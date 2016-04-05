Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 13 гру, 2022 15:43
Investor_K написав: vitaliian написав:
В интернете сидеть, мемуары писать. Стихи. Можно песни петь.
Бабло где брать?
в тумбочке, я например уже 4й год не работаю...
edvardd
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Додано: Вів 13 гру, 2022 15:45
detroytred написав:
Привітання з Днем Сухопутних військ ЗСУ 2022
З днем Сухопутних військ країни,
Для України так важливі —
Зв'язківці, льотчики, танкісти,
Ракетні війська, артилеристи.
І славить Україна воїнів своїх усіх,
Бо з нашими військами чекає мир нас і успіх.
Ви хоробрі, відважні офіцери і солдати,
Бажаєм відзначати важливі всі вам дати.
https://www.unian.ua/lite/holidays/den- ... 72978.html
Дякую.
Але треба вітання і підземним, і багнистим...
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Додано: Вів 13 гру, 2022 15:46
edvardd написав:
я например уже 4й год не работаю...
а я больше 7 лет (пенсия , даже минимальная не светит)
prodigy
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Додано: Вів 13 гру, 2022 15:47
Schmit написав:
..............
andrijk777 написав:
У мене раніше вночі майже не виключали, зараз повна жо.а. Включають 2-3 рази на дробу на 2-3 години.
Що знову не так?
По 2-3 години 2-3 рази на добу це від 4 до 9 годин без світла.
По 8 годин два рази на добу - це 16 годин без світла.
4...9 і 16 годин на добу без світла - відчуваєте різницю?
(у селах і 20, і навіть деколи ціла доба без світла).
У кого з нас "плохо с арифметикой"?
Не виключають а включають!
Не 4-9 без світла, а 4-9 зі світлом.
andrijk777
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Додано: Вів 13 гру, 2022 15:47
Тривога по всій державі - чекаємо на черговий блекаут?
Дюрі-бачі
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Додано: Вів 13 гру, 2022 15:50
Кто-то здесь недавно брызгал слюной на монитор в мой адрес, когда я употребил слово "переговоры"
Starikan
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Додано: Вів 13 гру, 2022 15:51
Дюрі-бачі написав:
Тривога по всій державі - чекаємо на черговий блекаут?
Нє, пишуть, що то просто 3 МіГ-31. на блекаут не потягне.
sashaqbl
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Додано: Вів 13 гру, 2022 15:53
Starikan написав:
Кто-то здесь недавно брызгал слюной на монитор в мой адрес, когда я употребил слово "переговоры
Переговори про капітуляцію РФ , відвід військ і репараціїї чи ті, про які казали ви?
Зараз для України нема підгрунтя для переговорів з ерефією.
Кожна із сторін вважає, що може досягти більшого, ніж має зараз.
Hotab
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