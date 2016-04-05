ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ Шквал

* Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на этой неделе Соединенные Штаты проведут переговоры с Россией.



* Экономические державы Большой семерки (G7) заявили, что продолжат совместную работу по укреплению военного потенциала Украины, уделив особое внимание системам противовоздушной обороны , говорится в заявлении лидеров, опубликованном Великобританией.



* Министры иностранных дел Европейского Союза согласились выделить еще 2 миллиарда евро (2,1 миллиарда долларов) в фонд, который использовался для оплаты военной поддержки Украины. Они также попытаются согласовать дальнейшие санкции в отношении России и Ирана.



* Президент Владимир Зеленский обратился к G7 , попросив у союзников природный газ для зимнего отопления и оружие большой дальности. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что если Россия прекратит войну, ей нужно дать шанс возобновить экономическое сотрудничество с Германией.

.......

* Государства Балтии и другие европейские страны, недовольные комментариями президента Франции Эммануэля Макрона относительно гарантий безопасности для России, в понедельник официально заявили о своем неодобрении и объяснили свою позицию Франции, сообщили дипломаты .

........

* Россия обращается к боеприпасам десятилетней давности с высокой частотой отказов, поскольку она сжигает запасы для осуществления своего почти 10-месячного вторжения в Украину, заявил высокопоставленный военный представитель США.



* Назначенный Россией заместитель губернатора Херсонской области Украины Виталий Булюк получил ранения в понедельник, когда его автомобиль взорвался , сообщило российское информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на министра здравоохранения оккупационной администрации.



* Глава Норвежского совета по беженцам заявил, что ожидает еще одну волну сотен тысяч беженцев из Украины в Европу зимой из-за «невыносимых» условий.