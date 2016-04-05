Теперь уже точно. Не будет ни прямой линии Путина, ни пресс-конференции. Послание Федеральному собранию тоже под вопросом.



Ранее каждое из этих мероприятий также единократно не проводилось в том или ином году. В основном по техническим причинам. Но сразу три и одновременно - такого не было ни разу.



Не то, чтобы они важны. Скорее наоборот - унылые и скучные сугубо ритуальные процедуры. Но важно здесь именно слово «ритуальные». Ритуал создает видимость стабильности - то, что Путин обозначал как высшую ценность своего правления.



Однако теперь стоит прямо противоположная задача: продемонстрировать творящийся кругом хаос и продать себя, как единственного, кто способен управлять этим хаосом, что полностью отрицает даже попытку объяснения: что и зачем он делает Наоборот - любое решение должно носить вид буквально божественного откровения, недоступного для понимания простым умом непосвященного. Игра в альфа-самца закончилась, начинается игра в высшее существо.



РПЦ уже подсуетилась и строго в рамках полученного техзадания написала молитву, в которой президент назван Архистратигом - то есть, командующим небесным воинством. Титул Архистратига носил архангел Михаил, а разве архангел отчитывался кому-либо о мотивах и смыслах своих решений?



С колес возникает новая форма общения с податным сословием и вассалами, чистая византийщина с великим басилевсом, который не снисходит до общения с народом ввиду своей почти божественной сущности.