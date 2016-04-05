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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 298329842985298629872988>
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:01

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Если нагреть квартиру до 20, то за время отключения она остынет до 17-18 даже при морозах, так что перепадов 10-20 не будет.


квартира а панельном доме (да и в кирпичной хрущебе) остывает достаточно быстро, даже если подъезд в середине дома (а если крайний-то еще быстрее)
провел наблюдения в доме за скоростью остывания-
.........

Сейчас разговор был об отключениях на часы.
Понятно, что блэкаут это совсем другая ситуация.
Кроме того, я говорил к тому, что вряд ли плановые отключения э/э на часы, вряд ли заметно влияют на расход населения э/э на отопление.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:07

  Schmit написав:
  ЛАД написав:---------
Schmit
..............
  andrijk777 написав:У мене раніше вночі майже не виключали, зараз повна жо.а. Включають 2-3 рази на дробу на 2-3 години.

2-3 години i 2-3 рази на добу, то ще фiгня. Люди по 8 годин 2 рази на добу без свiтла i це в обласних центрах у найменш потерпiлiй вiд вiйни частинi держави, а у селах маленьких мiстечках взагалi на годину-двi можуть вмикати i то хз коли.
----------
У Вас плохо с арифметикой. :)
Ваш пример приблизительно такой же, как и у andrijk777.

Що знову не так?
По 2-3 години 2-3 рази на добу це від 4 до 9 годин без світла.
По 8 годин два рази на добу - це 16 годин без світла.
4...9 і 16 годин на добу без світла - відчуваєте різницю? (у селах і 20, і навіть деколи ціла доба без світла).
У кого з нас "плохо с арифметикой"?

Тогда Вы просто невнимательны. Обратите внимание на выделенное слово в первом посте andrijk777.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Кроме того, я говорил к тому, что вряд ли плановые отключения э/э на часы, вряд ли заметно влияют на расход населения э/э на отопление.

Ну як сказати. Якщо світло буде 4 через 8 або навіть менше - то сильно прогрівати житло не вдасться. Температура все одно буде нижча, ніж населенню хотілось би. Просто при виборі між сидіти при +16 зі світлом і сидіти при +16 без світла, населення, як завжди, обирає другий варіант.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:10

ЛАД

Пушкін після 1831р змінив профіль-з вільнодумця перевзувся на пропогандона (за цей фортель більшість колишніх приятелів навіть припинили з ним спілкування)

бачу одну з причин-це великі борги від азартних ігор в карти
(треба було будь-яким чином закривати борги), але це мало допомогло хоч продав він душу недешево (5000 рублів на рік), але мабуть в карти йому таланило менше ніж жінками

Дуєль з Дантесом стала зручним випадком "вийти сухим з води"-після смерті поєта цар Микола покрив борги Пушкіна за рахунок бюджету


ЛАД, чи ви вбачаєте паралелі між сьогоденням?

-більшість мобіков мають величезні борги перед банками (і по іпотеці також)
-пропагондони і военкори отримають від пуйла великі гроші за брехню і пропаганду
-Соловьов і Дмитро Кісельов ще якийсь 12 років тому були "відомими" журналістами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:14

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:население много э/э расходует на обогрев квартир.
Електроенергія - основний спосіб автономного опалення, також в висотках газу просто нема. Особисто я також опалюю кондиціонерами - економічно вигідно було до війни + погодити проєкт газового автономного опалення було дуже геморойно.

Газа в высотках нет, но отопление не на э/э. Как правило, те же газовые котельные, если не центральное отопление.
Отопление кондиционерами - реально, но не думаю, что используется массово.
И вопрос. По-моему, 2 года назад приняли какой-то закон или новую методику расчёта и, например, у нас в доме ввели доплату за отопление, если расходы по квартирному счётчику значительно ниже средних по дому. Самостоятельное электроотопление стало невыгодно. Как у вас?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:16

  sashaqbl написав:
  Дюрі-бачі написав:Не сказу за всі ТЕС, але Бурштинська працює на вугіллі, але нормально може і на мазуті і на газі працювати.

Не зовсім так. Наскільки я знаю, у вугільних блоках газ використовується для розпалювання вугілля та при потребі різкого набору потужності. Але в загальному вугільні котли на газі працюють так собі. А число газових блоків у нас дуже мало(я знаю тільки про два на Трипільській, якщо вони ще цілі).

Там стоят дробилки и через форсунки задувают газово-угольную смесь.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:20

ЛАД в Ужгороді 100% автономка вже більше 10 років, труби центрального опалення порвало льодом давним-давно. Тоді кожен собі встановив що хотів і кожна квартира - повна автономія. А потім газовики почали вимагати величезні кошти за проєкти систем опалення.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:24

  Дюрі-бачі написав:prodigy Все дуже залежить від сусідів. Коли в сусідів знизу в 2020 році появилась мала дитина в мене витрати на опалення (електроенергією) впали в 4-5 разів. Доводилось вмикати тільки коли надворі -10 і нижче.

Точно подметили. У меня автономка газовая, а соседка пожлобилась и греется колориферами, расход газа вырос на 1,5м3 как начались отключения. При этом на улице + (другой причины роста расхода не вижу)
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 гру, 2022 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Там стоят дробилки и через форсунки задувают газово-угольную смесь.

З цього випливає, що вугільні котли можуть так само ефективно працювати на газі чи ні?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:25

sashaqbl ККД звісно буде нижче ніж в чисто газового котла, але працювати може, вже були випадки коли кілька тижнів так працювали.
Дюрі-бачі
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