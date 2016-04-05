12.12.2022 13:09.Чехия готова принять до нескольких тысяч специалистов из Украины, которые будут работать над совместными проектами на оборонных предприятиях страны. Об этом в интервью «Чешскому Радио» сообщил заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечны, - пишет uamedia.eu.Он также уточнил, что планируемый прием специалистов станет результатом договоренности, достигнутой между премьер-министром Чехии Петром Фиалой и президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре 2022 г. в Киеве.Томаш Копечни считает, что работа украинских инженеров и техников на чешских военных предприятиях усилит обороноспособность Украины, Чехии и НАТО, поможет развитию чешской промышленности и увеличит бюджетные доходы.Цель проекта - создание совместных производственных мощностей, что позволит украинским специалистам работать на безопасных площадках в Чехии. Договоренность включает, прежде всего, ремонт и модернизацию тяжелой военной техники. При этом Министерство обороны из-за вопроса безопасности отказалось сообщить детали.«В общем, я могу сказать, что на первом этапе мы сосредоточимся на мощностях по модернизации и ремонту, а позже также на производстве тяжелого вооружения», – сообщил Копецкий. Он уточнил, что в первом полугодии 2023 г. начнется производство некоторых ключевых оружейных систем и компонентов.