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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2969297029712972
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:49

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Некоторые юристы говорили что вчерашняя новость устарела. Ага. Одесситы на зло Косте собрались. https://t.me/voynareal/44965

Новость о воздушном ударе, безусловно, устарела.
Информация о том, как люди существуют без электричества ....известна нынче каждому, тут даже нет предмета для репортажа.

Официальные Новости из Одессы рекомендую черпать здесь: https://usionline.com/
С привязкой к дате.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:52

  ЛАД написав:
++13.50++

Министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре в Twitter указывает на резкий рост военных расходов в России. Статья расходов на армию, а также спецслужбы и полицию в 2023 году превысит 9 трлн рублей (143 млрд долларов) - это более 30 процентов всего бюджета РФ, пишет ведомство, ссылаясь на закон о федеральном бюджете на 2023 год, подписанный президентом РФ 5 декабря. При этом в Лондоне расценивают российский бюджет на следующий год как "слишком оптимистичный" с учетом прогнозируемых доходов. "Следовательно, вероятно все большее увеличение нагрузки на другие части российского бюджета с целью покрыть расходы на войну", - отмечается далее.

https://www.dw.com/ru/vlasti-odessy-soobsili-o-pereboah-s-vodosnabzeniem/a-64055636

Бут работает только за наличку или её аналог.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.rbc.ua/ukr/news/rosiyani-ob ... 34451.html
Сегодня орки из Ураганов обстреляли кассетными снарядами Горняк:
В результате вражеского обстрела Горняка погибли два человека, количество раненых возросло
https://www.rbc.ua/ukr/news/vnaslidok-v ... 41492.html
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ДЕКАБРЯ 2022 12:38
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 15:05

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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Бут работает только за наличку или её аналог.

Я думаю, що Бут - це питання скоріш ідейне, аніж практичне. Гебня "своіх нє брасаєт".
Навряд чи його б віддали, якби він мав якесь практичне значення.
Та й він продавав російську зброю, а не купував.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 15:18

Первое официальное Заявление :!:
Работа на оборонных предприятиях: Чехия готова принять несколько тысяч специалистов из Украины
https://www.ostro.org/general/world/news/654158/
12.12.2022 13:09.

Чехия готова принять до нескольких тысяч специалистов из Украины, которые будут работать над совместными проектами на оборонных предприятиях страны. Об этом в интервью «Чешскому Радио» сообщил заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечны, - пишет uamedia.eu.

Он также уточнил, что планируемый прием специалистов станет результатом договоренности, достигнутой между премьер-министром Чехии Петром Фиалой и президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре 2022 г. в Киеве.

Томаш Копечни считает, что работа украинских инженеров и техников на чешских военных предприятиях усилит обороноспособность Украины, Чехии и НАТО, поможет развитию чешской промышленности и увеличит бюджетные доходы.

Цель проекта - создание совместных производственных мощностей, что позволит украинским специалистам работать на безопасных площадках в Чехии. Договоренность включает, прежде всего, ремонт и модернизацию тяжелой военной техники. При этом Министерство обороны из-за вопроса безопасности отказалось сообщить детали.

«В общем, я могу сказать, что на первом этапе мы сосредоточимся на мощностях по модернизации и ремонту, а позже также на производстве тяжелого вооружения», – сообщил Копецкий. Он уточнил, что в первом полугодии 2023 г. начнется производство некоторых ключевых оружейных систем и компонентов.

И первый удар по коррупции, или? Чесно говоря, не представляю подробностей.
А вариантов здесь миллион.
Ваше видиние?
По этому поводу я высказывался ещё на этапе экспонирования "гусеничной бронемашины на батарейках", Украинской разработки.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 15:26

  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:Бут работает только за наличку или её аналог.

Я думаю, що Бут - це питання скоріш ідейне, аніж практичне. Гебня "своіх нє брасаєт".
Навряд чи його б віддали, якби він мав якесь практичне значення.
Та й він продавав російську зброю, а не купував.

1. Не "российскую", а "советскую".
2. Не российскую, а украинскую.(смотри пункт 6.)
3. Как раз сейчас и стоит вопрос о её возврате.
4. Этой информацией владеет только лично Бут.
5. Вооружение, это единственный пункт, когда на экспорт отправляли технику хуже, чем в союз.(именно по этой причине танки Т-64 не экспортировались - это была "перспективная модель" развитием которой были все последующие танки)
6. За ним стояла моцковия, а технику гнали из Украины, как правило выведенную из Европы.(это из общедоступных источников)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:1. Не "российскую", а "советскую".
2. Не российскую, а украинскую.(смотри пункт 6.)
3. Как раз сейчас и стоит вопрос о её возврате.
4. Этой информацией владеет только лично Бут.
5. Вооружение, это единственный пункт, когда на экспорт отправляли технику хуже, чем в союз.(именно по этой причине танки Т-64 не экспортировались - это была "перспективная модель" развитием которой были все последующие танки)
6. За ним стояла моцковия, а технику гнали из Украины, как правило выведенную из Европы.(это из общедоступных источников)

Пройшло 14 років. Для зон військових конфліктів це багато і, припускаю, більшість його контактів вже неактуальні.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 15:41

  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:1. Не "российскую", а "советскую".
2. Не российскую, а украинскую.(смотри пункт 6.)
3. Как раз сейчас и стоит вопрос о её возврате.
4. Этой информацией владеет только лично Бут.
5. Вооружение, это единственный пункт, когда на экспорт отправляли технику хуже, чем в союз.(именно по этой причине танки Т-64 не экспортировались - это была "перспективная модель" развитием которой были все последующие танки)
6. За ним стояла моцковия, а технику гнали из Украины, как правило выведенную из Европы.(это из общедоступных источников)

Пройшло 14 років. Для зон військових конфліктів це багато і, припускаю, більшість його контактів вже неактуальні.

Как видите, Враг считает иначе.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 15:45

О Врагах:

К удалённому ранее:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/12/12/7380384/

Дословно: На вопрос, изучает ли НАПК ситуацию с машинами Кирилла Тимошенко, Новиков ответил: "НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ (расследование УП - ред.)".

Детали: По словам главы НАПК, Украина должна гарантировать подотчетность органов государственной власти, если хочет получить миллиарды долларов на восстановление нашей страны от западных партнеров.

"Поэтому нужна подача деклараций, подача отчетов политических партий, чтобы видеть, что никто не наживается на человеческом горе. Это обеспечение систем управления рисками. Без этого мы не сможем победить Россию", - сказал Новиков.

Хотя бы я трактовал соответствующим образом: "чтобы видеть кто наживается", и иметь "отпускные".
Kudrjavuy
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