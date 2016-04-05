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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2975297629772978
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:55

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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:59

5-го декабря ушли на концерт к Какбздону на орковском военном аэродроме Дягилево под Рязанью:
Dec 10

Зображення

майор Евгений Навлютов;
майор Александр Штонин;
сержант Андрей Столяров.

https://t.me/a_shtirlitz/23218


Евгений Навлютов был пилотом Ту-22 М3, атаковавшего энергетическую инфраструктуру Украины.

https://www.stopcor.org/section-suspils ... -2022.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:05

Главная проблема с возвратом Донбасса – это люди, – глава Нацполиции Клименко.

Подсказываю индейцу "Зоркий Глаз", что в Крыму аналогично. Более того, часть татар более чем симпатизирует Турции

Интересно, как он предлагает решать эту "проблему"?
Habib
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:17

  Habib написав:
Главная проблема с возвратом Донбасса – это люди, – глава Нацполиции Клименко.

Подсказываю индейцу "Зоркий Глаз", что в Крыму аналогично. Более того, часть татар более чем симпатизирует Турции

Интересно, как он предлагает решать эту "проблему"?

В Харьковской, Херсонской областях те, кто ждал русский мир, начали сотрудничать с оккупантами. Потом погрузились в машины и умчали, зная, что получат срок. Произошло самоочищение. Так же будет и в Крыму.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:18

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:
  sashaqbl написав:І якраз нічні відключення, навпаки, підтверджують брак трансформації, тому що вугільна генерація практично не бере участі в забезпеченні електроенергією в нічний час.

А могла б. Тоді і не вимикали б.
У нічний час навантаження на мережі значно знижені (десь бачив - близько 10% від піків), а по графіках вимикають, як і у години-пік. Логіка лише у економії вугілля.

Якась крива у вас логіка.
Вночі має з головою вистачали АЕС. Тому очевидно проблема саме в передачі(трансформації).

Так, проблема у пережачi з АЕС, яку (як мiнiмум у ночi, коли навантаження мiнiмальне) можна перекрити ТЕС i не вимикати. Пан sashaqbl пiдтвердив, що ТЕС не бере участi у енергозабезпеченнi в нiчний час (а могла б, якщо було вдосталь вугiлля). Ось тому i вимикають в нiчний час так само, як в години пiк.
  andrijk777 написав:У мене раніше вночі майже не виключали, зараз повна жо.а. Включають 2-3 рази на дробу на 2-3 години.

2-3 години i 2-3 рази на добу, то ще фiгня. Люди по 8 годин 2 рази на добу без свiтла i це в обласних центрах у найменш потерпiлiй вiд вiйни частинi держави, а у селах маленьких мiстечках взагалi на годину-двi можуть вмикати i то хз коли.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:20

  Vlad442 написав:В Харьковской, Херсонской областях те, кто ждал русский мир, начали сотрудничать с оккупантами. Потом погрузились в машины и умчали, зная, что получат срок. Произошло самоочищение. Так же будет и в Крыму.

Есть одно важное отличие - срок оккупации. Процент "сотрудничающих" в Херсоне и Харькове отличается от Донецка, Луганска и Крыма?
Habib
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:У нічний час навантаження на мережі значно знижені (десь бачив - близько 10% від піків), а по графіках вимикають, як і у години-пік. Логіка лише у економії вугілля.

Блін, ви хоч читаєте, що вам пишуть, чи простро далі товбичите свою думку?
НЕ ТРЕБА ВНОЧІ ВУГІЛЛЯ
Вночі з головою вистачає АЕС. А виключають тому, що нема можливості передати електроенергію з АЕС до вашого будинку.
ПРОБЛЕМА З ПЕРЕДАЧЕЮ А НЕ ГЕНЕРАЦІЄЮ.
Зробили пару трансформаторів - включили ще один реактор. А до того його не включали, бо бракувало трансформаторів. Могли включити тиждень тому, але не включали, бо не було трансформаторів. І вугілля в цій схемі нічого б не змінило.
Стосовно 10% на даний момент маю сумніви - всі включають обігрів, пралки і все що можна при появі світла, тому, ІМХО, розподіл є більш рівномірним.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 13 гру, 2022 12:22, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:22

  andrijk777 написав:У мене раніше вночі майже не виключали, зараз повна жо.а. Включають 2-3 рази на дробу на 2-3 години
это счастье а не жопа. На 2-3 часа можно запитать что угодно. Холодильник не успеет нагреться, бойлер остыть, а телефон сесть. Вот когда начнут включать на 2-3 часа ночью или под утро, как происходит в Ирпене уже больше месяца, тогда зацЕните разницу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Habib написав:Есть одно важное отличие - срок оккупации. Процент "сотрудничающих" в Херсоне и Харькове отличается от Донецка, Луганска и Крыма?

Критерії "колаборант" теж будуть відрізнятись.
Якщо на Херсонщині тей, хто був в дільницях на "референдумах" - це колаборант за замовчуванням, то на виборах 2022 року в Криму 18-20 річна особа, яка з дитинства вважала себе росіянином може і не усвідомлювати свій злочин , тому може і не переслідуватись законом.
Зате ті, хто добровільно в 14-му перейшов в ВС РФ , місцеві органи влади і т.д. - це будуть точно злочинці, вони це самі усвідомлюють і не залишаться в Криму при його звільненні.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Вот когда начнут включать на 2-3 часа ночью или под утро, как происходит в Ирпене уже больше месяца, тогда зацЕните разницу.


Поделитесь опытом выживания в таких условиях
Investor_K
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