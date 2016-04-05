Главная проблема с возвратом Донбасса – это люди, – глава Нацполиции Клименко.
Подсказываю индейцу "Зоркий Глаз", что в Крыму аналогично. Более того, часть татар более чем симпатизирует Турции
Интересно, как он предлагает решать эту "проблему"?
В Харьковской, Херсонской областях те, кто ждал русский мир, начали сотрудничать с оккупантами. Потом погрузились в машины и умчали, зная, что получат срок. Произошло самоочищение. Так же будет и в Крыму.
sashaqbl написав:І якраз нічні відключення, навпаки, підтверджують брак трансформації, тому що вугільна генерація практично не бере участі в забезпеченні електроенергією в нічний час.
А могла б. Тоді і не вимикали б. У нічний час навантаження на мережі значно знижені (десь бачив - близько 10% від піків), а по графіках вимикають, як і у години-пік. Логіка лише у економії вугілля.
Якась крива у вас логіка. Вночі має з головою вистачали АЕС. Тому очевидно проблема саме в передачі(трансформації).
Так, проблема у пережачi з АЕС, яку (як мiнiмум у ночi, коли навантаження мiнiмальне) можна перекрити ТЕС i не вимикати. Пан sashaqbl пiдтвердив, що ТЕС не бере участi у енергозабезпеченнi в нiчний час (а могла б, якщо було вдосталь вугiлля). Ось тому i вимикають в нiчний час так само, як в години пiк.
andrijk777 написав:У мене раніше вночі майже не виключали, зараз повна жо.а. Включають 2-3 рази на дробу на 2-3 години.
2-3 години i 2-3 рази на добу, то ще фiгня. Люди по 8 годин 2 рази на добу без свiтла i це в обласних центрах у найменш потерпiлiй вiд вiйни частинi держави, а у селах маленьких мiстечках взагалi на годину-двi можуть вмикати i то хз коли.
Vlad442 написав:В Харьковской, Херсонской областях те, кто ждал русский мир, начали сотрудничать с оккупантами. Потом погрузились в машины и умчали, зная, что получат срок. Произошло самоочищение. Так же будет и в Крыму.
Есть одно важное отличие - срок оккупации. Процент "сотрудничающих" в Херсоне и Харькове отличается от Донецка, Луганска и Крыма?
Schmit написав:У нічний час навантаження на мережі значно знижені (десь бачив - близько 10% від піків), а по графіках вимикають, як і у години-пік. Логіка лише у економії вугілля.
Блін, ви хоч читаєте, що вам пишуть, чи простро далі товбичите свою думку? НЕ ТРЕБА ВНОЧІ ВУГІЛЛЯ Вночі з головою вистачає АЕС. А виключають тому, що нема можливості передати електроенергію з АЕС до вашого будинку. ПРОБЛЕМА З ПЕРЕДАЧЕЮ А НЕ ГЕНЕРАЦІЄЮ. Зробили пару трансформаторів - включили ще один реактор. А до того його не включали, бо бракувало трансформаторів. Могли включити тиждень тому, але не включали, бо не було трансформаторів. І вугілля в цій схемі нічого б не змінило. Стосовно 10% на даний момент маю сумніви - всі включають обігрів, пралки і все що можна при появі світла, тому, ІМХО, розподіл є більш рівномірним.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 13 гру, 2022 12:22, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:У мене раніше вночі майже не виключали, зараз повна жо.а. Включають 2-3 рази на дробу на 2-3 години
это счастье а не жопа. На 2-3 часа можно запитать что угодно. Холодильник не успеет нагреться, бойлер остыть, а телефон сесть. Вот когда начнут включать на 2-3 часа ночью или под утро, как происходит в Ирпене уже больше месяца, тогда зацЕните разницу.
Habib написав:Есть одно важное отличие - срок оккупации. Процент "сотрудничающих" в Херсоне и Харькове отличается от Донецка, Луганска и Крыма?
Критерії "колаборант" теж будуть відрізнятись. Якщо на Херсонщині тей, хто був в дільницях на "референдумах" - це колаборант за замовчуванням, то на виборах 2022 року в Криму 18-20 річна особа, яка з дитинства вважала себе росіянином може і не усвідомлювати свій злочин , тому може і не переслідуватись законом. Зате ті, хто добровільно в 14-му перейшов в ВС РФ , місцеві органи влади і т.д. - це будуть точно злочинці, вони це самі усвідомлюють і не залишаться в Криму при його звільненні.