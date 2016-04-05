ЛАД написав:Пока что есть, чем воевать. И ещё достаточно долго будет. Он заложник. Но и мы тоже
откуда вы знаете что долго? Но речь шла не о том.
Речь не шла кто заложник а кто нет, речь шла по плану ли идёт война у Путина, если он знает что делает.
Вот на эту фразу был мой ответ
otg написав:Я знаю Вашу навязчивую мысль что он не знает что делает, но я Вам уже говорил, она ошибочна. Знает и очень хорошо знает
Если все идёт по плану, Путин "знает что делает", то план какой-то странный - постепенно отказываться от всех завоеваний. Что вместе с поздней мобилизацией деморализует общество.
Людей надо всё больше, а завоёванных территорий становится все меньше. Помните фразу Скабеевой "не потерять бы Херсон"
На победу не сильно похоже.
Если не по плану, то его "знает что делает" уже несколько раз сменилось, диаметрально с ног на голову.
Развеселило недавнее видео, где он как достижения говорил про новые территории. Зачем они ему? Некуда на старых людей селить? Не хватает с/х угодий или каких природных ресурсов?
Напомню до этого песков заявлял, что нет цели захвата территорий, и в том ключе была хоть какая то логика, почему они оставили Киевскую, Черниговскую, Сумскую области.
А теперь оказывается цель войны - захват территорий, от большинства которых... отказались.
Саме так. Але схоже ви обидва (троє - ще й otg) праві. Шольц вже декілька разів підкреслює, що після кожної розмови з пуйлом бачить, що в того немає (зникло?) раціонального мислення. Він почав постійно твердіти про захоплення нових територій.
А моє імхо те ж саме, що й було -- особисто пуйлу (а також тим, хто за нього тримається) потрібен сам процес, потрібно воювати. Але прямо це озвучувати звісно неможливо. Тому все це загортається в обгортку, яка підвертається на момент. Тому й бачимо зміни озвучених офіційних цілей війни. Тобто нераціональність, абсурдність, вінегрет.
Президент России на переговорах с иранским коллегой поднял тему о предоставлении России беспилотных летательных аппаратов. И в этом вопросе стороны также не нашли взаимопонимания. Президент Ирана Ибрахим Раиси не то чтобы совсем отказал Путину, но то что было обещано можно сформулировать фразой из известного фильма: "Отдам... Половину... Потом!" https://t.me/generalsvr/969
Вот эта "отдам половину потом" начиная с осени регулярно бомбит Украину. То есть инфа манипулятивная, усыпить бдительность, отбелить поступки каких то людей. Очернить других. Правда намешана с патетикой. Множество важных событий (намеренно?) не освещается. Например о чем договорились в Стамбуле - ни слова.
Зато как пуйло обосрался (на секунду ему 70 лет, как бы бывает, организм уже не молодой) преподносится как основное политическое блюдо. Читать или нет - ваше решение, но я бы не верил всему что он пишет.
detroytred написав:А моє імхо те ж саме, що й було -- особисто пуйлу (а також тим, хто за нього тримається) потрібен сам процес, потрібно воювати. Але прямо це озвучувати звісно неможливо
я с вами согласен. Никаких рациональных политических или экономических целей нет. Иначе бы их артикулировали. Пропаганда уже несколько раз меняла риторику, остановились на большой войне с НАТО. Под такую войну не стыдно проиграть какие то территории и закопать миллион два народа. С фараонами же хоронили их прислугу, пуйло кажется хочет, чтобы вместе с ним похоронили армию. Возможно он хочет вместе со своей смертью (а рано или поздно он умрет) нанести максимальный ущерб РФ, подвести её под большую войну, разрушения, санкции, репарации и изоляцию. Это мышление поехавшего человека. На старости многие едут - клетки мозга отмирают.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 12 гру, 2022 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Суд Чити (Забайкальський край) оштрафував росіянина Івана Лосєва на 30 тисяч рублів за переказ його сну за участю президента України Володимира Зеленського.
Справу завели через його історію в Instagram, в якій Лосєв розповів наступне: "Сьогодні наснилося, що мене мобілізували, привезли в якийсь підготовчий табір, і в цей момент туди вривається ЗСУ на чолі з Зеленським, всіх скрутили, збираються розстрілювати, і в цей момент Зеленський проходить повз мене і каже: "О, я твої сторіси в інсті бачив, Слава Україні!". Я йому відповідаю: "Героям Слава!". Зеленський радісно стукає мені по плечу і каже: "Так, його відпустіть, всіх інших розстріляти". І ось ми з ним стоїмо, дивимося на все це, і я йому кажу: "А можна з вами селфі для інсти зробити?". Зеленський каже: "Можна".
пс десь у серпні подивився на ніч відосики с Зе і мені теж наснилось про нього (я про це вже і забув, а тут такий випадок на болотах
vitaliian написав:edvardd канал генерал свр 100% ипсо
Президент России на переговорах с иранским коллегой поднял тему о предоставлении России беспилотных летательных аппаратов. И в этом вопросе стороны также не нашли взаимопонимания. Президент Ирана Ибрахим Раиси не то чтобы совсем отказал Путину, но то что было обещано можно сформулировать фразой из известного фильма: "Отдам... Половину... Потом!" https://t.me/generalsvr/969
Вот эта "отдам половину потом" начиная с осени регулярно бомбит Украину. То есть инфа манипулятивная, усыпить бдительность, отбелить поступки каких то людей. Очернить других. Правда намешана с патетикой. Множество важных событий (намеренно?) не освещается. Например о чем договорились в Стамбуле - ни слова.
Зато как пуйло обосрался (на секунду ему 70 лет, как бы бывает, организм уже не молодой) преподносится как основное политическое блюдо. Читать или нет - ваше решение, но я бы не верил всему что он пишет.
его инфа сбывается, например про талибов, а про стирание-разве не это сейчас делают москали в Донецке?
vitaliian написав:edvardd канал генерал свр 100% ипсо
Президент России на переговорах с иранским коллегой поднял тему о предоставлении России беспилотных летательных аппаратов. И в этом вопросе стороны также не нашли взаимопонимания. Президент Ирана Ибрахим Раиси не то чтобы совсем отказал Путину, но то что было обещано можно сформулировать фразой из известного фильма: "Отдам... Половину... Потом!" https://t.me/generalsvr/969
Вот эта "отдам половину потом" начиная с осени регулярно бомбит Украину. То есть инфа манипулятивная, усыпить бдительность, отбелить поступки каких то людей. Очернить других. Правда намешана с патетикой. Множество важных событий (намеренно?) не освещается. Например о чем договорились в Стамбуле - ни слова.
Зато как пуйло обосрался (на секунду ему 70 лет, как бы бывает, организм уже не молодой) преподносится как основное политическое блюдо. Читать или нет - ваше решение, но я бы не верил всему что он пишет.