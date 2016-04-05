ЛАД написав:В школах и вообще в общественных зданиях чаще всего располагаются штабы или войска. Не в квартирах же им размещаться.
Если это не линия соприкосновения, то с июня месяца категорически запрещено располагаться в школах, детских садах, домах культуры. Если село под ноль разрушено, тогда действительно по хер где.
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Спасибо за информацию. Правильное решение. Но я писал больше именно о местах близких к линии соприкосновения. В разбитом вдребезги Изюме уже нет смысла перебирать местами размещения. Думаю, в Бахмуте ещё хуже. В Харькове во Дворце спорта несколько месяцев жили военные и в зале стояли машины. И это было хорошо известно всем рядом живущим. Кстати, прилётов не было ни разу. На мой взгляд, это опровергает утверждения о значительной "пятой колонне" и массовом целеуказании врагу "местными" на востоке.
Vlad442 написав:В Харьковской, Херсонской областях те, кто ждал русский мир, начали сотрудничать с оккупантами. Потом погрузились в машины и умчали, зная, что получат срок. Произошло самоочищение. Так же будет и в Крыму.
Есть одно важное отличие - срок оккупации. Процент "сотрудничающих" в Херсоне и Харькове отличается от Донецка, Луганска и Крыма?
Вот все эти сотрудничающие соберут вещи и уедут в Казань. В свое время проукраниски настроенные люди выехали из Донецка и Луганска потому что им противно было жить в "русском мире". Так уедут и пророссийские. Останутся те, кому все равно. По поводу пропаганды - учителя в школах переобуваются очень быстро. Что придет сверху, то и будут рассказывать неокрепшим умам.
juristkostya написав:Кто-то понимает, зачем у аппарата-камикадзе "радиус действия" указывается отдельно от "дальности хода"?
Радіус дії впирається в дальність КЕРОВАНОГО польоту. А дальність польоту впирається виключно в запас пального.
Вряд ли такое объяснение годится:
три способа навигации – инерционную навигацию (автопилот), визуальную и спутниковую
. С расстоянием может потеряться визуальное управление. Остальные 2 от расстояния не зависят. А вообще всё это гадания на кофейной гуще. juristkostya спросил в надежде, что кто-то знает, а придумать объяснений можно много. Толку?
sashaqbl написав:............ І якраз нічні відключення, навпаки, підтверджують брак трансформації, тому що вугільна генерація практично не бере участі в забезпеченні електроенергією в нічний час. ..........
Та так завжди було протягом останніх років. Як правило, атомна забезпечувала базу - мінімальне навантаження протягом доби, а зростання протягом доби компенсовувалися за рахунок інших видів генерації. Звісно були винятки(наприклад, Бурштинська, Добротвірська, теплоелетроцентралі), але в загальному правило було таким. Ну тобто сильно спрощене правило, згрубша, для розуміння. Бо вдаватися в деталі людині, яка постали відео про "експорт електроенергії" я не бачу змісту.
Schmit написав:З тої самої, яка з ваших слів не потрібна в нічний час.
Як подати?
Та так само, як у денний час і години пік подається. З врахуванням в рази меншого нічного споживання абонентів можна було б не вимикати чи значно менше вимикати. Але добові графіки вимкнень що день, що ніч - не відрізняються.
Schmit написав:Графіки відключень лише погіршуються, навіть на заході України (хоча після "результативних" для москалів прильотів туди часу вже трохи минуло). В статті описана ситуація в обласних центрах, а у селах все набагато гірше. Нічні відключення (якщо нам не вистачає тільки трансформації) не мають логічного пояснення.
Графіки дійсно погіршуються. Коли температура була 6-7 градусів, то відключення було переважно 4 через 8. Коли температура стала -1 з незначними зниженнями - то маємо 8 через 4. Коли стане -10 - боюсь нових ударів не треба буде, глибинний нарід сам з остервенінням ложитиме енергосистему... ......
Ещё вопрос. Думаете, потребление э/э населением настолько велико? И именно в ночное время? Возможно, Вы правы, я просто не знаю. Может, кому попадались суточные графики потребления э/э? Ну и всё же не надо шуток по поводу "глибинний нарід". Замерзать никому не хочется.
А логика ночных отключений вполне может быть и в том, чтобы проводить ночью ремонты энергосистемы. Для многих работ необходимо обесточить сети. Не утверждаю, что это именно так, не знаю. Это просто о логике и предположениях. Лучше, конечно, не гадать, а просто знать. Это недоработка руководства и СМИ - недостаток информации порождает слухи.