Министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре в Twitter указывает на резкий рост военных расходов в России. Статья расходов на армию, а также спецслужбы и полицию в 2023 году превысит 9 трлн рублей (143 млрд долларов) - это более 30 процентов всего бюджета РФ, пишет ведомство, ссылаясь на закон о федеральном бюджете на 2023 год, подписанный президентом РФ 5 декабря. При этом в Лондоне расценивают российский бюджет на следующий год как "слишком оптимистичный" с учетом прогнозируемых доходов. "Следовательно, вероятно все большее увеличение нагрузки на другие части российского бюджета с целью покрыть расходы на войну", - отмечается далее.
Чехия готова принять до нескольких тысяч специалистов из Украины, которые будут работать над совместными проектами на оборонных предприятиях страны. Об этом в интервью «Чешскому Радио» сообщил заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечны, - пишет uamedia.eu.
Он также уточнил, что планируемый прием специалистов станет результатом договоренности, достигнутой между премьер-министром Чехии Петром Фиалой и президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре 2022 г. в Киеве.
Томаш Копечни считает, что работа украинских инженеров и техников на чешских военных предприятиях усилит обороноспособность Украины, Чехии и НАТО, поможет развитию чешской промышленности и увеличит бюджетные доходы.
Цель проекта - создание совместных производственных мощностей, что позволит украинским специалистам работать на безопасных площадках в Чехии. Договоренность включает, прежде всего, ремонт и модернизацию тяжелой военной техники. При этом Министерство обороны из-за вопроса безопасности отказалось сообщить детали.
«В общем, я могу сказать, что на первом этапе мы сосредоточимся на мощностях по модернизации и ремонту, а позже также на производстве тяжелого вооружения», – сообщил Копецкий. Он уточнил, что в первом полугодии 2023 г. начнется производство некоторых ключевых оружейных систем и компонентов.
И первый удар по коррупции, или? Чесно говоря, не представляю подробностей. А вариантов здесь миллион. Ваше видиние? По этому поводу я высказывался ещё на этапе экспонирования "гусеничной бронемашины на батарейках", Украинской разработки.
Kudrjavuy написав:Бут работает только за наличку или её аналог.
Я думаю, що Бут - це питання скоріш ідейне, аніж практичне. Гебня "своіх нє брасаєт". Навряд чи його б віддали, якби він мав якесь практичне значення. Та й він продавав російську зброю, а не купував.
1. Не "российскую", а "советскую". 2. Не российскую, а украинскую.(смотри пункт 6.) 3. Как раз сейчас и стоит вопрос о её возврате. 4. Этой информацией владеет только лично Бут. 5. Вооружение, это единственный пункт, когда на экспорт отправляли технику хуже, чем в союз.(именно по этой причине танки Т-64 не экспортировались - это была "перспективная модель" развитием которой были все последующие танки) 6. За ним стояла моцковия, а технику гнали из Украины, как правило выведенную из Европы.(это из общедоступных источников)
Kudrjavuy написав:1. Не "российскую", а "советскую". 2. Не российскую, а украинскую.(смотри пункт 6.) 3. Как раз сейчас и стоит вопрос о её возврате. 4. Этой информацией владеет только лично Бут. 5. Вооружение, это единственный пункт, когда на экспорт отправляли технику хуже, чем в союз.(именно по этой причине танки Т-64 не экспортировались - это была "перспективная модель" развитием которой были все последующие танки) 6. За ним стояла моцковия, а технику гнали из Украины, как правило выведенную из Европы.(это из общедоступных источников)
Пройшло 14 років. Для зон військових конфліктів це багато і, припускаю, більшість його контактів вже неактуальні.
Kudrjavuy написав:1. Не "российскую", а "советскую". 2. Не российскую, а украинскую.(смотри пункт 6.) 3. Как раз сейчас и стоит вопрос о её возврате. 4. Этой информацией владеет только лично Бут. 5. Вооружение, это единственный пункт, когда на экспорт отправляли технику хуже, чем в союз.(именно по этой причине танки Т-64 не экспортировались - это была "перспективная модель" развитием которой были все последующие танки) 6. За ним стояла моцковия, а технику гнали из Украины, как правило выведенную из Европы.(это из общедоступных источников)
Пройшло 14 років. Для зон військових конфліктів це багато і, припускаю, більшість його контактів вже неактуальні.
Дословно: На вопрос, изучает ли НАПК ситуацию с машинами Кирилла Тимошенко, Новиков ответил: "НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ (расследование УП - ред.)".
Детали: По словам главы НАПК, Украина должна гарантировать подотчетность органов государственной власти, если хочет получить миллиарды долларов на восстановление нашей страны от западных партнеров.
"Поэтому нужна подача деклараций, подача отчетов политических партий, чтобы видеть, что никто не наживается на человеческом горе. Это обеспечение систем управления рисками. Без этого мы не сможем победить Россию", - сказал Новиков.
Хотя бы я трактовал соответствующим образом: "чтобы видеть кто наживается", и иметь "отпускные".