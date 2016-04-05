RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 29802981298229832984>
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 14:23

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Та так само, як у денний час і години пік подається.
З врахуванням в рази меншого нічного споживання абонентів можна було б не вимикати чи значно менше вимикати.
Але добові графіки вимкнень що день, що ніч - не відрізняються.

Ви виходите з двох висмоктаних з пальця припущень:
1) вночі вдесятеро менше споживання
2) вночі відключають ту ж саму кількість абонентів.
Але чи так це?
Коли світло є 8 годин на добу, то багато хто вночі вмикає пралку/посудомийку. Холодильник після 8 годин певний час має підвищене споживання. Опалення всі врубають по максимуму, щоб нагріти охолоджене житло. Бойлери. Акумулятори всі заряджають. Тому нема вдесятеро меншого споживання, як це було в мирний час.
Щодо графіків відключень - на жаль, не володію повною статистикою, але вночі(з 21 до 5) переважно є по зеленому і білому, решту часу виключно по зеленому.


Не з припущень, а графіків відключень і очевидних речей.

1) Нічне споживання по любому беде менше в рази, не в 10 так в 5, та навіть лише в два рази, то графіки відключень повинні відрізнятись, а не бути одинаковими що день, що ніч.
2)Так, дивіться графіки, відключають ту ж саму кількість абонентів циклічно і по групах.
Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 13 гру, 2022 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 3375
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 14:25

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:В интернете сидеть, мемуары писать. Стихи. Можно песни петь.

Бабло где брать?

Это индивидуально. У кого то есть запасы, у других арендаторы, у третьих депозиты. Вы же не франт, такие вопросы задавать ..
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15592
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 14:29

  ЛАД написав:Кризисные ситуации можно устроить по-разному.
Но воевать тянет обычно по молодости. Старики к войнам менее склонны, больше хочется полежать на печи
я думаю путин и его элита начали терять управление страной. Чтобы приструнить слишком умных, развязали быструю победоносную войну. Один из вариантов. Да и сам он в окопах не сидит, ему то что. А неугодных можно туда направить. Типа гулага, только убивает неугодных не фсб а "агрессивное ВСУ", оптом.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15592
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Вы же не франт, такие вопросы задавать ..

А если у человека есть и первое, и второе, и третье. Еще работа. Не попадает ни в одну отдельно взятую категорию.
Как можно это все бросить и уехать? Лучше замерзнуть смертью храброго.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8129
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 14:40

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Чем это объясняется?

Та так завжди було протягом останніх років. Як правило, атомна забезпечувала базу - мінімальне навантаження протягом доби, а зростання протягом доби компенсовувалися за рахунок інших видів генерації.
....

Это я знаю.
Я не очень точно сформулировал вопрос.
В результате мне больше подошел Ваш ответ https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5517143#p5517143: "Як подати? Магістральні лінії - це ті ж самі 750кВ, на виході з них підстанції 750-330, які й були основною ціллю ударів, особливо на заході", и ещё был один Ваш пост.
И ещё.
Не берусь утверждать, но не уверен, что причиной ночных перегрузок является именно массовый электроподогрев. Всё же отопление у нас работает и насколько знаю, не на э/э, а на газе-угле. Жалоб на холод в квартирах на форуме не видно.

А вот запасы газа-угля, возможно, недостаточны и при холодной зиме (если случится) может не хватить.
Во всяком случае, это следует из просьбы Зеленского к Европе о поставке 2 млрд кубов газа (ночью я, по-моему, давал в новостях).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23566
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вполне вероятно, что в связи с остановкой промышленности график суточного потребления сильно сгладился и ночное потребление не так сильно, как раньше, отличается от дневного.

Тут я з вами не погоджусь - дцже значна частка промислового споживання - це замкнуті цикли(напр. металургія), тому закриття промисловості мало б сильно змінити співвідношення. Я скоріщ вважаю, що змінився формат споживання побутовими користувачами.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 767
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 14:48

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Вы же не франт, такие вопросы задавать ..

А если у человека есть и первое, и второе, и третье. Еще работа. Не попадает ни в одну отдельно взятую категорию.
Как можно это все бросить и уехать? Лучше замерзнуть смертью храброго.

Первое и третье имеют свойство заканчиваться со временем. Аренда в Харькове в значительной степени пропала. Работа тоже. Так что Ваш вопрос становится глубоко философским. :)
Ночью давал ссылку на Рейтерс:
* Глава Норвежского совета по беженцам заявил, что ожидает еще одну волну сотен тысяч беженцев из Украины в Европу зимой из-за «невыносимых» условий.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23566
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А вот запасы газа-угля, возможно, недостаточны и при холодной зиме (если случится) может не хватить.
Во всяком случае, это следует из просьбы Зеленского к Европе о поставке 2 млрд кубов газа (ночью я, по-моему, давал в новостях).

Кумедно, що я, порохобот, виправдовую владу перед вами.
Вугілля і газ не є взаємозамінними. На газі здебільшого працюють ТЕЦ, які не мають великою частки в електрогенерації.
Думаю, запит на газ скоріш повязаний з ударами по обєктах Укргазвидобування, аніж з ситуацією у електроенергетиці.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 767
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если нагреть квартиру до 20, то за время отключения она остынет до 17-18 даже при морозах, так что перепадов 10-20 не будет.


квартира а панельном доме (да и в кирпичной хрущебе) остывает достаточно быстро, даже если подъезд в середине дома (а если крайний-то еще быстрее)
провел наблюдения в доме за скоростью остывания-

при температура 9-10с как вчера -комната остывает сперва быстро ( с22 до20с за час), и с 20-18,5с за 3 часа), потом 18,5 держится долго и грубо говоря за сутки без обогрева температура упала с18,5 до 17,4с

при морозах -10с (морозы у нас две-три недели максимум за 5 месяцев с декабря по апрель)бывает и -20с (три дня),
так вот при морозах средних(-10с) температура с доме с +15с в течении суток падает до +10с и еще за 2 суток до +8с (т.е. дом спокойно можно выдержать неделю при морозах без обогрева, +8с -это холодно, но обмерзания внутри не происходит) просто это не сильно хорошо, так как потом дом с наружи покрывается грибком (как правило с северной стороны), но если скажем форс-мажор (вероятность этого большая)-то неделю без света можно продерждаться-только спать +10с очень некомфортно (для меня даже ниже +16с -пекельні борошна)
prodigy
 
Повідомлень: 8953
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3082 раз.
Подякували: 3146 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:05

sashaqbl Не сказу за всі ТЕС, але Бурштинська працює на вугіллі, але нормально може і на мазуті і на газі працювати.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 149
З нами з: 29.07.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 29802981298229832984>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, sashaqbl, Дюрі-бачі і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108920
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 474558
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4364
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.