andrijk777 написав:У мене раніше вночі майже не виключали, зараз повна жо.а. Включають 2-3 рази на дробу на 2-3 години.
Що знову не так? По 2-3 години 2-3 рази на добу це від 4 до 9 годин без світла. По 8 годин два рази на добу - це 16 годин без світла. 4...9 і 16 годин на добу без світла - відчуваєте різницю? (у селах і 20, і навіть деколи ціла доба без світла). У кого з нас "плохо с арифметикой"?
Не виключають а включають! Не 4-9 без світла, а 4-9 зі світлом.
Дюрі-бачі написав:prodigy Все дуже залежить від сусідів. Коли в сусідів знизу в 2020 році появилась мала дитина в мене витрати на опалення (електроенергією) впали в 4-5 разів. Доводилось вмикати тільки коли надворі -10 і нижче.
навіть не цікавлюсь температурою в своїй 3ке (стоїть зачинена більше 3років) в домі все інакше -є кімната яка нагрівається (сьогодні до 21с) від сонця (одна стінка-суцільне скло , а кімната поряд тільки +16с
з північною сторони дому завжди на 1-1,5с холодніше ніж з південної (сьогодні +3с, з вітром відчувається - 3с)
у мене була чудова квартира у новобудові (стіна 70см -карам блоки) при -20с морозу у кімнатах було +18с (частково сусіди гріли і дуже гарні були вікна)