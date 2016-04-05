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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2968296929702971
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 11:24

  edvardd написав:его инфа сбывается, например про талибов, а про стирание-разве не это сейчас делают москали в Донецке?

26.11.2020
Ещё раз. Мы утверждаем, что используется комбинация препаратов по блокированию симптомов болезни Паркинсона, в том числе тремора. При использовании этих препаратов крайне затруднены движения проблемной правой рукой, что вы можете  нередко видеть по  ТВ. При других комбинациях препаратов движения правой рукой более свободны, но пропадает концентрация и появляется лёгкое головокружение. Плюс антидепрессанты и обезболивающие, плюс лечение онкологии. Его состояние не всегда удаётся стабилизировать для показа публике. То, что мы наблюдаем сейчас, медики характеризуют как временное улучшение состояния. После операции в феврале врачи, наблюдающие пациента в динамике,  давали примерно полтора-два года. За прошедшее время оценка не изменилась.
https://t.me/generalsvr/125
по оценке "врачей" пуйло уже полгода должен быть в могиле. Сбывается "по мелочи". Из крупного пока не сбылось ничего. Именно так работает ИПСО. Даётся червячок правды, который для рыбки служит доказательством остальной лжи или манипуляций.

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом..

В процессе обсуждения острых тем Путин был предупрежден о возможных проблемах с поставками лекарств, которые закупаются в Израиле  для его лечения. (Основные лекарственные препараты для лечения онкологии у Владимира Путина назначены израильскими медиками и закупаются в Израиле. За годы лечения онкологии у российского президента все попытки "импортозамещения" лекарств приводили лишь к ухудшению состояния здоровья и от экспериментов отказались.) В итоге Путин пообещал решить проблему с оружием и даже выразил готовность разобраться в проблемах которые возникли в России у агентства "Сохнут".

https://t.me/generalsvr/998

жаль генерал не написал почему было не попросить закончить войну, в обмен на лекарства? Это же так просто.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 12 гру, 2022 12:58, всього редагувалось 9 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 11:25

Вітаємо Успіха, Bobua, Freeze та ін.

Привітання з Днем Сухопутних військ ЗСУ 2022
З днем Сухопутних військ країни,

Для України так важливі —

Зв'язківці, льотчики, танкісти,

Ракетні війська, артилеристи.

І славить Україна воїнів своїх усіх,

Бо з нашими військами чекає мир нас і успіх.

Ви хоробрі, відважні офіцери і солдати,

Бажаєм відзначати важливі всі вам дати.
https://www.unian.ua/lite/holidays/den- ... 72978.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 12:19

Обмеження цін на нафту нарешті вдарили по доходах рф, — Bloomberg.

«Mосква втратила ринок збуту більш ніж на 1,5 млн барелів на день, імовірно до кінця року продажі скоротяться ще на 500 тисяч барелів на добу».
https://t.me/lachentyt/23900

Напомню
В среднем за сутки Россия экспортирует чуть больше 4,5 миллионов баррелей нефти.
  otg написав:Я знаю Вашу навязчивую мысль что он не знает что делает, но я Вам уже говорил, она ошибочна. Знает и очень хорошо знает
видимо он решил дополнительно продавать 1,5 миллиона баррелей на внутреннем рынке? Тогда соглашусь, таки очень хорошо знает, что делает. На зло бабушке отморозил... (Не только уши)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 13:06

Цікавить думка форумчан з приводу листів, що надходять в українські посольста/консульста. Який в цьому зміст? Кому це вигідно і чого вони хочуть досягти таким чином?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 13:09

Ще інформація для роздумів:
США дали мовчазну згоду на далекобійні удари Києва по цілях на території Росії після численних російських ракетних атак на критичну інфраструктуру України.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-63928897

Якщо США дали "зелене світло", то наступний крок - засоби ураження.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Цікавить думка форумчан з приводу листів, що надходять в українські посольста/консульста. Який в цьому зміст? Кому це вигідно і чого вони хочуть досягти таким чином?


Це все фігня.
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 13:23

Словаччина готова відправити до України винищувачі радянського виробництва МіГ-29, це питання обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським, - міністр закордонних справ Словацької Республіки Растислав Качер в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».
💬 «Ми ще не передали вам МіГ-29. Але ми готові це зробити. Ми розмовляємо з нашими партнерами по НАТО про те, як це зробити. І сьогодні (ред. - 8.12.2022) в нас була дуже змістовна розмова з вашим президентом. Мій міністр оборони пояснив вашому президентові, як ми можемо це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю».
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 13:25

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  detroytred написав:Привітання з Днем Сухопутних військ ЗСУ 2022
З днем Сухопутних військ країни,

Для України так важливі —

Зв'язківці, льотчики, танкісти,

Ракетні війська, артилеристи.

І славить Україна воїнів своїх усіх,

Бо з нашими військами чекає мир нас і успіх.

Ви хоробрі, відважні офіцери і солдати,

Бажаєм відзначати важливі всі вам дати.
https://www.unian.ua/lite/holidays/den- ... 72978.html

Дякуєм!👍

Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©👍👍👍
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 13:47

  Успіх написав:Дякуєм!👍

Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©👍👍👍

Ще й вітання Хотабу!
Я трохи зтормозив, авжеж він теж має відношення до Сухопутних військ))
detroytred
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