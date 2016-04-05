pesikot написав:Проверено в Чернигове, когда неосторожно сказали, что в 18-й школе штаб тер.обороны В результате, читатели томиков Пушкина, на СУ-34, путём гуманитарных бомбардировок, полностью разрушили две школы - 18-ю и 21-ю
Так исторически сложилось, что школи всегда использовались. В Житомир тоже первая ракета прилетела в школу. У меня в городе штаб ТРО бил в здании ПТУ. Ето госсобственноть, того и такой подход.
В школах и вообще в общественных зданиях чаще всего располагаются штабы или войска. Не в квартирах же им размещаться.
Подписчики сообщают: ВСУ бьют по Брянской области. Прилёты в том числе по военным частям (upd: Шарий пишет, что по казармам). Удары крайне сильные.
Принуждение к сдачи территорий Запорожья, ЗАЭС и Энергодара, без условий. Потом Мелитополь. Потом сухопутный коридор, север ЛНР. Границы 24 февраля. Крым, Донбасс.
Тувинского ПВО не существует. Единственный вариант уничтожения установок HIMARS — полный контроль воздуха, с барражирующей авиацией и ударными БПЛА большой автономности, все оснащённые оптическими и тепловизионными каналами, а также высокоточными АСП.
Для ВПК Антифашистских Эмиратов всё перечисленное — ненаучная фантастика.
Да пускай бы даже возможность была, гигантский список неприкосновенных по Стамбулу украинских целей включает в себя в том числе и HIMARS.
pesikot написав:Проверено в Чернигове, когда неосторожно сказали, что в 18-й школе штаб тер.обороны В результате, читатели томиков Пушкина, на СУ-34, путём гуманитарных бомбардировок, полностью разрушили две школы - 18-ю и 21-ю
Так исторически сложилось, что школи всегда использовались. В Житомир тоже первая ракета прилетела в школу. У меня в городе штаб ТРО бил в здании ПТУ. Ето госсобственноть, того и такой подход.
школы самые удобные. Если нужно массово разместить людей.
Когда в 86 стрельнул Чернобыль, к нам в школу привезли детей оттуда, разместили их в классах на раскладушках, кормили в столовке. Вот где их мыли - не знаю.
Что интересно, все они были без родителей. Родителей разместили отдельно или хз (может это были детдомовские).
Половину школы отгородили, мы с ними не пересекались. Атмосфера тех лет - чужаков не любили. Если бы пересекались 100% были бы мордобои.
12-го декабря было уничтожено 24 танка орков (https://t.me/ministry_of_defense_ua/3645). Не припомню такого количества уничтоженных танков за один день (не считая первые дни вторжения). Но на эту новость почему-то никто не обратил внимания. А ведь это 3/4 орковского танкового батальона (3 роты по 10 танков + танк комбата).
путин, понимая, что его изображение на экранах участников совещания отсутствует, разговорился больше обычного, но он впервые, на столь широкий круг лиц, допустил потерю ВСЕХ оккупированных территорий включая Крым. Для некоторых участников совещания эти откровения стали большой неожиданностью, так как до этого, в основном, путину предлагали разные варианты по «корректировке линии фронта «путем её уменьшения и сдачи части территорий для укрепления позиций на других направлениях, о Крыме даже не заикаясь, на что президент в лучшем случае мрачно молчал, а в худшем начинал кричать что-то вроде «только прос..рать всё умеете». На выходных путин прямым текстом допустил потерю «новых территорий», правда в среднесрочной перспективе, дословно: «в конце следующего- начале 24-го года». Само высказывание было в контексте обсуждения уничтожения крупных городов перед и во время отступления из них. Для российских граждан отступление должно быть обосновано полным уничтожением «вооружениями НАТО бывших украинских городов», дескать, там защищать нечего, там выжженная земля. По мнению путина Донецк и Луганск должны быть стерты полностью, тот же план по Крыму. Но это, как утверждает президент, «крайний случай».
Ви ж, сподіваюсь, розумієте, що все це лише тьфудожєствєнная глістєратура?
Российские нефтяники резко нарастили экспорт после введения «потолка цен»
Об этом пишет Bloomberg. На неделе, завершившейся 9 декабря, после введения новых санкций, танкеры вывозили из российских портов 3,5 млн баррелей в сутки - подсчитало издание на основе статистики морских перевозок.
По сравнению с предыдущей неделей экспорт нефти из РФ подскочил на 16%, или 500 тысяч баррелей в сутки, его общий объём стал одним из самых высоких за последние полгода.
Хотя поставки российской нефти в Северную Европу практически остановились, экспорт в Азию установил рекорд и перекрыл «провал» на других направлениях.
Азиатским покупателям российские нефтяники продавали больше 3 млн баррелей в сутки, или 89% всего экспорта, подсчитал Bloomberg. Почти треть этого объёма увезли танкеры, скрывающие конечный пункт маршрута.
Но несмотря на ударное начало, в декабре российские нефтяные компании ждут снижения экспорта. План отгрузки на месяц из портов Балтийского моря составляет 5,5-5,7 млн тонн против 6 млн в декабре - по данным источников Reuters. Отгрузка из Новороссийска сократится с 2,47 до 2,24 млн тонн. https://t.me/papagaz/12457
В общем среди молодежи РФ пораженческие настроения уже довольно распространенное явление. И такие как бульба всего лишь их отражение в ТГ
Отсюда ещё одна неочевидная причина войны - старое поколение пытается (через её неизбежность типа умирать будете все) повлиять на молодое.
Вот что писал один вражеский канал 23.06
Добрые и весьма мной уважаемые русские люди говорят, что соскучились по моим текстам, и даже обещают не сильно ругать за пессимизм. Что ж, их есть у меня.
Для начала, очевидное - период времени, в течение которого у РФ была возможность взять свою дальнейшую судьбу в свои же руки, упущен с потерей шансов на победу в текущей войне. Читателям, полагающим, что таковые шансы (с практической, а не теоретической точки зрения) ещё имеются, предлагаю ответить на простой вопрос - как вы собираетесь ликвидировать существующие РФ-элиты, без каковой ликвидации всё будет только и исключительно ухудшаться?* Вот и я о том же...
Судьба же РФ (и, увы, русского народа) теперь зависит лишь от исхода всё той же битвы глобальных проектов, о которой я пишу уже который год с достойным лучшего применения постоянством. Соответственно, имеем наиболее вероятный результат для РФ в различных сценарных пучках:
* Сад Нургла - сохранение целостности (понятно, с какими-то потерями), жёсткое переформатирование под стандарты Дивного Нового Мира, мощная заместительная миграция с глобального Юга, etc. Мордоторговка установившегося режима это условная Шульман, Крашенинникова или любая другая аналогичная подрейтузная форма жизни.
* Крепость Кхорна - распад на несколько частей, острые конфликты между ними, что-то наподобие "эры милитаристов" в Китае, запустение и обезлюживание. Кадыров, Шойгу, etc.
* Мир Панрегионов** - раздел между 2-3 соседними центрами силы (наиболее вероятные кандидаты это Новый Рейх и Восточноазиатский блок, однозначно сказать, в какой зоне жить будет хуже, затрудняюсь).
* Мир полутора блоков - тут всё понятно, колония Китая (перспектива не так ужасна в случае успеха проекта Лабиринт Тзинча, но вот шансы на таковую... мдя).
* Мир-Саванна - даже с учётом сохранения текущего политического режима есть ненулевые шансы, что жить русские будут чуть менее печально, чем средний уровень по глобусу. Впрочем, и тут переоценивать данные шансы не стоит, разумеется - за последние четыре месяца этот самый режим блистательно продемонстрировал, что нет тех зияющих высот безблагодатности, которые бы он не взял. При этом риски физического плана весьма высоки.
Из всех перечисленных вариантов наименее грустным для русских в материальном плане будет, скорее всего, Сад Нургла, смотря в абсолютных показателях (особенно если читать меня). В относительных же - Мир-Саванна (но не факт, ибо...).