Schmit написав:Та так само, як у денний час і години пік подається. З врахуванням в рази меншого нічного споживання абонентів можна було б не вимикати чи значно менше вимикати. Але добові графіки вимкнень що день, що ніч - не відрізняються.
Ви виходите з двох висмоктаних з пальця припущень: 1) вночі вдесятеро менше споживання 2) вночі відключають ту ж саму кількість абонентів. Але чи так це? Коли світло є 8 годин на добу, то багато хто вночі вмикає пралку/посудомийку. Холодильник після 8 годин певний час має підвищене споживання. Опалення всі врубають по максимуму, щоб нагріти охолоджене житло. Бойлери. Акумулятори всі заряджають. Тому нема вдесятеро меншого споживання, як це було в мирний час. Щодо графіків відключень - на жаль, не володію повною статистикою, але вночі(з 21 до 5) переважно є по зеленому і білому, решту часу виключно по зеленому.
Не з припущень, а графіків відключень і очевидних речей.
1) Нічне споживання по любому беде менше в рази, не в 10 так в 5, та навіть лише в два рази, то графіки відключень повинні відрізнятись, а не бути одинаковими що день, що ніч. 2)Так, дивіться графіки, відключають ту ж саму кількість абонентів циклічно і по групах. Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 13 гру, 2022 14:33, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Кризисные ситуации можно устроить по-разному. Но воевать тянет обычно по молодости. Старики к войнам менее склонны, больше хочется полежать на печи
я думаю путин и его элита начали терять управление страной. Чтобы приструнить слишком умных, развязали быструю победоносную войну. Один из вариантов. Да и сам он в окопах не сидит, ему то что. А неугодных можно туда направить. Типа гулага, только убивает неугодных не фсб а "агрессивное ВСУ", оптом.
Та так завжди було протягом останніх років. Як правило, атомна забезпечувала базу - мінімальне навантаження протягом доби, а зростання протягом доби компенсовувалися за рахунок інших видів генерації. ....
Это я знаю. Я не очень точно сформулировал вопрос. В результате мне больше подошел Ваш ответ https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5517143#p5517143: "Як подати? Магістральні лінії - це ті ж самі 750кВ, на виході з них підстанції 750-330, які й були основною ціллю ударів, особливо на заході", и ещё был один Ваш пост. И ещё. Не берусь утверждать, но не уверен, что причиной ночных перегрузок является именно массовый электроподогрев. Всё же отопление у нас работает и насколько знаю, не на э/э, а на газе-угле. Жалоб на холод в квартирах на форуме не видно.
А вот запасы газа-угля, возможно, недостаточны и при холодной зиме (если случится) может не хватить. Во всяком случае, это следует из просьбы Зеленского к Европе о поставке 2 млрд кубов газа (ночью я, по-моему, давал в новостях).
ЛАД написав:Вполне вероятно, что в связи с остановкой промышленности график суточного потребления сильно сгладился и ночное потребление не так сильно, как раньше, отличается от дневного.
Тут я з вами не погоджусь - дцже значна частка промислового споживання - це замкнуті цикли(напр. металургія), тому закриття промисловості мало б сильно змінити співвідношення. Я скоріщ вважаю, що змінився формат споживання побутовими користувачами.
vitaliian написав:Вы же не франт, такие вопросы задавать ..
А если у человека есть и первое, и второе, и третье. Еще работа. Не попадает ни в одну отдельно взятую категорию. Как можно это все бросить и уехать? Лучше замерзнуть смертью храброго.
Первое и третье имеют свойство заканчиваться со временем. Аренда в Харькове в значительной степени пропала. Работа тоже. Так что Ваш вопрос становится глубоко философским. Ночью давал ссылку на Рейтерс:
* Глава Норвежского совета по беженцам заявил, что ожидает еще одну волну сотен тысяч беженцев из Украины в Европу зимой из-за «невыносимых» условий.
ЛАД написав:А вот запасы газа-угля, возможно, недостаточны и при холодной зиме (если случится) может не хватить. Во всяком случае, это следует из просьбы Зеленского к Европе о поставке 2 млрд кубов газа (ночью я, по-моему, давал в новостях).
Кумедно, що я, порохобот, виправдовую владу перед вами. Вугілля і газ не є взаємозамінними. На газі здебільшого працюють ТЕЦ, які не мають великою частки в електрогенерації. Думаю, запит на газ скоріш повязаний з ударами по обєктах Укргазвидобування, аніж з ситуацією у електроенергетиці.
ЛАД написав:Если нагреть квартиру до 20, то за время отключения она остынет до 17-18 даже при морозах, так что перепадов 10-20 не будет.
квартира а панельном доме (да и в кирпичной хрущебе) остывает достаточно быстро, даже если подъезд в середине дома (а если крайний-то еще быстрее) провел наблюдения в доме за скоростью остывания-
при температура 9-10с как вчера -комната остывает сперва быстро ( с22 до20с за час), и с 20-18,5с за 3 часа), потом 18,5 держится долго и грубо говоря за сутки без обогрева температура упала с18,5 до 17,4с
при морозах -10с (морозы у нас две-три недели максимум за 5 месяцев с декабря по апрель)бывает и -20с (три дня), так вот при морозах средних(-10с) температура с доме с +15с в течении суток падает до +10с и еще за 2 суток до +8с (т.е. дом спокойно можно выдержать неделю при морозах без обогрева, +8с -это холодно, но обмерзания внутри не происходит) просто это не сильно хорошо, так как потом дом с наружи покрывается грибком (как правило с северной стороны), но если скажем форс-мажор (вероятность этого большая)-то неделю без света можно продерждаться-только спать +10с очень некомфортно (для меня даже ниже +16с -пекельні борошна)