edvardd написав:его инфа сбывается, например про талибов, а про стирание-разве не это сейчас делают москали в Донецке?
26.11.2020
Ещё раз. Мы утверждаем, что используется комбинация препаратов по блокированию симптомов болезни Паркинсона, в том числе тремора. При использовании этих препаратов крайне затруднены движения проблемной правой рукой, что вы можете нередко видеть по ТВ. При других комбинациях препаратов движения правой рукой более свободны, но пропадает концентрация и появляется лёгкое головокружение. Плюс антидепрессанты и обезболивающие, плюс лечение онкологии. Его состояние не всегда удаётся стабилизировать для показа публике. То, что мы наблюдаем сейчас, медики характеризуют как временное улучшение состояния. После операции в феврале врачи, наблюдающие пациента в динамике, давали примерно полтора-два года. За прошедшее время оценка не изменилась. https://t.me/generalsvr/125
по оценке "врачей" пуйло уже полгода должен быть в могиле. Сбывается "по мелочи". Из крупного пока не сбылось ничего. Именно так работает ИПСО. Даётся червячок правды, который для рыбки служит доказательством остальной лжи или манипуляций.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 12 гру, 2022 11:53, всього редагувалось 4 разів.