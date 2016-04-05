путин, понимая, что его изображение на экранах участников совещания отсутствует, разговорился больше обычного, но он впервые, на столь широкий круг лиц, допустил потерю ВСЕХ оккупированных территорий включая Крым. Для некоторых участников совещания эти откровения стали большой неожиданностью, так как до этого, в основном, путину предлагали разные варианты по «корректировке линии фронта «путем её уменьшения и сдачи части территорий для укрепления позиций на других направлениях, о Крыме даже не заикаясь, на что президент в лучшем случае мрачно молчал, а в худшем начинал кричать что-то вроде «только прос..рать всё умеете». На выходных путин прямым текстом допустил потерю «новых территорий», правда в среднесрочной перспективе, дословно: «в конце следующего- начале 24-го года». Само высказывание было в контексте обсуждения уничтожения крупных городов перед и во время отступления из них. Для российских граждан отступление должно быть обосновано полным уничтожением «вооружениями НАТО бывших украинских городов», дескать, там защищать нечего, там выжженная земля. По мнению путина Донецк и Луганск должны быть стерты полностью, тот же план по Крыму. Но это, как утверждает президент, «крайний случай».