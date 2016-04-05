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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2970297129722973
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 16:33

Я думаю это реальный 2й фронт. Который ускорит перелом

Россия пока не приспособилась к европейскому эмбарго на нефть. «Клиентов на Urals нет, поэтому цены приходится снижать, чтобы привлечь покупателей на большие объемы», — цитирует Bloomberg аналитика Argus Майкла Каролана. Цена основного российского сорта в Приморске опустилась ниже $44 за баррель при потолке $60. Минфин тем временем повысил прогноз бюджетного дефицита по итогам года. В ноябре без дополнительного НДПИ и дивидендов «Газпрома» он составил бы 0,6 трлн руб. https://t.me/rusbrief/75386

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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:16

О происходящем, сегодня в Белоруссии: https://t.me/nic_and_mike/2158
Забрать и поделить - это девиз той стадии, которая называется «кажется, мы накануне грандиозного шухера».

Впрочем, есть гешефты и в обратную сторону. «Туркселл» стал полноправным владельцем оператора сотовой связи за неполных 2000 долларов (никаких тебе запретов!). Но под обязательство вложить когда-то там до 100 млн. Возможно, это кусочек большой схемы благодарности за то, что многие подсанкционные предприятия хунты смогли быстро найти удобную гавань для своих дочек именно в Турции. А, может, просто избавление от актива, которые стабильно генерирует убытки.

Лейтмотив один - денег нет, а жить нужно здесь и сейчас.

Такие события как открытый передел собственности, заочные суды - это признаки того, что хунта, которая по сути является типичной мафиозной структурой, заходит в финальную стадию своего существования. Когда можно не стесняться уже ничего.

Даже Нобелевскому лауреату отказано в праве хотя бы виртуально присутствовать на церемонии, чего не позволяли себе более людоедские режимы.

- Где то мы это уже "Проходили"?

Классический - "совковый" метод борбы с коррупцией от лукашенки, или реанимация Совкового Тоталитаризма:
Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов предложил сократить чиновников в исполкомах и отправить их на работу в сельское хозяйство, передает БелТА.
https://charter97.org/ru/news/2022/12/12/527954/
Диктатор заявил, что легко можно уволить половину работников. По его словам, сокращения позволят увеличить зарплату оставшимся сотрудникам.

— Я справился бы с 45-ю (сотрудниками). А весь остальной фонд разделите так, как вы считаете нужным, среди оставшихся. И что-то потом – будет экономика развиваться – из бюджета добавим, — отметил Лукашенко.

Он уверен, что работа в сельском хозяйстве будет честью для них.

— Слушайте, в мои времена пойти с райкома партии и с райисполкома директором совхоза или председателем колхоза неимоверная была честь. В очереди стояли. Ну если они надежные, крепкие у вас в райисполкоме, ну, идите поработайте, — заявил Лукашенко.

Власть узурпирована до последнего "несогласного".
- Что дальше? Под московию?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 12 гру, 2022 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:30

Хороший обзор происходящего сегодня в Бахмуте(Артёмовске) от Ярослава Лысенко:
https://charter97.org/ru/news/2022/12/12/527947/
Kudrjavuy
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