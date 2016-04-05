vitaliian написав:То есть, если свет не дадут никогда то и ударов не будет?
Я ещё вчера заметил, что ты очень неровно дышишь в сторону ситуации в Одессе
Так вот, чтобы такие как ты, любители русской поэзии, не читали информацию о ситуации и призывают эту ситуацию не описывать.
Проверено в Чернигове, когда неосторожно сказали, что в 18-й школе штаб тер.обороны В результате, читатели томиков Пушкина, на СУ-34, путём гуманитарных бомбардировок, полностью разрушили две школы - 18-ю и 21-ю
vitaliian написав:То есть, если свет не дадут никогда то и ударов не будет?
Я ещё вчера заметил, что ты очень неровно дышишь в сторону ситуации в Одессе
Так вот, чтобы такие как ты, любители русской поэзии, не читали информацию о ситуации и призывают эту ситуацию не описывать.
Проверено в Чернигове, когда неосторожно сказали, что в 18-й школе штаб тер.обороны В результате, читатели томиков Пушкина, на СУ-34, путём гуманитарных бомбардировок, полностью разрушили две школы - 18-ю и 21-ю
Больше всего удивляют те, кто рассказывает, что да как было в Чернигове в это время были непонятно где. Я на подусовку привез отдал свою амуницию, в это время когда ехал то там взрыв, то тут, в любой момент там всех могло накрыть. Надо было оставаться и вычислять наводчиков. А теперь на словах герой войны в отьезде
ЛАД написав:Тут важное слово - наёмники. Надеюсь, Вы не предполагаете, что они уж очень дёшево ценили свои услуги. И их услуги могли позволить себе государства с сильной экономикой.
война закончиться года через полрока-два, часть армии уйдет в запас(200%), а часть под эгидой ООН будет гарантом мира не только в регионе, но и на всей планете роисия распадеться и московия уменьшиться до территории двух федеральных округов (Центрального и привожского, с общим населением 68-69млн)-может наши бригады будут миротворцами между москалями и остальной территорией бывшей империи (по реке Волга будет граница): Татарстан, Башкирия, Кавказ, Сибирь -получат свободу
Это уже даже не прогноз, а мечты. Ну кроме первого пункта, часть армии точно уйдёт в запас.
але як на мене все одно доведеться створювати ЧВК - бо надто багато людей буде з бойовим досвідом. треба тільки правільно цей процес запустити.
В норме органы извлекаются из донора в той же больнице, где лежит реципиент. И это обе две сложнейшие операции, даже для почек. То есть, уровень учреждения здравоохранения должен быть ого-го какой. Хранить и транспортировать органы — бешеный геморрой, причем счёт идёт на минуты. Предлагаю сложить два плюс два — насколько вообще имеет хоть какой-то смысл заморачиваться насильным донорством на войне.
Сколько там сердце вне тела может находиться? Учитывая подготовку органа для имплантации, там реально каждая минута решает. Особенно учитывая, что на самом деле никакого лимита нет, просто после определенного времени никто пытаться оживить орган уже не будет. В реальности каждая минута вне кровоснабжения снижает шансы на успех операции.
Пока зажал сосуды, упаковал и погрузил — уже запросто полчаса прошло. Обратная процедура аналогичная, там иногда ещё промывание нужно.
Не говоря уже о том, что орган должен соответствовать донору по 23 системам иммунной совместимости. Потому что любой орган с чужеродным ДНК организм принимает за инфекцию и пытается его уничтожить, поэтому поиск донора такая проблема.
По представлению авторов этой говноактивочки, пендосские чёрные хирурги ходят с грязными контейнерами и ножом, и навалом кидают туда сердца, почки, печени..
Пытаться поссорить Украину с Западом, который реально дал ей все эти Старлинки, Химарсы, даёт такое количество военной и экономической помощи, дал почувствовать себя богами войны — это ебланизм почище лобовых атак.
Со времён «генералы, берите власть в Киеве; отбиваются лишь разрозненные отряды националистов» никакого отрезвления не прошло.
Всех авторов таких говноактивочек, про захват Западной Украины Польшей, про заградотряды националистов, про чёрных трансплантологов нужно зачищать. Потому что они делают вид и пишут отчётики, что вносят разлад в стан врага, как внутри Украины, так и между Украиной и Западом, и даже внутри Запада.
На самом деле пидарасы из ФСБ, МИД и СВР за 8 лет только построили украинскую нацию, сплотив тамошнее население друг с другом, через Минск сплотили Запад с Украиной (такая военная помощь была невозможна в 2014) и сплотили сам Запад против РФ (теперь и Германия, и Франция готовятся воевать вместе с США против России).
И этот процесс тотального офигевания всех от РФ за 8 лет и произошёл всеми этими говноактивочками, нытьём и скандализмом на трибунах ООН, ПАСЕ. Слив Русской весны и годы пустобрехства, которое медленно накаляло терпения партнёров. Все эти революции против нацизма, проявления «остроумия» от новиопов. Вбросы. Вспомните, сколько версий по сбитию Боинга выдала РФ, включая фейковый спутниковый снимок, где Су-27 без размером с город. Хотя можно было и не проверять — просто у РФ не было и нет разведывательных спутников. Если даже Украина сбила Боинг (что вполне возможно), после такого в этом никто уже не поверит. Эффект обратный.
Именно такими сказками РФ настроила весь мир против себя, и не имеет в войне ни единого союзника. Вносить разлад в стан врага это хорошо, но не когда это делается настолько всрато и очевидно.
Чего долбоёб из СВР или ФСБ рассчитывает добиться, спуская медиакуратору Росича эту говноактивочку и давая команду на репосты Медведуллиным и Арам? Что хохол пожжёт свои Старлинки, расхуячит топором свои Химарсы, скажет «не друг ты мне, империалистический американец» и пойдёт брататься с чеченцами и бурятами, чтобы строить Антифашистские Эмираты? Серьёзно?
Единственные мясники, которые орудуют вокруг Бахмута — это военачальники РФ, положившие в лобовых штурмах тысячи русских мобиков без авиаподдержки и с кривой артой.
Степень их регресса поражает.
Меры по предотвращению массированного налёта высокоточным оружием по авиабазе Стратегической авиации «Энгельс».
Ангаров нет, перегородок нет, надпись «СМЕРТЬ НАЦИСТАМ» — есть. Хорошо, что не националистам, хотя, наверное, просто слово слишком длинное. Не «украинцам» же писать.
Шаманизм и магическое мышление, всё как я говорил.
Да, самолёты чуть отодвинули друг от друга. Но после предыдущего успеха стратегического значения, дронов, допиленных половыми партнёрами гомосексуалиста Пыни, противник не пожалеет. https://t.me/bulbe_de_trones/3802
даже ссылку дам. Не жалко. Чем интересен этот бульба. Он конечно ненавидит Украину, желает нам поражение. Каким то чудом трезво оценивает шансы.
Каждый его пост это попытка псевдоанализа армии РФ, политической системы, отдельных лиц (все намешано), попытка разобраться, почему РФ ждёт поражение.
В его примитивном мышлении нет варианта что всему цивилизованному миру не нравится варварство РФ, и в этом причина поражения, а не в Шойгу, Нарышкине или Герасимове.
Власть должна меняться, если она не меняется, неминуем культ личности вождя, со всеми вытекающими - когда система становится заложником мышления диктатора, а он может и с ума сойти. Были же примеры, Сталин (и до Сталина самодуров хватало).
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 12 гру, 2022 23:21, всього редагувалось 5 разів.
edvardd написав:его инфа сбывается, например про талибов, а про стирание-разве не это сейчас делают москали в Донецке?
26.11.2020
Ещё раз. Мы утверждаем, что используется комбинация препаратов по блокированию симптомов болезни Паркинсона, в том числе тремора. При использовании этих препаратов крайне затруднены движения проблемной правой рукой, что вы можете нередко видеть по ТВ. При других комбинациях препаратов движения правой рукой более свободны, но пропадает концентрация и появляется лёгкое головокружение. Плюс антидепрессанты и обезболивающие, плюс лечение онкологии. Его состояние не всегда удаётся стабилизировать для показа публике. То, что мы наблюдаем сейчас, медики характеризуют как временное улучшение состояния. После операции в феврале врачи, наблюдающие пациента в динамике, давали примерно полтора-два года. За прошедшее время оценка не изменилась. https://t.me/generalsvr/125
по оценке "врачей" пуйло уже полгода должен быть в могиле. Сбывается "по мелочи". Из крупного пока не сбылось ничего. Именно так работает ИПСО. Даётся червячок правды, который для рыбки служит доказательством остальной лжи или манипуляций. .....
Я с очень большим пессимизмом отношусь к сообщениям в интернете, тем более, из непонятных источников. Но данный пример как раз непоказателен. Знаю много случаев с неоправдавшимися прогнозами врачей. У меня такое подозрение, что в сложных случаях они дают заведомо излишне пессимистический прогноз.
Новые украинские беспилотники (морской дрон-камикадзе и Авиационный боевой дрон "Сокол-300") меняют ход боевых действий.
Эксперт Украинского института будущего Анатолий Амелин в колонке на НВ раскрыл тактико-технические характеристики двух "самых крутых украинских разработок", отметив, что в зону поражения дрона "Сокол-300" попадают Москва и Санкт-Петербург.
Украинский морской дрон-камикадзе: характеристики стоимость: 10 млн грн ($250 тыс) радиус действия: до 400 км дальность хода: до 800 км боевая часть: до 200 кг скорость: до 80 км/ч По словам эксперта, дрон оснащен криптозащитой, передает до трех видеопотоков как HD, имеет три способа навигации – инерционную навигацию (автопилот), визуальную и спутниковую: "Аналогов в других армиях не нашел".
Авиационный боевой дрон "Сокол-300": характеристики стоимость: около $2 млн дальность полета: 1300−3300 км максимальная скорость: 580 км/ч максимальная продолжительность полета: до 26 часов. масса полезной нагрузки: 300 кг. вооружение: управляемые ракеты типа РК-2П, Р2-М и РК-10 с радиусом действия до 10 км. Дрон предназначен для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника. В зону поражения попадают: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Грозный и даже Пермь на Урале, отметил эксперт.
Россия пока не приспособилась к европейскому эмбарго на нефть. «Клиентов на Urals нет, поэтому цены приходится снижать, чтобы привлечь покупателей на большие объемы», — цитирует Bloomberg аналитика Argus Майкла Каролана. Цена основного российского сорта в Приморске опустилась ниже $44 за баррель при потолке $60. Минфин тем временем повысил прогноз бюджетного дефицита по итогам года. В ноябре без дополнительного НДПИ и дивидендов «Газпрома» он составил бы 0,6 трлн руб. https://t.me/rusbrief/75386
Бюджет России с января по ноябрь 2022 года был исполнен с профицитом в 557 млрд рублей. Доходы бюджета за одиннадцать месяцев превысили 24,7 трлн руб., составив 99% к общему объему доходов, утвержденному в законе о бюджете на 2022–2024 годы. Расходы за указанный период составили 24,2 трлн руб., или 102,2% от запланированного объема, следует из данных Минфина, опубликованных 12 декабря.
В структуре доходов преобладают нефтегазовые 14,2 трлн руб. Больше всего доходов было получено от Федеральной налоговой службы — почти 17,28 трлн рублей. Федеральная таможенная служба направила более 5,6 трлн рублей, другие федеральные органы — порядка 1,9 трлн руб. (93,1%).
По предварительной оценке, профицит бюджета РФ в январе–октябре составил 128,412 млрд рублей при доходах за отчетный период в 22,14 трлн рублей и расходах около 22,011 трлн рублей.
— Самое главное — это не потолок цен, а другая мера, которая вводится с 5 декабря. Все страны «Большой семёрки» (неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США — Прим. ред.), Евросоюз, Австралия отказываются покупать российскую сырую нефть полностью. Если учитывать, сколько они покупали в прошлом году, российский нефтяной экспорт будет уполовинен. Исчезнет 50 % того, что Россия в прошлом году экспортировала.