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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2970297129722973
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 16:33

Я думаю это реальный 2й фронт. Который ускорит перелом

Россия пока не приспособилась к европейскому эмбарго на нефть. «Клиентов на Urals нет, поэтому цены приходится снижать, чтобы привлечь покупателей на большие объемы», — цитирует Bloomberg аналитика Argus Майкла Каролана. Цена основного российского сорта в Приморске опустилась ниже $44 за баррель при потолке $60. Минфин тем временем повысил прогноз бюджетного дефицита по итогам года. В ноябре без дополнительного НДПИ и дивидендов «Газпрома» он составил бы 0,6 трлн руб. https://t.me/rusbrief/75386

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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:16

О происходящем, сегодня в Белоруссии: https://t.me/nic_and_mike/2158
Забрать и поделить - это девиз той стадии, которая называется «кажется, мы накануне грандиозного шухера».

Впрочем, есть гешефты и в обратную сторону. «Туркселл» стал полноправным владельцем оператора сотовой связи за неполных 2000 долларов (никаких тебе запретов!). Но под обязательство вложить когда-то там до 100 млн. Возможно, это кусочек большой схемы благодарности за то, что многие подсанкционные предприятия хунты смогли быстро найти удобную гавань для своих дочек именно в Турции. А, может, просто избавление от актива, которые стабильно генерирует убытки.

Лейтмотив один - денег нет, а жить нужно здесь и сейчас.

Такие события как открытый передел собственности, заочные суды - это признаки того, что хунта, которая по сути является типичной мафиозной структурой, заходит в финальную стадию своего существования. Когда можно не стесняться уже ничего.

Даже Нобелевскому лауреату отказано в праве хотя бы виртуально присутствовать на церемонии, чего не позволяли себе более людоедские режимы.

- Где то мы это уже "Проходили"?

Классический - "совковый" метод борбы с коррупцией от лукашенки, или реанимация Совкового Тоталитаризма:
Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов предложил сократить чиновников в исполкомах и отправить их на работу в сельское хозяйство, передает БелТА.
https://charter97.org/ru/news/2022/12/12/527954/
Диктатор заявил, что легко можно уволить половину работников. По его словам, сокращения позволят увеличить зарплату оставшимся сотрудникам.

— Я справился бы с 45-ю (сотрудниками). А весь остальной фонд разделите так, как вы считаете нужным, среди оставшихся. И что-то потом – будет экономика развиваться – из бюджета добавим, — отметил Лукашенко.

Он уверен, что работа в сельском хозяйстве будет честью для них.

— Слушайте, в мои времена пойти с райкома партии и с райисполкома директором совхоза или председателем колхоза неимоверная была честь. В очереди стояли. Ну если они надежные, крепкие у вас в райисполкоме, ну, идите поработайте, — заявил Лукашенко.

Власть узурпирована до последнего "несогласного".
- Что дальше? Под московию?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 12 гру, 2022 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:30

Хороший обзор происходящего сегодня в Бахмуте(Артёмовске) от Ярослава Лысенко:
https://charter97.org/ru/news/2022/12/12/527947/
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 18:51

К августу поздновато . К маю лучше

‼К августу ВСУ смогут освободить Крым от российских оккупантов, — прогнозирует экс-командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес

Также по его словам, украинские воины до февраля будут регулярно наносить удары по штабам рф и линиям связи, а это создаст благоприятные условия для деоккупации Крыма.
https://t.me/c/1248149892/28657
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 19:00

  otg написав:. Я знаю Вашу навязчивую мысль что он не знает что делает, но я Вам уже говорил, она ошибочна. Знает и очень хорошо знает


Теперь уже точно. Не будет ни прямой линии Путина, ни пресс-конференции. Послание Федеральному собранию тоже под вопросом.

Ранее каждое из этих мероприятий также единократно не проводилось в том или ином году. В основном по техническим причинам. Но сразу три и одновременно - такого не было ни разу.

Не то, чтобы они важны. Скорее наоборот - унылые и скучные сугубо ритуальные процедуры. Но важно здесь именно слово «ритуальные». Ритуал создает видимость стабильности - то, что Путин обозначал как высшую ценность своего правления.

Однако теперь стоит прямо противоположная задача: продемонстрировать творящийся кругом хаос и продать себя, как единственного, кто способен управлять этим хаосом, что полностью отрицает даже попытку объяснения: что и зачем он делает Наоборот - любое решение должно носить вид буквально божественного откровения, недоступного для понимания простым умом непосвященного. Игра в альфа-самца закончилась, начинается игра в высшее существо.

РПЦ уже подсуетилась и строго в рамках полученного техзадания написала молитву, в которой президент назван Архистратигом - то есть, командующим небесным воинством. Титул Архистратига носил архангел Михаил, а разве архангел отчитывался кому-либо о мотивах и смыслах своих решений?

С колес возникает новая форма общения с податным сословием и вассалами, чистая византийщина с великим басилевсом, который не снисходит до общения с народом ввиду своей почти божественной сущности.
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 19:07

vitaliian
:mrgreen: +
У орков не получилось такое шествие по Украине: https://t.me/Ukraine_365News/42464
Хотя они для этого сделали ВСЁ со своими холуями и союзниками.
Теперь попы отпевают.
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