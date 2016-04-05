edvardd написав:его инфа сбывается, например про талибов, а про стирание-разве не это сейчас делают москали в Донецке?
26.11.2020
Ещё раз. Мы утверждаем, что используется комбинация препаратов по блокированию симптомов болезни Паркинсона, в том числе тремора. При использовании этих препаратов крайне затруднены движения проблемной правой рукой, что вы можете нередко видеть по ТВ. При других комбинациях препаратов движения правой рукой более свободны, но пропадает концентрация и появляется лёгкое головокружение. Плюс антидепрессанты и обезболивающие, плюс лечение онкологии. Его состояние не всегда удаётся стабилизировать для показа публике. То, что мы наблюдаем сейчас, медики характеризуют как временное улучшение состояния. После операции в феврале врачи, наблюдающие пациента в динамике, давали примерно полтора-два года. За прошедшее время оценка не изменилась. https://t.me/generalsvr/125
по оценке "врачей" пуйло уже полгода должен быть в могиле. Сбывается "по мелочи". Из крупного пока не сбылось ничего. Именно так работает ИПСО. Даётся червячок правды, который для рыбки служит доказательством остальной лжи или манипуляций.
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом..
В процессе обсуждения острых тем Путин был предупрежден о возможных проблемах с поставками лекарств, которые закупаются в Израиле для его лечения. (Основные лекарственные препараты для лечения онкологии у Владимира Путина назначены израильскими медиками и закупаются в Израиле. За годы лечения онкологии у российского президента все попытки "импортозамещения" лекарств приводили лишь к ухудшению состояния здоровья и от экспериментов отказались.) В итоге Путин пообещал решить проблему с оружием и даже выразил готовность разобраться в проблемах которые возникли в России у агентства "Сохнут".
Словаччина готова відправити до України винищувачі радянського виробництва МіГ-29, це питання обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським, - міністр закордонних справ Словацької Республіки Растислав Качер в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна». 💬 «Ми ще не передали вам МіГ-29. Але ми готові це зробити. Ми розмовляємо з нашими партнерами по НАТО про те, як це зробити. І сьогодні (ред. - 8.12.2022) в нас була дуже змістовна розмова з вашим президентом. Мій міністр оборони пояснив вашому президентові, як ми можемо це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю».