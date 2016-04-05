pesikot написав:Проверено в Чернигове, когда неосторожно сказали, что в 18-й школе штаб тер.обороны В результате, читатели томиков Пушкина, на СУ-34, путём гуманитарных бомбардировок, полностью разрушили две школы - 18-ю и 21-ю
Так исторически сложилось, что школи всегда использовались. В Житомир тоже первая ракета прилетела в школу. У меня в городе штаб ТРО бил в здании ПТУ. Ето госсобственноть, того и такой подход.
В школах и вообще в общественных зданиях чаще всего располагаются штабы или войска. Не в квартирах же им размещаться.
Подписчики сообщают: ВСУ бьют по Брянской области. Прилёты в том числе по военным частям (upd: Шарий пишет, что по казармам). Удары крайне сильные.
Принуждение к сдачи территорий Запорожья, ЗАЭС и Энергодара, без условий. Потом Мелитополь. Потом сухопутный коридор, север ЛНР. Границы 24 февраля. Крым, Донбасс.
Тувинского ПВО не существует. Единственный вариант уничтожения установок HIMARS — полный контроль воздуха, с барражирующей авиацией и ударными БПЛА большой автономности, все оснащённые оптическими и тепловизионными каналами, а также высокоточными АСП.
Для ВПК Антифашистских Эмиратов всё перечисленное — ненаучная фантастика.
Да пускай бы даже возможность была, гигантский список неприкосновенных по Стамбулу украинских целей включает в себя в том числе и HIMARS.
pesikot написав:Проверено в Чернигове, когда неосторожно сказали, что в 18-й школе штаб тер.обороны В результате, читатели томиков Пушкина, на СУ-34, путём гуманитарных бомбардировок, полностью разрушили две школы - 18-ю и 21-ю
Так исторически сложилось, что школи всегда использовались. В Житомир тоже первая ракета прилетела в школу. У меня в городе штаб ТРО бил в здании ПТУ. Ето госсобственноть, того и такой подход.
школы самые удобные. Если нужно массово разместить людей.
Когда в 86 стрельнул Чернобыль, к нам в школу привезли детей оттуда, разместили их в классах на раскладушках, кормили в столовке. Вот где их мыли - не знаю.
Что интересно, все они были без родителей. Родителей разместили отдельно или хз (может это были детдомовские).
Половину школы отгородили, мы с ними не пересекались. Атмосфера тех лет - чужаков не любили. Если бы пересекались 100% были бы мордобои.
12-го декабря было уничтожено 24 танка орков (https://t.me/ministry_of_defense_ua/3645). Не припомню такого количества уничтоженных танков за один день (не считая первые дни вторжения). Но на эту новость почему-то никто не обратил внимания. А ведь это 3/4 орковского танкового батальона (3 роты по 10 танков + танк комбата).
путин, понимая, что его изображение на экранах участников совещания отсутствует, разговорился больше обычного, но он впервые, на столь широкий круг лиц, допустил потерю ВСЕХ оккупированных территорий включая Крым. Для некоторых участников совещания эти откровения стали большой неожиданностью, так как до этого, в основном, путину предлагали разные варианты по «корректировке линии фронта «путем её уменьшения и сдачи части территорий для укрепления позиций на других направлениях, о Крыме даже не заикаясь, на что президент в лучшем случае мрачно молчал, а в худшем начинал кричать что-то вроде «только прос..рать всё умеете». На выходных путин прямым текстом допустил потерю «новых территорий», правда в среднесрочной перспективе, дословно: «в конце следующего- начале 24-го года». Само высказывание было в контексте обсуждения уничтожения крупных городов перед и во время отступления из них. Для российских граждан отступление должно быть обосновано полным уничтожением «вооружениями НАТО бывших украинских городов», дескать, там защищать нечего, там выжженная земля. По мнению путина Донецк и Луганск должны быть стерты полностью, тот же план по Крыму. Но это, как утверждает президент, «крайний случай».
Ви ж, сподіваюсь, розумієте, що все це лише тьфудожєствєнная глістєратура?