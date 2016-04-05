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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2975297629772978>
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 08:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:В школах и вообще в общественных зданиях чаще всего располагаются штабы или войска. Не в квартирах же им размещаться.


Если это не линия соприкосновения, то с июня месяца категорически запрещено располагаться в школах, детских садах, домах культуры. Если село под ноль разрушено, тогда действительно по хер где.

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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 09:56

Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст
Графіки відключень лише погіршуються, навіть на заході України (хоча після "результативних" для москалів прильотів туди часу вже трохи минуло). В статті описана ситуація в обласних центрах, а у селах все набагато гірше.
Нічні відключення (якщо нам не вистачає тільки трансформації) не мають логічного пояснення. Лише одне, нам таки не вистачає ще й генерації від ТЕС, на які, схоже, не завезли достатньо вугілля, сподіваючись все забезпечити від АЕС.
Все таки автор недавно викладеного мною відео (оперативно видаленого модератором) був частково правий (хоч і помилився з розрахунком навантаження на високовольтні трансформатори).
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 13 гру, 2022 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 10:01

  otg написав:Я знаю Вашу навязчивую мысль что он не знает что делает, но я Вам уже говорил, она ошибочна. Знает и очень хорошо знае

Британская военная разведка связала отмену пресс-конференции Путина с опасениями из-за вопросов про войну

«Кремлевские чиновники почти наверняка крайне болезненно относятся к тому, что на любом мероприятии, на котором будет присутствовать Путин, может начаться несанкционированное обсуждение „специальной военной операции“», — говорится в сводке министерства обороны Великобритании.

Накануне в Кремле заявили, что большая пресс-конференция Владимира Путина, которую на протяжении последних 10 лет проводили в декабре, в этом году не состоится.


Знает что делает, только объяснить это не может (или боится?).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 10:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Кто-то понимает, зачем у аппарата-камикадзе "радиус действия" указывается отдельно от "дальности хода"?

Радіус дії впирається в дальність КЕРОВАНОГО польоту.
А дальність польоту впирається виключно в запас пального.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Графіки відключень лише погіршуються, навіть на заході України (хоча після "результативних" для москалів прильотів туди часу вже трохи минуло). В статті описана ситуація в обласних центрах, а у селах все набагато гірше.
Нічні відключення (якщо нам не вистачає тільки трансформації) не мають логічного пояснення.

Графіки дійсно погіршуються. Коли температура була 6-7 градусів, то відключення було переважно 4 через 8.
Коли температура стала -1 з незначними зниженнями - то маємо 8 через 4.
Коли стане -10 - боюсь нових ударів не треба буде, глибинний нарід сам з остервенінням ложитиме енергосистему...
І якраз нічні відключення, навпаки, підтверджують брак трансформації, тому що вугільна генерація практично не бере участі в забезпеченні електроенергією в нічний час.
Плюс, сьогодні була новина, що до енергосистеми підключено 9-ий атомний енергоблок. Після відключення енергоблок можна перезапустити за три дні. Якщо його підключають аж на 7мий день - то мабуть таки проблема на звязку між енергоблоком і споживачем.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 13 гру, 2022 11:00, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 10:54

  vitaliian написав:Зображення

Видео результата прилета в Клинцах - https://twitter.com/boris0630/status/16 ... 4827466753

Конечно мало досталось, но
мы всерьез-то еще ничего не начинали
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 13 гру, 2022 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:10

  vitaliian написав:Это около €6,3 млрд.

DW называет немного другие цифры:
30.11.2022

Европейская комиссия (ЕК) в конфликте с Венгрией вокруг соблюдения демократических стандартов выступила против выплаты этой стране помощи в размере свыше 13 млрд евро.
...
Одновременно Еврокомиссия призвала все страны ЕС заморозить выплату Венгрии 7,5 млрд евро, предназначенных для выравнивания уровня жизни в странах Евросоюза.
...
обещанные ему выплаты на сумму в 7,5 млрд евро составляют около пяти процентов прогнозируемого ВВП Венгрии в текущем году.
...

https://www.dw.com/ru/evrokomissia-reko ... a-63943759

08.12.2022

ей грозит блокирование 13 миллиардов евро из фондов ЕС из-за коррупции и недостаточного обеспечения независимости судебной системы.

https://www.dw.com/ru/vengria-nalozila- ... a-64003885
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:30

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Графіки відключень лише погіршуються, навіть на заході України (хоча після "результативних" для москалів прильотів туди часу вже трохи минуло). В статті описана ситуація в обласних центрах, а у селах все набагато гірше.
Нічні відключення (якщо нам не вистачає тільки трансформації) не мають логічного пояснення.

Графіки дійсно погіршуються. Коли температура була 6-7 градусів, то відключення було переважно 4 через 8.
Коли температура стала -1 з незначними зниженнями - то маємо 8 через 4.
Коли стане -10 - боюсь нових ударів не треба буде, глибинний нарід сам з остервенінням ложитиме енергосистему...

М-да, схоже холодильникам/морозильникам триндець. Індивідуальне опалення у морози доведеться або зливати, або використовувати незамерзайки.

  sashaqbl написав:І якраз нічні відключення, навпаки, підтверджують брак трансформації, тому що вугільна генерація практично не бере участі в забезпеченні електроенергією в нічний час.

А могла б. Тоді і не вимикали б.
У нічний час навантаження на мережі значно знижені (десь бачив - близько 10% від піків), а по графіках вимикають, як і у години-пік. Логіка лише у економії вугілля.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:39

Успіх ЗСУ на Сході? Ще немає, але скоро буде! ;)

  vitaliian написав:.
ВСУ ведут себя "абсолютно агрессивно", — замглавы МИД РФ
https://focus.ua/voennye-novosti/540650 ... avy-mid-rf
Надеюсь вы там очень агрессивны.

У Чехії працюватимуть тисячі фахівців з України для збільшення виробництва зброї, — заступник міністра оборони Чехії.
https://t.me/lachentyt/23939

Що там - ще не пишуть в новинах, що в районі Бахмута з лінії фронту орки уйопують, аж гай шумить? :D

А УСПІХ ЗСУ завжди там, де перемога!©👍 :D

п.с.
Щось в мене сьогодні, відносно, гарний настрій, хоч я вже в дорозі в сторону найгарячішої лінії фронту🔥🔥🔥

Але ще попереду далеееека дорога...
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:48

  Schmit написав:
  sashaqbl написав:І якраз нічні відключення, навпаки, підтверджують брак трансформації, тому що вугільна генерація практично не бере участі в забезпеченні електроенергією в нічний час.

А могла б. Тоді і не вимикали б.
У нічний час навантаження на мережі значно знижені (десь бачив - близько 10% від піків), а по графіках вимикають, як і у години-пік. Логіка лише у економії вугілля.

Якась крива у вас логіка.
Вночі має з головою вистачали АЕС. Тому очевидно проблема саме в передачі(трансформації).

У мене раніше вночі майже не виключали, зараз повна жо.а. Включають 2-3 рази на дробу на 2-3 години.
andrijk777
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