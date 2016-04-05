andrijk777 написав:У мене раніше вночі майже не виключали, зараз повна жо.а. Включають 2-3 рази на дробу на 2-3 години.
Що знову не так? По 2-3 години 2-3 рази на добу це від 4 до 9 годин без світла. По 8 годин два рази на добу - це 16 годин без світла. 4...9 і 16 годин на добу без світла - відчуваєте різницю? (у селах і 20, і навіть деколи ціла доба без світла). У кого з нас "плохо с арифметикой"?
Не виключають а включають! Не 4-9 без світла, а 4-9 зі світлом.
Starikan написав:Кто-то здесь недавно брызгал слюной на монитор в мой адрес, когда я употребил слово "переговоры
Переговори про капітуляцію РФ , відвід військ і репараціїї чи ті, про які казали ви?
Зараз для України нема підгрунтя для переговорів з ерефією. Кожна із сторін вважає, що може досягти більшого, ніж має зараз. І поки у рф не буде розуміння , що чим пізніше, тим з більш слабкою позицією їм доведеться виходити на переговори, до тих пір вони не будуть серйозно сприймати такі спроби.
З.І. В свою чергу у США може бути чимало тем для переговорів. Одна з них: чим більше ви нищите енергосистему та інфраструктуру України, тим більше потім за все це будете платити. А платити ви будете точно. Рано чи пізно. Бо з кожним днем ерефія у військовому та економічному сенсі стає слабше, і рано чи пізно зрозуміє, що треба просити пробачення у світової спільноти та просити прийняти у світову економічну спільноту та дозволити жити і торгувати , як раніше.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 13 гру, 2022 16:04, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі написав:prodigy Все дуже залежить від сусідів. Коли в сусідів знизу в 2020 році появилась мала дитина в мене витрати на опалення (електроенергією) впали в 4-5 разів. Доводилось вмикати тільки коли надворі -10 і нижче.
навіть не цікавлюсь температурою в своїй 3ке (стоїть зачинена більше 3років) в домі все інакше -є кімната яка нагрівається (сьогодні до 21с) від сонця (одна стінка-суцільне скло , а кімната поряд тільки +16с
з північною сторони дому завжди на 1-1,5с холодніше ніж з південної (сьогодні +3с, з вітром відчувається - 3с)
у мене була чудова квартира у новобудові (стіна 70см -карам блоки) при -20с морозу у кімнатах було +18с (частково сусіди гріли і дуже гарні були вікна)
andrijk777 написав:У мене раніше вночі майже не виключали, зараз повна жо.а. Включають 2-3 рази на дробу на 2-3 години.
Що знову не так? По 2-3 години 2-3 рази на добу це від 4 до 9 годин без світла. По 8 годин два рази на добу - це 16 годин без світла. 4...9 і 16 годин на добу без світла - відчуваєте різницю? (у селах і 20, і навіть деколи ціла доба без світла). У кого з нас "плохо с арифметикой"?
Не виключають а включають! Не 4-9 без світла, а 4-9 зі світлом.