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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2972297329742975
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:32

  ЛАД написав:
Украинский морской дрон-камикадзе: характеристики
стоимость: 10 млн грн ($250 тыс)
радиус действия: до 400 км
дальность хода: до 800 км
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Кто-то понимает, зачем у аппарата-камикадзе "радиус действия" указывается отдельно от "дальности хода"?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Проверено в Чернигове, когда неосторожно сказали, что в 18-й школе штаб тер.обороны
В результате, читатели томиков Пушкина, на СУ-34, путём гуманитарных бомбардировок, полностью разрушили две школы - 18-ю и 21-ю


Так исторически сложилось, что школи всегда использовались.
В Житомир тоже первая ракета прилетела в школу.
У меня в городе штаб ТРО бил в здании ПТУ. Ето госсобственноть, того и такой подход.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Кто-то понимает, зачем у аппарата-камикадзе "радиус действия" указывается отдельно от "дальности хода"?

как у пули , убойная сила и дальность полета.
скорее всего остатки запаса топлива усиливают мощность воздействия БЧ.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:51

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ Шквал
* Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на этой неделе Соединенные Штаты проведут переговоры с Россией.

* Экономические державы Большой семерки (G7) заявили, что продолжат совместную работу по укреплению военного потенциала Украины, уделив особое внимание системам противовоздушной обороны , говорится в заявлении лидеров, опубликованном Великобританией.

* Министры иностранных дел Европейского Союза согласились выделить еще 2 миллиарда евро (2,1 миллиарда долларов) в фонд, который использовался для оплаты военной поддержки Украины. Они также попытаются согласовать дальнейшие санкции в отношении России и Ирана.

* Президент Владимир Зеленский обратился к G7 , попросив у союзников природный газ для зимнего отопления и оружие большой дальности. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что если Россия прекратит войну, ей нужно дать шанс возобновить экономическое сотрудничество с Германией.
.......
* Государства Балтии и другие европейские страны, недовольные комментариями президента Франции Эммануэля Макрона относительно гарантий безопасности для России, в понедельник официально заявили о своем неодобрении и объяснили свою позицию Франции, сообщили дипломаты .
........
* Россия обращается к боеприпасам десятилетней давности с высокой частотой отказов, поскольку она сжигает запасы для осуществления своего почти 10-месячного вторжения в Украину, заявил высокопоставленный военный представитель США.

* Назначенный Россией заместитель губернатора Херсонской области Украины Виталий Булюк получил ранения в понедельник, когда его автомобиль взорвался , сообщило российское информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на министра здравоохранения оккупационной администрации.

* Глава Норвежского совета по беженцам заявил, что ожидает еще одну волну сотен тысяч беженцев из Украины в Европу зимой из-за «невыносимых» условий.

https://www.reuters.com/world/europe/russias-war-ukraine-latest-news-fighting-rages-east-g7-considers-air-defence-2022-12-12/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:52

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
Украинский морской дрон-камикадзе: характеристики
стоимость: 10 млн грн ($250 тыс)
радиус действия: до 400 км
дальность хода: до 800 км
[/url]

Кто-то понимает, зачем у аппарата-камикадзе "радиус действия" указывается отдельно от "дальности хода"?

Скорее всего управление до 400 км, далее уже сам.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:55

  Goodman написав:
  pesikot написав:Проверено в Чернигове, когда неосторожно сказали, что в 18-й школе штаб тер.обороны
В результате, читатели томиков Пушкина, на СУ-34, путём гуманитарных бомбардировок, полностью разрушили две школы - 18-ю и 21-ю


Так исторически сложилось, что школи всегда использовались.
В Житомир тоже первая ракета прилетела в школу.
У меня в городе штаб ТРО бил в здании ПТУ. Ето госсобственноть, того и такой подход.

В школах и вообще в общественных зданиях чаще всего располагаются штабы или войска. Не в квартирах же им размещаться.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 01:01

12 декабря (Рейтер) - Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник призвал Группу семи стран помочь его правительству получить дополнительно два миллиарда кубометров природного газа и поставить ему современные танки, артиллерийские установки и снаряды, а также дальнобойные оружие.

https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-asks-g7-supply-ukraine-natural-gas-long-range-weapons-2022-12-12/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 01:04

ЛОНДОН, 12 декабря (Рейтер). Экономические державы Большой семерки заявили в понедельник, что они будут работать вместе, чтобы укрепить военный потенциал Украины, уделив особое внимание системам противовоздушной обороны, говорится в заявлении лидеров, опубликованном Великобританией.

Лидеры G7, к которым на виртуальной встрече обратился президент Украины Владимир Зеленский, заявили, что «безответственная ядерная риторика» России неприемлема и что любое применение химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.
.....
Поставки конкретных вооружений в Украину не обсуждались, заявил накануне встречи представитель правительства Германии, председательствующей в G7.

https://www.reuters.com/world/europe/g7-focus-boosting-ukraines-air-defence-leaders-statement-2022-12-12/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 01:13

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря (Рейтер) — Европейский союз должен пересмотреть свой бюджет и рассмотреть вопрос о создании нового фонда для крупных дополнительных инвестиций в энергетику, необходимых для отказа стран от российского газа, заявила в понедельник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Вопрос в том, соответствует ли он [бюджет ЕС] своей цели, и свежий взгляд на среднесрочный обзор бюджета откроет дверь для создания фонда суверенитета», — сказала фон дер Ляйен.

https://www.reuters.com/business/energy/eu-eyes-new-fund-energy-investments-quit-russian-gas-2022-12-12/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 01:22

К вопросу об эмиграции.
ПОТСДАМ, Германия, 11 декабря (Рейтер) - Канцлер Олаф Шольц заявил в эти выходные, что Германия должна привлекать больше иностранных рабочих и облегчать работу женщинам и пожилым людям, чтобы избежать нехватки рабочей силы и кризиса в государственной пенсионной системе в эти годы. предстоящий.
.........
Правительство Германии в прошлом месяце согласовало планы по реформированию иммиграционного законодательства, поскольку Берлин стремится открыть рынок труда Германии для столь необходимых работников из-за пределов Европейского Союза.

Шольц сказал, что это означает, что правительству, возможно, не придется существенно повышать пенсионные отчисления до истечения срока его полномочий в 2025 году.
........
Статистическое управление Германии заявило на прошлой неделе, что население, вероятно, увеличится на 1 миллион до 84 миллионов в этом году из-за миграции из Украины. Он добавил, что к 2070 году он может достичь 90 миллионов, если уровень иммиграции будет высоким.

https://www.reuters.com/world/europe/germanys-scholz-says-strong-immigration-may-secure-population-boost-90-mln-2022-12-10/
ЛАД
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