победу не сильно похоже.Если не по плану, то его "знает что делает" уже несколько раз сменилось, диаметрально с ног на голову.Развеселило недавнее видео, где он как достижения говорил про новые территории. Зачем они ему? Некуда на старых людей селить? Не хватает с/х угодий или каких природных ресурсов?Напомню до этого песков заявлял, что нет цели захвата территорий, и в том ключе была хоть какая то логика, почему они оставили Киевскую, Черниговскую, Сумскую области.А теперь оказывается цель войны - захват территорий, от большинства которых... отказались.