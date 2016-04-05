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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2981298229832984>
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:13

prodigy Все дуже залежить від сусідів. Коли в сусідів знизу в 2020 році появилась мала дитина в мене витрати на опалення (електроенергією) впали в 4-5 разів. Доводилось вмикати тільки коли надворі -10 і нижче.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Не сказу за всі ТЕС, але Бурштинська працює на вугіллі, але нормально може і на мазуті і на газі працювати.

Не зовсім так. Наскільки я знаю, у вугільних блоках газ використовується для розпалювання вугілля та при потребі різкого набору потужності. Але в загальному вугільні котли на газі працюють так собі. А число газових блоків у нас дуже мало(я знаю тільки про два на Трипільській, якщо вони ще цілі).
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:17

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Кризисные ситуации можно устроить по-разному.
Но воевать тянет обычно по молодости. Старики к войнам менее склонны, больше хочется полежать на печи
я думаю путин и его элита начали терять управление страной. Чтобы приструнить слишком умных, развязали быструю победоносную войну. Один из вариантов. Да и сам он в окопах не сидит, ему то что. А неугодных можно туда направить. Типа гулага, только убивает неугодных не фсб а "агрессивное ВСУ", оптом.

+1000500
Війною вирішують (точніше намагаються вирішити) цілий перелік проблем. Від утилізації пасіонаріїв, маргиналів і до переформатування всього що завгодно під прикриттям війни.

Інша справа, що величезні виграші несуть ще й величезні ризики.
Але можновладці за своєю суттю - гравці. Й сприймають все грою.
І для них гра переходе у реальність лише, коли вони самі особисто опиняться на електричному стільці, шибенеці, за гратами та тощо.
А до того -- тільки образно палаци, віконце броньованого мерса, ікра, шампанське та море влади (особливо у диктаторів).
Шахисти-тварюки...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:21

  Дюрі-бачі написав:prodigy Все дуже залежить від сусідів. Коли в сусідів знизу в 2020 році появилась мала дитина в мене витрати на опалення (електроенергією) впали в 4-5 разів. Доводилось вмикати тільки коли надворі -10 і нижче.

Підтверджую!
Повернулися сусіди з нижнього поверху - одразу ж Ташкент у хаті))

Тепло по шпаринках поперло угору.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:27

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вполне вероятно, что в связи с остановкой промышленности график суточного потребления сильно сгладился и ночное потребление не так сильно, как раньше, отличается от дневного.

Тут я з вами не погоджусь - дцже значна частка промислового споживання - це замкнуті цикли(напр. металургія), тому закриття промисловості мало б сильно змінити співвідношення. Я скоріщ вважаю, що змінився формат споживання побутовими користувачами.

Вы сами писали:
...в курсі про обмеження по промисловості - зараз крім оборонки ніхто не споживає електроенергію(доходячи до того, що багато кому порізали навіть той мінімум, який потрібний для підтримки обладнання в робочому стані, на жаль).

Так что формат потребления промышленностью изменился достаточно сильно. А металлургия, по-видимому, сильно сократилась - Азовсталь понятно, не знаю, работает ли Кривой Рог. Но металлургия как раз работает относительно равномерно в течение суток.
Соответственно, могло действительно сильно измениться соотношение и сократиться разница между дневным и ночным потреблением.

Формат потребления населением, видимо, тоже изменился, но это, скорее, больше связано с форматом отключений света.

але в мене вночі(з 21 до 5) переважно є по зеленому і білому, решту часу виключно по зеленому.

Что такое зелёный и белый?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:30

  ЛАД написав:
  Schmit написав:..............
  andrijk777 написав:У мене раніше вночі майже не виключали, зараз повна жо.а. Включають 2-3 рази на дробу на 2-3 години.

2-3 години i 2-3 рази на добу, то ще фiгня. Люди по 8 годин 2 рази на добу без свiтла i це в обласних центрах у найменш потерпiлiй вiд вiйни частинi держави, а у селах маленьких мiстечках взагалi на годину-двi можуть вмикати i то хз коли.

У Вас плохо с арифметикой. :)
Ваш пример приблизительно такой же, как и у andrijk777.

Що знову не так?
По 2-3 години 2-3 рази на добу це від 4 до 9 годин без світла.
По 8 годин два рази на добу - це 16 годин без світла.
4...9 і 16 годин на добу без світла - відчуваєте різницю? (у селах і 20, і навіть деколи ціла доба без світла).
У кого з нас "плохо с арифметикой"?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:37

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:А вот запасы газа-угля, возможно, недостаточны и при холодной зиме (если случится) может не хватить.
Во всяком случае, это следует из просьбы Зеленского к Европе о поставке 2 млрд кубов газа (ночью я, по-моему, давал в новостях).

Кумедно, що я, порохобот, виправдовую владу перед вами.
Вугілля і газ не є взаємозамінними. На газі здебільшого працюють ТЕЦ, які не мають великою частки в електрогенерації.
Думаю, запит на газ скоріш повязаний з ударами по обєктах Укргазвидобування, аніж з ситуацією у електроенергетиці.

Проблемы общения на форуме. :)
Приходится писать коротко, в результате возникают проблемы с взаимопониманием.
О газе я писал не в связи с э/э, а в связи с отоплением. Имел ввиду, что, поскольку отопление работает, не уверен, что население много э/э расходует на обогрев квартир.
И в возможной нехватке газа я не обвинял власти. Газа не хватает всей Европе "благодаря" РФ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:По 2-3 години 2-3 рази.
це ВКЛЮЧАЮТЬ. Відповідно вимкнене решту часу. Тобто ті ж самі 16-20 годин.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Что такое зелёный и белый?

Графіки відключень - у нас години зафарбовані одним з трох кольорів:
зелений - світло має бути
білий - може бути, може не бути
червоний - точно не буде.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:население много э/э расходует на обогрев квартир.
Електроенергія - основний спосіб автономного опалення, також в висотках газу просто нема. Особисто я також опалюю кондиціонерами - економічно вигідно було до війни + погодити проєкт газового автономного опалення було дуже геморойно.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 13 гру, 2022 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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