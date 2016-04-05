Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст Графіки відключень лише погіршуються, навіть на заході України (хоча після "результативних" для москалів прильотів туди часу вже трохи минуло). В статті описана ситуація в обласних центрах, а у селах все набагато гірше. Нічні відключення (якщо нам не вистачає тільки трансформації) не мають логічного пояснення. Лише одне, нам таки не вистачає ще й генерації від ТЕС, на які, схоже, не завезли достатньо вугілля, сподіваючись все забезпечити від АЕС. Все таки автор недавно викладеного мною відео (оперативно видаленого модератором) був частково правий (хоч і помилився з розрахунком навантаження на високовольтні трансформатори).
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 13 гру, 2022 10:01, всього редагувалось 1 раз.
otg написав:Я знаю Вашу навязчивую мысль что он не знает что делает, но я Вам уже говорил, она ошибочна. Знает и очень хорошо знае
Британская военная разведка связала отмену пресс-конференции Путина с опасениями из-за вопросов про войну
«Кремлевские чиновники почти наверняка крайне болезненно относятся к тому, что на любом мероприятии, на котором будет присутствовать Путин, может начаться несанкционированное обсуждение „специальной военной операции“», — говорится в сводке министерства обороны Великобритании.
Накануне в Кремле заявили, что большая пресс-конференция Владимира Путина, которую на протяжении последних 10 лет проводили в декабре, в этом году не состоится.
Знает что делает, только объяснить это не может (или боится?).
Schmit написав:Графіки відключень лише погіршуються, навіть на заході України (хоча після "результативних" для москалів прильотів туди часу вже трохи минуло). В статті описана ситуація в обласних центрах, а у селах все набагато гірше. Нічні відключення (якщо нам не вистачає тільки трансформації) не мають логічного пояснення.
Графіки дійсно погіршуються. Коли температура була 6-7 градусів, то відключення було переважно 4 через 8. Коли температура стала -1 з незначними зниженнями - то маємо 8 через 4. Коли стане -10 - боюсь нових ударів не треба буде, глибинний нарід сам з остервенінням ложитиме енергосистему... І якраз нічні відключення, навпаки, підтверджують брак трансформації, тому що вугільна генерація практично не бере участі в забезпеченні електроенергією в нічний час. Плюс, сьогодні була новина, що до енергосистеми підключено 9-ий атомний енергоблок. Після відключення енергоблок можна перезапустити за три дні. Якщо його підключають аж на 7мий день - то мабуть таки проблема на звязку між енергоблоком і споживачем.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 13 гру, 2022 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Европейская комиссия (ЕК) в конфликте с Венгрией вокруг соблюдения демократических стандартов выступила против выплаты этой стране помощи в размере свыше 13 млрд евро. ... Одновременно Еврокомиссия призвала все страны ЕС заморозить выплату Венгрии 7,5 млрд евро, предназначенных для выравнивания уровня жизни в странах Евросоюза. ... обещанные ему выплаты на сумму в 7,5 млрд евро составляют около пяти процентов прогнозируемого ВВП Венгрии в текущем году. ...