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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2973297429752976
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 02:26

  ЛАД написав:
  Goodman написав:
  pesikot написав:Проверено в Чернигове, когда неосторожно сказали, что в 18-й школе штаб тер.обороны
В результате, читатели томиков Пушкина, на СУ-34, путём гуманитарных бомбардировок, полностью разрушили две школы - 18-ю и 21-ю


Так исторически сложилось, что школи всегда использовались.
В Житомир тоже первая ракета прилетела в школу.
У меня в городе штаб ТРО бил в здании ПТУ. Ето госсобственноть, того и такой подход.

В школах и вообще в общественных зданиях чаще всего располагаются штабы или войска. Не в квартирах же им размещаться.

Подписчики сообщают: ВСУ бьют по Брянской области. Прилёты в том числе по военным частям (upd: Шарий пишет, что по казармам). Удары крайне сильные.

Принуждение к сдачи территорий Запорожья, ЗАЭС и Энергодара, без условий. Потом Мелитополь. Потом сухопутный коридор, север ЛНР. Границы 24 февраля. Крым, Донбасс.

Тувинского ПВО не существует. Единственный вариант уничтожения установок HIMARS — полный контроль воздуха, с барражирующей авиацией и ударными БПЛА большой автономности, все оснащённые оптическими и тепловизионными каналами, а также высокоточными АСП.

Для ВПК Антифашистских Эмиратов всё перечисленное — ненаучная фантастика.

Да пускай бы даже возможность была, гигантский список неприкосновенных по Стамбулу украинских целей включает в себя в том числе и HIMARS.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 02:32

  Goodman написав:
  pesikot написав:Проверено в Чернигове, когда неосторожно сказали, что в 18-й школе штаб тер.обороны
В результате, читатели томиков Пушкина, на СУ-34, путём гуманитарных бомбардировок, полностью разрушили две школы - 18-ю и 21-ю


Так исторически сложилось, что школи всегда использовались.
В Житомир тоже первая ракета прилетела в школу.
У меня в городе штаб ТРО бил в здании ПТУ. Ето госсобственноть, того и такой подход.
школы самые удобные. Если нужно массово разместить людей.

Когда в 86 стрельнул Чернобыль, к нам в школу привезли детей оттуда, разместили их в классах на раскладушках, кормили в столовке. Вот где их мыли - не знаю.

Что интересно, все они были без родителей. Родителей разместили отдельно или хз (может это были детдомовские).

Половину школы отгородили, мы с ними не пересекались. Атмосфера тех лет - чужаков не любили. Если бы пересекались 100% были бы мордобои.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 02:59

12-го декабря было уничтожено 24 танка орков (https://t.me/ministry_of_defense_ua/3645).
Не припомню такого количества уничтоженных танков за один день (не считая первые дни вторжения). Но на эту новость почему-то никто не обратил внимания. А ведь это 3/4 орковского танкового батальона (3 роты по 10 танков + танк комбата).
yanyura
 
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