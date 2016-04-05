Забрать и поделить - это девиз той стадии, которая называется «кажется, мы накануне грандиозного шухера».



Впрочем, есть гешефты и в обратную сторону. «Туркселл» стал полноправным владельцем оператора сотовой связи за неполных 2000 долларов (никаких тебе запретов!). Но под обязательство вложить когда-то там до 100 млн. Возможно, это кусочек большой схемы благодарности за то, что многие подсанкционные предприятия хунты смогли быстро найти удобную гавань для своих дочек именно в Турции. А, может, просто избавление от актива, которые стабильно генерирует убытки.



Лейтмотив один - денег нет, а жить нужно здесь и сейчас.



Такие события как открытый передел собственности, заочные суды - это признаки того, что хунта, которая по сути является типичной мафиозной структурой, заходит в финальную стадию своего существования. Когда можно не стесняться уже ничего.



Даже Нобелевскому лауреату отказано в праве хотя бы виртуально присутствовать на церемонии, чего не позволяли себе более людоедские режимы.