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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2978297929802981>
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:21

  freeze написав:
ЛАД написав:В школах и вообще в общественных зданиях чаще всего располагаются штабы или войска. Не в квартирах же им размещаться.


Если это не линия соприкосновения, то с июня месяца категорически запрещено располагаться в школах, детских садах, домах культуры. Если село под ноль разрушено, тогда действительно по хер где.

Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk

Спасибо за информацию. Правильное решение.
Но я писал больше именно о местах близких к линии соприкосновения. В разбитом вдребезги Изюме уже нет смысла перебирать местами размещения. Думаю, в Бахмуте ещё хуже.
В Харькове во Дворце спорта несколько месяцев жили военные и в зале стояли машины. И это было хорошо известно всем рядом живущим. Кстати, прилётов не было ни разу. На мой взгляд, это опровергает утверждения о значительной "пятой колонне" и массовом целеуказании врагу "местными" на востоке.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:З тої самої, яка з ваших слів не потрібна в нічний час.

Як подати? Магістральні лінії - це ті ж самі 750кВ, на виході з них підстанції 750-330, які й були основною ціллю ударів, особливо на заході.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:23

  Habib написав:
  Vlad442 написав:В Харьковской, Херсонской областях те, кто ждал русский мир, начали сотрудничать с оккупантами. Потом погрузились в машины и умчали, зная, что получат срок. Произошло самоочищение. Так же будет и в Крыму.

Есть одно важное отличие - срок оккупации. Процент "сотрудничающих" в Херсоне и Харькове отличается от Донецка, Луганска и Крыма?

Вот все эти сотрудничающие соберут вещи и уедут в Казань.
В свое время проукраниски настроенные люди выехали из Донецка и Луганска потому что им противно было жить в "русском мире". Так уедут и пророссийские. Останутся те, кому все равно.
По поводу пропаганды - учителя в школах переобуваются очень быстро. Что придет сверху, то и будут рассказывать неокрепшим умам.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:26

  sashaqbl написав:
  juristkostya написав:Кто-то понимает, зачем у аппарата-камикадзе "радиус действия" указывается отдельно от "дальности хода"?

Радіус дії впирається в дальність КЕРОВАНОГО польоту.
А дальність польоту впирається виключно в запас пального.

Вряд ли такое объяснение годится:
три способа навигации – инерционную навигацию (автопилот), визуальную и спутниковую
.
С расстоянием может потеряться визуальное управление. Остальные 2 от расстояния не зависят.
А вообще всё это гадания на кофейной гуще. juristkostya спросил в надежде, что кто-то знает, а придумать объяснений можно много. Толку?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:33

  sashaqbl написав:............
І якраз нічні відключення, навпаки, підтверджують брак трансформації, тому що вугільна генерація практично не бере участі в забезпеченні електроенергією в нічний час.
..........

Чем это объясняется?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:34

edvardd
""а в климцы нехило так прилетело, воронка метров 10 глубиной....""

Так це тільки "обломки" впали, а якщо б ціла попала? :D :D :D

"У результаті роботи систем ППО ... ракету було знищено, окремі частини потрапили на територію промзони." -- Пряма мова Богомаза, губернатора тої губернії.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/13/7380502/
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:34

  vitaliian написав:.........
Отсюда ещё одна неочевидная причина войны - старое поколение пытается (через её неизбежность типа умирать будете все) повлиять на молодое.
.........

Не очень понятно, что Вы хотели сказать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Чем это объясняется?

Та так завжди було протягом останніх років. Як правило, атомна забезпечувала базу - мінімальне навантаження протягом доби, а зростання протягом доби компенсовувалися за рахунок інших видів генерації.
Звісно були винятки(наприклад, Бурштинська, Добротвірська, теплоелетроцентралі), але в загальному правило було таким. Ну тобто сильно спрощене правило, згрубша, для розуміння.
Бо вдаватися в деталі людині, яка постали відео про "експорт електроенергії" я не бачу змісту.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:47

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:З тої самої, яка з ваших слів не потрібна в нічний час.

Як подати?

Та так само, як у денний час і години пік подається.
З врахуванням в рази меншого нічного споживання абонентів можна було б не вимикати чи значно менше вимикати.
Але добові графіки вимкнень що день, що ніч - не відрізняються.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:52

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Графіки відключень лише погіршуються, навіть на заході України (хоча після "результативних" для москалів прильотів туди часу вже трохи минуло). В статті описана ситуація в обласних центрах, а у селах все набагато гірше.
Нічні відключення (якщо нам не вистачає тільки трансформації) не мають логічного пояснення.

Графіки дійсно погіршуються. Коли температура була 6-7 градусів, то відключення було переважно 4 через 8.
Коли температура стала -1 з незначними зниженнями - то маємо 8 через 4.
Коли стане -10 - боюсь нових ударів не треба буде, глибинний нарід сам з остервенінням ложитиме енергосистему...
......

Ещё вопрос.
Думаете, потребление э/э населением настолько велико?
И именно в ночное время?
Возможно, Вы правы, я просто не знаю. Может, кому попадались суточные графики потребления э/э?
Ну и всё же не надо шуток по поводу "глибинний нарід". Замерзать никому не хочется.

А логика ночных отключений вполне может быть и в том, чтобы проводить ночью ремонты энергосистемы. Для многих работ необходимо обесточить сети. Не утверждаю, что это именно так, не знаю. Это просто о логике и предположениях. Лучше, конечно, не гадать, а просто знать.
Это недоработка руководства и СМИ - недостаток информации порождает слухи.
ЛАД
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