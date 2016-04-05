Говноактивочка от фейсов тайм.



В норме органы извлекаются из донора в той же больнице, где лежит реципиент. И это обе две сложнейшие операции, даже для почек. То есть, уровень учреждения здравоохранения должен быть ого-го какой. Хранить и транспортировать органы — бешеный геморрой, причем счёт идёт на минуты. Предлагаю сложить два плюс два — насколько вообще имеет хоть какой-то смысл заморачиваться насильным донорством на войне.



Сколько там сердце вне тела может находиться? Учитывая подготовку органа для имплантации, там реально каждая минута решает. Особенно учитывая, что на самом деле никакого лимита нет, просто после определенного времени никто пытаться оживить орган уже не будет. В реальности каждая минута вне кровоснабжения снижает шансы на успех операции.



Пока зажал сосуды, упаковал и погрузил — уже запросто полчаса прошло. Обратная процедура аналогичная, там иногда ещё промывание нужно.



Не говоря уже о том, что орган должен соответствовать донору по 23 системам иммунной совместимости. Потому что любой орган с чужеродным ДНК организм принимает за инфекцию и пытается его уничтожить, поэтому поиск донора такая проблема.



По представлению авторов этой говноактивочки, пендосские чёрные хирурги ходят с грязными контейнерами и ножом, и навалом кидают туда сердца, почки, печени..



Пытаться поссорить Украину с Западом, который реально дал ей все эти Старлинки, Химарсы, даёт такое количество военной и экономической помощи, дал почувствовать себя богами войны — это ебланизм почище лобовых атак.



Со времён «генералы, берите власть в Киеве; отбиваются лишь разрозненные отряды националистов» никакого отрезвления не прошло.



Всех авторов таких говноактивочек, про захват Западной Украины Польшей, про заградотряды националистов, про чёрных трансплантологов нужно зачищать. Потому что они делают вид и пишут отчётики, что вносят разлад в стан врага, как внутри Украины, так и между Украиной и Западом, и даже внутри Запада.



На самом деле пидарасы из ФСБ, МИД и СВР за 8 лет только построили украинскую нацию, сплотив тамошнее население друг с другом, через Минск сплотили Запад с Украиной (такая военная помощь была невозможна в 2014) и сплотили сам Запад против РФ (теперь и Германия, и Франция готовятся воевать вместе с США против России).



И этот процесс тотального офигевания всех от РФ за 8 лет и произошёл всеми этими говноактивочками, нытьём и скандализмом на трибунах ООН, ПАСЕ. Слив Русской весны и годы пустобрехства, которое медленно накаляло терпения партнёров. Все эти революции против нацизма, проявления «остроумия» от новиопов. Вбросы. Вспомните, сколько версий по сбитию Боинга выдала РФ, включая фейковый спутниковый снимок, где Су-27 без размером с город. Хотя можно было и не проверять — просто у РФ не было и нет разведывательных спутников. Если даже Украина сбила Боинг (что вполне возможно), после такого в этом никто уже не поверит. Эффект обратный.



Именно такими сказками РФ настроила весь мир против себя, и не имеет в войне ни единого союзника. Вносить разлад в стан врага это хорошо, но не когда это делается настолько всрато и очевидно.



Чего долбоёб из СВР или ФСБ рассчитывает добиться, спуская медиакуратору Росича эту говноактивочку и давая команду на репосты Медведуллиным и Арам? Что хохол пожжёт свои Старлинки, расхуячит топором свои Химарсы, скажет «не друг ты мне, империалистический американец» и пойдёт брататься с РФ, чеченцами и бурятами, чтобы строить Антифашистские Эмираты? Серьёзно?



Единственные мясники, которые орудуют вокруг Бахмута — это военачальники РФ, положившие в лобовых штурмах тысячи русских мобиков без авиаподдержки и с кривой артой.