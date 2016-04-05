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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 29772978297929802981>
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:54

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:У нічний час навантаження на мережі значно знижені (десь бачив - близько 10% від піків), а по графіках вимикають, як і у години-пік. Логіка лише у економії вугілля.

Блін, ви хоч читаєте, що вам пишуть, чи простро далі товбичите свою думку?
НЕ ТРЕБА ВНОЧІ ВУГІЛЛЯ
Вночі з головою вистачає АЕС. А виключають тому, що нема можливості передати електроенергію з АЕС до вашого будинку.
ПРОБЛЕМА З ПЕРЕДАЧЕЮ А НЕ ГЕНЕРАЦІЄЮ.

Та "блін, ви хоч читаєте, що вам пишуть, чи простро далі товбичите свою думку"?

Добре, якщо неможливо передати з АЕС, то передайте недостаючі мегавати у нічний час з ТЕС. У чому проблема?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:то передайте у нічний час з ТЕС. У чому проблема?

А в лютому закінчиться паливо і сидіти в блекауті?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:02

  Schmit написав:Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст
Графіки відключень лише погіршуються, навіть на заході України (хоча після "результативних" для москалів прильотів туди часу вже трохи минуло). В статті описана ситуація в обласних центрах, а у селах все набагато гірше.
Нічні відключення (якщо нам не вистачає тільки трансформації) не мають логічного пояснення. Лише одне, нам таки не вистачає ще й генерації від ТЕС, на які, схоже, не завезли достатньо вугілля, сподіваючись все забезпечити від АЕС.
Все таки автор недавно викладеного мною відео (оперативно видаленого модератором) був частково правий (хоч і помилився з розрахунком навантаження на високовольтні трансформатори).

в прифронтовіх сёлах, не отключают, я когда на даче ночевал, электрика почти всегда была, кроме общего отключения и обрывов при обстрелах...

а в климцы нехило так прилетело, воронка метров 10 глубиной....
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:04

  Schmit написав:Добре, якщо неможливо передати з АЕС, то передайте недостаючі мегавати у нічний час з ТЕС. У чому проблема?

Це напевно не є доцільним.
Зима ще довга попереду.
Надіюсь ці всі проблеми швидко вирішать і задіяють АЕС.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:05

  Дюрі-бачі написав:
  Schmit написав:то передайте у нічний час з ТЕС. У чому проблема?

А в лютому закінчиться паливо і сидіти в блекауті?

Ну от, все таки вугілля.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:07

Schmit Вугілля, газ, станції ремонтувати треба...
Як завжди: реальність складніше, нема єдиної причини.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 13 гру, 2022 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:10

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Вот когда начнут включать на 2-3 часа ночью или под утро, как происходит в Ирпене уже больше месяца, тогда зацЕните разницу.


Поделитесь опытом выживания в таких условиях

Переехать туда где не отключают)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Добре, якщо неможливо передати з АЕС, то передайте недостаючі мегавати у нічний час з ТЕС. У чому проблема?

З якої ТЕС? Більшість ТЕС розташовані теж в південно-східній частині України, на заході генерації значно менше. Магістралі - це ті ж самі 750 кВ лінії, на виході з них - ті самі трансформаторні підстанції 750-330, які й були цілями російських ударів. Не кажучи вже про те, що саме ТЕС і ГЕС, на відміну від АЕС, теж були цілями ударів росіян.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Переехать туда где не отключают)


А там что делать?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Schmit Вугілля, газ, станції ремонтувати треба...
Як завжди: реальність складніше, нема єдиної причини.

Або просто комусь "немає часу думати стратегічно".
  sashaqbl написав:З якої ТЕС?

З тої самої, яка з ваших слів не потрібна в нічний час.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 13 гру, 2022 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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