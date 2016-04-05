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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 13 гру, 2022 16:01
prodigy написав: ЛАД написав:
Если нагреть квартиру до 20, то за время отключения она остынет до 17-18 даже при морозах, так что перепадов 10-20 не будет.
квартира а панельном доме (да и в кирпичной хрущебе) остывает достаточно быстро, даже если подъезд в середине дома (а если крайний-то еще быстрее)
провел наблюдения в доме за скоростью остывания-
.........
Сейчас разговор был об отключениях на часы
.
Понятно, что блэкаут это совсем другая ситуация.
Кроме того, я говорил к тому, что вряд ли плановые отключения э/э на часы, вряд ли заметно влияют на расход населения э/э на отопление.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 16:07
Schmit написав: ЛАД написав:
---------Schmit
..............
andrijk777 написав:
У мене раніше вночі майже не виключали, зараз повна жо.а. Включають
2-3 рази на дробу на 2-3 години.
2-3 години i 2-3 рази на добу, то ще фiгня. Люди по 8 годин 2 рази на добу без свiтла i це в обласних центрах у найменш потерпiлiй вiд вiйни частинi держави, а у селах маленьких мiстечках взагалi на годину-двi можуть вмикати i то хз коли.
----------
У Вас плохо с арифметикой.
Ваш пример приблизительно такой же, как и у andrijk777
.
Що знову не так?
По 2-3 години 2-3 рази на добу це від 4 до 9 годин без світла.
По 8 годин два рази на добу - це 16 годин без світла.4...9 і 16 годин на добу без світла - відчуваєте різницю?
(у селах і 20, і навіть деколи ціла доба без світла).
У кого з нас "плохо с арифметикой"?
Тогда Вы просто невнимательны. Обратите внимание на выделенное слово в первом посте andrijk777
.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 16:08
ЛАД написав:
Кроме того, я говорил к тому, что вряд ли плановые отключения э/э на часы, вряд ли заметно влияют на расход населения э/э на отопление.
Ну як сказати. Якщо світло буде 4 через 8 або навіть менше - то сильно прогрівати житло не вдасться. Температура все одно буде нижча, ніж населенню хотілось би. Просто при виборі між сидіти при +16 зі світлом і сидіти при +16 без світла, населення, як завжди, обирає другий варіант.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 16:10
ЛАД
Пушкін після 1831р змінив профіль-з вільнодумця перевзувся на пропогандона (за цей фортель більшість колишніх приятелів навіть припинили з ним спілкування)
бачу одну з причин-це великі борги від азартних ігор в карти
(треба було будь-яким чином закривати борги), але це мало допомогло хоч продав він душу недешево (5000 рублів на рік), але мабуть в карти йому таланило менше ніж жінками
Дуєль з Дантесом стала зручним випадком "вийти сухим з води"-після смерті поєта цар Микола покрив борги Пушкіна за рахунок бюджету
ЛАД, чи ви вбачаєте паралелі між сьогоденням?
-більшість мобіков мають величезні борги перед банками (і по іпотеці також)
-пропагондони і военкори отримають від пуйла великі гроші за брехню і пропаганду
-Соловьов і Дмитро Кісельов ще якийсь 12 років тому були "відомими" журналістами
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Додано: Вів 13 гру, 2022 16:14
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
население много э/э расходует на обогрев квартир.
Електроенергія - основний спосіб автономного опалення, також в висотках газу просто нема. Особисто я також опалюю кондиціонерами - економічно вигідно було до війни + погодити проєкт газового автономного опалення було дуже геморойно.
Газа в высотках нет, но отопление не на э/э. Как правило, те же газовые котельные, если не центральное отопление.
Отопление кондиционерами - реально, но не думаю, что используется массово.
И вопрос. По-моему, 2 года назад приняли какой-то закон или новую методику расчёта и, например, у нас в доме ввели доплату за отопление, если расходы по квартирному счётчику значительно ниже средних по дому. Самостоятельное электроотопление стало невыгодно. Как у вас?
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Додано: Вів 13 гру, 2022 16:16
sashaqbl написав: Дюрі-бачі написав:
Не сказу за всі ТЕС, але Бурштинська працює на вугіллі, але нормально може і на мазуті і на газі працювати.
Не зовсім так. Наскільки я знаю, у вугільних блоках газ використовується для розпалювання вугілля та при потребі різкого набору потужності. Але в загальному вугільні котли на газі працюють так собі. А число газових блоків у нас дуже мало(я знаю тільки про два на Трипільській, якщо вони ще цілі).
Там стоят дробилки и через форсунки задувают газово-угольную смесь.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 16:20
ЛАД в Ужгороді 100% автономка вже більше 10 років, труби центрального опалення порвало льодом давним-давно. Тоді кожен собі встановив що хотів і кожна квартира - повна автономія. А потім газовики почали вимагати величезні кошти за проєкти систем опалення.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 16:24
Дюрі-бачі написав:prodigy
Все дуже залежить від сусідів. Коли в сусідів знизу в 2020 році появилась мала дитина в мене витрати на опалення (електроенергією) впали в 4-5 разів. Доводилось вмикати тільки коли надворі -10 і нижче.
Точно подметили. У меня автономка газовая, а соседка пожлобилась и греется колориферами, расход газа вырос на 1,5м3 как начались отключения. При этом на улице + (другой причины роста расхода не вижу)
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 13 гру, 2022 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 16:24
Kudrjavuy написав:
Там стоят дробилки и через форсунки задувают газово-угольную смесь.
З цього випливає, що вугільні котли можуть так само ефективно працювати на газі чи ні?
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Додано: Вів 13 гру, 2022 16:25
sashaqbl ККД звісно буде нижче ніж в чисто газового котла, але працювати може, вже були випадки коли кілька тижнів так працювали.
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