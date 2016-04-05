pesikot написав:Проверено в Чернигове, когда неосторожно сказали, что в 18-й школе штаб тер.обороны В результате, читатели томиков Пушкина, на СУ-34, путём гуманитарных бомбардировок, полностью разрушили две школы - 18-ю и 21-ю
Так исторически сложилось, что школи всегда использовались. В Житомир тоже первая ракета прилетела в школу. У меня в городе штаб ТРО бил в здании ПТУ. Ето госсобственноть, того и такой подход.
В школах и вообще в общественных зданиях чаще всего располагаются штабы или войска. Не в квартирах же им размещаться.
Подписчики сообщают: ВСУ бьют по Брянской области. Прилёты в том числе по военным частям (upd: Шарий пишет, что по казармам). Удары крайне сильные.
Принуждение к сдачи территорий Запорожья, ЗАЭС и Энергодара, без условий. Потом Мелитополь. Потом сухопутный коридор, север ЛНР. Границы 24 февраля. Крым, Донбасс.
Тувинского ПВО не существует. Единственный вариант уничтожения установок HIMARS — полный контроль воздуха, с барражирующей авиацией и ударными БПЛА большой автономности, все оснащённые оптическими и тепловизионными каналами, а также высокоточными АСП.
Для ВПК Антифашистских Эмиратов всё перечисленное — ненаучная фантастика.
Да пускай бы даже возможность была, гигантский список неприкосновенных по Стамбулу украинских целей включает в себя в том числе и HIMARS.
pesikot написав:Проверено в Чернигове, когда неосторожно сказали, что в 18-й школе штаб тер.обороны В результате, читатели томиков Пушкина, на СУ-34, путём гуманитарных бомбардировок, полностью разрушили две школы - 18-ю и 21-ю
Так исторически сложилось, что школи всегда использовались. В Житомир тоже первая ракета прилетела в школу. У меня в городе штаб ТРО бил в здании ПТУ. Ето госсобственноть, того и такой подход.
школы самые удобные. Если нужно массово разместить людей.
Когда в 86 стрельнул Чернобыль, к нам в школу привезли детей оттуда, разместили их в классах на раскладушках, кормили в столовке. Вот где их мыли - не знаю.
Что интересно, все они были без родителей. Родителей разместили отдельно или хз (может это были детдомовские).
Половину школы отгородили, мы с ними не пересекались. Атмосфера тех лет - чужаков не любили. Если бы пересекались 100% были бы мордобои.
12-го декабря было уничтожено 24 танка орков (https://t.me/ministry_of_defense_ua/3645). Не припомню такого количества уничтоженных танков за один день (не считая первые дни вторжения). Но на эту новость почему-то никто не обратил внимания. А ведь это 3/4 орковского танкового батальона (3 роты по 10 танков + танк комбата).