Schmit написав:У нічний час навантаження на мережі значно знижені (десь бачив - близько 10% від піків), а по графіках вимикають, як і у години-пік. Логіка лише у економії вугілля.
Блін, ви хоч читаєте, що вам пишуть, чи простро далі товбичите свою думку? НЕ ТРЕБА ВНОЧІ ВУГІЛЛЯ Вночі з головою вистачає АЕС. А виключають тому, що нема можливості передати електроенергію з АЕС до вашого будинку. ПРОБЛЕМА З ПЕРЕДАЧЕЮ А НЕ ГЕНЕРАЦІЄЮ.
Та "блін, ви хоч читаєте, що вам пишуть, чи простро далі товбичите свою думку"?
Добре, якщо неможливо передати з АЕС, то передайте недостаючі мегавати у нічний час з ТЕС. У чому проблема?
Schmit написав:Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст Графіки відключень лише погіршуються, навіть на заході України (хоча після "результативних" для москалів прильотів туди часу вже трохи минуло). В статті описана ситуація в обласних центрах, а у селах все набагато гірше. Нічні відключення (якщо нам не вистачає тільки трансформації) не мають логічного пояснення. Лише одне, нам таки не вистачає ще й генерації від ТЕС, на які, схоже, не завезли достатньо вугілля, сподіваючись все забезпечити від АЕС. Все таки автор недавно викладеного мною відео (оперативно видаленого модератором) був частково правий (хоч і помилився з розрахунком навантаження на високовольтні трансформатори).
в прифронтовіх сёлах, не отключают, я когда на даче ночевал, электрика почти всегда была, кроме общего отключения и обрывов при обстрелах...
а в климцы нехило так прилетело, воронка метров 10 глубиной....
Schmit написав:Добре, якщо неможливо передати з АЕС, то передайте недостаючі мегавати у нічний час з ТЕС. У чому проблема?
З якої ТЕС? Більшість ТЕС розташовані теж в південно-східній частині України, на заході генерації значно менше. Магістралі - це ті ж самі 750 кВ лінії, на виході з них - ті самі трансформаторні підстанції 750-330, які й були цілями російських ударів. Не кажучи вже про те, що саме ТЕС і ГЕС, на відміну від АЕС, теж були цілями ударів росіян.