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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2979298029812982>
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Та так само, як у денний час і години пік подається.
З врахуванням в рази меншого нічного споживання абонентів можна було б не вимикати чи значно менше вимикати.
Але добові графіки вимкнень що день, що ніч - не відрізняються.

Ви виходите з двох висмоктаних з пальця припущень:
1) вночі вдесятеро менше споживання
2) вночі відключають ту ж саму кількість абонентів.
Але чи так це?
Коли світло є 8 годин на добу, то багато хто вночі вмикає пралку/посудомийку. Холодильник після 8 годин певний час має підвищене споживання. Опалення всі врубають по максимуму, щоб нагріти охолоджене житло. Бойлери. Акумулятори всі заряджають. Тому нема вдесятеро меншого споживання, як це було в мирний час.
Щодо графіків відключень - на жаль, не володію повною статистикою, але в мене вночі(з 21 до 5) переважно є по зеленому і білому, решту часу виключно по зеленому.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 13 гру, 2022 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:58

  Schmit написав:..............
  andrijk777 написав:У мене раніше вночі майже не виключали, зараз повна жо.а. Включають 2-3 рази на дробу на 2-3 години.

2-3 години i 2-3 рази на добу, то ще фiгня. Люди по 8 годин 2 рази на добу без свiтла i це в обласних центрах у найменш потерпiлiй вiд вiйни частинi держави, а у селах маленьких мiстечках взагалi на годину-двi можуть вмикати i то хз коли.

У Вас плохо с арифметикой. :)
Ваш пример приблизительно такой же, как и у andrijk777.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ну и всё же не надо шуток по поводу "глибинний нарід". Замерзать никому не хочется.

Стосовно ремонтних робіт - можливо, але не думаю.
Стосовно "замєрзать нє хочєтся" - завжди можна купити фліску)
Графіків споживання не маю, але +/- в курсі про обмеження по промисловості - зараз крім оборонки ніхто не споживає електроенергію(доходячи до того, що багато кому порізали навіть той мінімум, який потрібний для підтримки обладнання в робочому стані, на жаль). І надто сильна залежність відключень від температури надворі.
Зрештою, якби люди включили мозок(я розумію, що це неможливо), то певно зрозуміли б, що краще стабільні 14-16, аніж перепади 20-10 градусів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 14:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Кто-то понимает, зачем у аппарата-камикадзе "радиус действия" указывается отдельно от "дальности хода"?

Где-то встречал упоминание, что у кого-то из камикадзе предусмотрели режим возвращения. Не уверен, что речь шла именно об этом, на разница в 2 раза намекает.
В более простом варианте, это может быть запас на поиск цели в пределах радиуса управляемости.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 14:12

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Ну и всё же не надо шуток по поводу "глибинний нарід". Замерзать никому не хочется.

Стосовно ремонтних робіт - можливо, але не думаю.
Стосовно "замєрзать нє хочєтся" - завжди можна купити фліску)
Графіків споживання не маю, але +/- в курсі про обмеження по промисловості - зараз крім оборонки ніхто не споживає електроенергію(доходячи до того, що багато кому порізали навіть той мінімум, який потрібний для підтримки обладнання в робочому стані, на жаль). І надто сильна залежність відключень від температури надворі.
Зрештою, якби люди включили мозок(я розумію, що це неможливо), то певно зрозуміли б, що краще стабільні 14-16, аніж перепади 20-10 градусів.

При 14-16 флиска не очень помогает.
Если нагреть квартиру до 20, то за время отключения она остынет до 17-18 даже при морозах, так что перепадов 10-20 не будет.
Про ограничения промышленности знаю, хотя в Харькове это особо и не нужно, по-моему, у нас промышленность в основном и так стоит.
О зависимости отключений от температуры ничего сказать не могу, у нас, вроде, не замечаю.
Вообще, читая здесь, впечатление, что Харьков по э/э достаточно благополучно живёт. Отключения, конечно, есть, но не везде и не такие длительные.

P.s. Вполне вероятно, что в связи с остановкой промышленности график суточного потребления сильно сгладился и ночное потребление не так сильно, как раньше, отличается от дневного. Тогда вообще исчезает вопрос о причинах ночных отключений.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 13 гру, 2022 14:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 14:17

  Сибарит написав:
  juristkostya написав:Кто-то понимает, зачем у аппарата-камикадзе "радиус действия" указывается отдельно от "дальности хода"?

Где-то встречал упоминание, что у кого-то из камикадзе предусмотрели режим возвращения. Не уверен, что речь шла именно об этом, на разница в 2 раза намекает.
В более простом варианте, это может быть запас на поиск цели в пределах радиуса управляемости.

Исходя из разницы именно в 2 раза, тоже склоняюсь к варианту возвращения. Не хотел высказывать, т.к. это тоже гадание. :)
Тут надо просто знать. Но, похоже, на форуме такого человека нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 14:19

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:.........
Отсюда ещё одна неочевидная причина войны - старое поколение пытается (через её неизбежность типа умирать будете все) повлиять на молодое.
.........

Не очень понятно, что Вы хотели сказать.

Когда дети не слушаются, им устраивают кризисные ситуации.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 14:21

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Переехать туда где не отключают)

А там что делать?

В интернете сидеть, мемуары писать. Стихи. Можно песни петь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:В интернете сидеть, мемуары писать. Стихи. Можно песни петь.


Бабло где брать?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 14:23

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:
  vitaliian написав:.........
Отсюда ещё одна неочевидная причина войны - старое поколение пытается (через её неизбежность типа умирать будете все) повлиять на молодое.
.........

Не очень понятно, что Вы хотели сказать.

Когда дети не слушаются, им устраивают кризисные ситуации.

Кризисные ситуации можно устроить по-разному.
Но воевать тянет обычно по молодости. Старики к войнам менее склонны, больше хочется полежать на печи. :)
ЛАД
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