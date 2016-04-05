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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 29822983298429852986 ... 2988>
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:43

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:В интернете сидеть, мемуары писать. Стихи. Можно песни петь.


Бабло где брать?

в тумбочке, я например уже 4й год не работаю...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:45

  detroytred написав:Привітання з Днем Сухопутних військ ЗСУ 2022
З днем Сухопутних військ країни,

Для України так важливі —

Зв'язківці, льотчики, танкісти,

Ракетні війська, артилеристи.

І славить Україна воїнів своїх усіх,

Бо з нашими військами чекає мир нас і успіх.

Ви хоробрі, відважні офіцери і солдати,

Бажаєм відзначати важливі всі вам дати.
https://www.unian.ua/lite/holidays/den- ... 72978.html


Дякую. :)

Але треба вітання і підземним, і багнистим... :(
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:я например уже 4й год не работаю...


а я больше 7 лет (пенсия , даже минимальная не светит)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:47

  Schmit написав:..............
  andrijk777 написав:У мене раніше вночі майже не виключали, зараз повна жо.а. Включають 2-3 рази на дробу на 2-3 години.

Що знову не так?
По 2-3 години 2-3 рази на добу це від 4 до 9 годин без світла.
По 8 годин два рази на добу - це 16 годин без світла.
4...9 і 16 годин на добу без світла - відчуваєте різницю? (у селах і 20, і навіть деколи ціла доба без світла).
У кого з нас "плохо с арифметикой"?

Не виключають а включають!
Не 4-9 без світла, а 4-9 зі світлом.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тривога по всій державі - чекаємо на черговий блекаут?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:50

  ЛАД написав:
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ Шквал
* Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на этой неделе Соединенные Штаты проведут переговоры с Россией.

https://www.reuters.com/world/europe/russias-war-ukraine-latest-news-fighting-rages-east-g7-considers-air-defence-2022-12-12/

Кто-то здесь недавно брызгал слюной на монитор в мой адрес, когда я употребил слово "переговоры" :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Тривога по всій державі - чекаємо на черговий блекаут?

Нє, пишуть, що то просто 3 МіГ-31. на блекаут не потягне.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Кто-то здесь недавно брызгал слюной на монитор в мой адрес, когда я употребил слово "переговоры

Переговори про капітуляцію РФ , відвід військ і репараціїї чи ті, про які казали ви?

Зараз для України нема підгрунтя для переговорів з ерефією.
Кожна із сторін вважає, що може досягти більшого, ніж має зараз. І поки у рф не буде розуміння , що чим пізніше, тим з більш слабкою позицією їм доведеться виходити на переговори, до тих пір вони не будуть серйозно сприймати такі спроби.

З.І. В свою чергу у США може бути чимало тем для переговорів. Одна з них: чим більше ви нищите енергосистему та інфраструктуру України, тим більше потім за все це будете платити. А платити ви будете точно. Рано чи пізно. Бо з кожним днем ерефія у військовому та економічному сенсі стає слабше, і рано чи пізно зрозуміє, що треба просити пробачення у світової спільноти та просити прийняти у світову економічну спільноту та дозволити жити і торгувати , як раніше.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 13 гру, 2022 16:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:56

  Дюрі-бачі написав:prodigy Все дуже залежить від сусідів. Коли в сусідів знизу в 2020 році появилась мала дитина в мене витрати на опалення (електроенергією) впали в 4-5 разів. Доводилось вмикати тільки коли надворі -10 і нижче.


навіть не цікавлюсь температурою в своїй 3ке (стоїть зачинена більше 3років)
в домі все інакше -є кімната яка нагрівається (сьогодні до 21с) від сонця (одна стінка-суцільне скло , а кімната поряд тільки +16с

з північною сторони дому завжди на 1-1,5с холодніше
ніж з південної (сьогодні +3с, з вітром відчувається - 3с)

у мене була чудова квартира у новобудові (стіна 70см -карам блоки) при -20с морозу
у кімнатах було +18с (частково сусіди гріли і дуже гарні були вікна)
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:59

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:..............
  andrijk777 написав:У мене раніше вночі майже не виключали, зараз повна жо.а. Включають 2-3 рази на дробу на 2-3 години.

Що знову не так?
По 2-3 години 2-3 рази на добу це від 4 до 9 годин без світла.
По 8 годин два рази на добу - це 16 годин без світла.
4...9 і 16 годин на добу без світла - відчуваєте різницю? (у селах і 20, і навіть деколи ціла доба без світла).
У кого з нас "плохо с арифметикой"?

Не виключають а включають!
Не 4-9 без світла, а 4-9 зі світлом.

А, вибачаюсь, прогледів. Ну тоді точно жо.а.
Schmit
 
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