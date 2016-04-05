pesikot написав:Проверено в Чернигове, когда неосторожно сказали, что в 18-й школе штаб тер.обороны В результате, читатели томиков Пушкина, на СУ-34, путём гуманитарных бомбардировок, полностью разрушили две школы - 18-ю и 21-ю
Так исторически сложилось, что школи всегда использовались. В Житомир тоже первая ракета прилетела в школу. У меня в городе штаб ТРО бил в здании ПТУ. Ето госсобственноть, того и такой подход.
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ Шквал * Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на этой неделе Соединенные Штаты проведут переговоры с Россией.
* Экономические державы Большой семерки (G7) заявили, что продолжат совместную работу по укреплению военного потенциала Украины, уделив особое внимание системам противовоздушной обороны , говорится в заявлении лидеров, опубликованном Великобританией.
* Министры иностранных дел Европейского Союза согласились выделить еще 2 миллиарда евро (2,1 миллиарда долларов) в фонд, который использовался для оплаты военной поддержки Украины. Они также попытаются согласовать дальнейшие санкции в отношении России и Ирана.
* Президент Владимир Зеленский обратился к G7 , попросив у союзников природный газ для зимнего отопления и оружие большой дальности. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что если Россия прекратит войну, ей нужно дать шанс возобновить экономическое сотрудничество с Германией. ....... * Государства Балтии и другие европейские страны, недовольные комментариями президента Франции Эммануэля Макрона относительно гарантий безопасности для России, в понедельник официально заявили о своем неодобрении и объяснили свою позицию Франции, сообщили дипломаты . ........ * Россия обращается к боеприпасам десятилетней давности с высокой частотой отказов, поскольку она сжигает запасы для осуществления своего почти 10-месячного вторжения в Украину, заявил высокопоставленный военный представитель США.
* Назначенный Россией заместитель губернатора Херсонской области Украины Виталий Булюк получил ранения в понедельник, когда его автомобиль взорвался , сообщило российское информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на министра здравоохранения оккупационной администрации.
* Глава Норвежского совета по беженцам заявил, что ожидает еще одну волну сотен тысяч беженцев из Украины в Европу зимой из-за «невыносимых» условий.
pesikot написав:Проверено в Чернигове, когда неосторожно сказали, что в 18-й школе штаб тер.обороны В результате, читатели томиков Пушкина, на СУ-34, путём гуманитарных бомбардировок, полностью разрушили две школы - 18-ю и 21-ю
Так исторически сложилось, что школи всегда использовались. В Житомир тоже первая ракета прилетела в школу. У меня в городе штаб ТРО бил в здании ПТУ. Ето госсобственноть, того и такой подход.
В школах и вообще в общественных зданиях чаще всего располагаются штабы или войска. Не в квартирах же им размещаться.
12 декабря (Рейтер) - Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник призвал Группу семи стран помочь его правительству получить дополнительно два миллиарда кубометров природного газа и поставить ему современные танки, артиллерийские установки и снаряды, а также дальнобойные оружие.
ЛОНДОН, 12 декабря (Рейтер). Экономические державы Большой семерки заявили в понедельник, что они будут работать вместе, чтобы укрепить военный потенциал Украины, уделив особое внимание системам противовоздушной обороны, говорится в заявлении лидеров, опубликованном Великобританией.
Лидеры G7, к которым на виртуальной встрече обратился президент Украины Владимир Зеленский, заявили, что «безответственная ядерная риторика» России неприемлема и что любое применение химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия. ..... Поставки конкретных вооружений в Украину не обсуждались, заявил накануне встречи представитель правительства Германии, председательствующей в G7.
БРЮССЕЛЬ, 12 декабря (Рейтер) — Европейский союз должен пересмотреть свой бюджет и рассмотреть вопрос о создании нового фонда для крупных дополнительных инвестиций в энергетику, необходимых для отказа стран от российского газа, заявила в понедельник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Вопрос в том, соответствует ли он [бюджет ЕС] своей цели, и свежий взгляд на среднесрочный обзор бюджета откроет дверь для создания фонда суверенитета», — сказала фон дер Ляйен.
ПОТСДАМ, Германия, 11 декабря (Рейтер) - Канцлер Олаф Шольц заявил в эти выходные, что Германия должна привлекать больше иностранных рабочих и облегчать работу женщинам и пожилым людям, чтобы избежать нехватки рабочей силы и кризиса в государственной пенсионной системе в эти годы. предстоящий. ......... Правительство Германии в прошлом месяце согласовало планы по реформированию иммиграционного законодательства, поскольку Берлин стремится открыть рынок труда Германии для столь необходимых работников из-за пределов Европейского Союза.
Шольц сказал, что это означает, что правительству, возможно, не придется существенно повышать пенсионные отчисления до истечения срока его полномочий в 2025 году. ........ Статистическое управление Германии заявило на прошлой неделе, что население, вероятно, увеличится на 1 миллион до 84 миллионов в этом году из-за миграции из Украины. Он добавил, что к 2070 году он может достичь 90 миллионов, если уровень иммиграции будет высоким.